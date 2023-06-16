Diablo 4 x SteelSeries滑鼠耳機 型棍紅黑配色兼送限定遊戲道具｜今時今日玩遊戲除了遊戲本身要好玩之外，玩家所使用的電腦和裝備也十分影響遊戲體驗，因而各種「電競」產品也應運而生。而在眾多電競品牌中「SteelSeries」是其中一個較受香港人喜愛的品牌；最近他們就和大熱遊戲《Diablo 4》暗黑破壞神4展開聯動合作推出一系列主題產品。



Diablo 4 x SteelSeries電競周邊系列 型棍紅黑配色

2023年有多款大作遊戲推出，《Diablo 4》是其中最受歡迎、最成功的一款，剛推出之際就打破了暴雪自家的銷量記錄，在開賣5日之後銷售額已超過6億6千6百萬美金（約52億港元），吸金力驚人。

電競品牌SteelSeries就聯同《Diablo 4》推出滑鼠、耳機、滑鼠墊、鍵盤鍵帽及搖桿帽等數款產品。今次也不是SteelSeries第一次和Diablo合作，當年Diablo 3時SteelSeries也有推出聯動合作耳機和滑鼠，現在是再續前緣。採用了配合Diablo系列風格的黑、紅配色，和一般以藍色白為主的SteelSeries相比又是另一番風味

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按圖放大Diablo 4 x SteelSeries合作滑鼠、耳機及滑鼠墊圖輯：



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Diablo 4 x SteelSeries買機送遊戲內道具

另外一個賣點這些合作商品都有附送Diablo 4的遊戲內道具，在包裝內會有寫上兌換碼的便條，在battle.net中輸入兌換碼即可獲得合作限定道具。

AEROX 5 WL Diablo 4版滑鼠（$1299港元），特點是非常輕，體積亦十分小巧，適合需要快速移動滑鼠以及常要微調鼠標位置的用家，又或是喜歡以「鷹爪式」握持滑鼠的人。不過滑鼠這東西很講每個人的掌型及使用習慣，如果是喜歡較厚重手感或是手掌較大、習慣將整隻手掌貼實壓到滑鼠身上的用家就未必適合。

雖然沒有RGB不過在底部會有紅/藍色的指示燈

ARCTIS NOVA 7 Diablo 4版耳機（$1899），ARCTIS系列向來深受玩家喜愛；雖然不是相同型號，不過《香港01》科技玩物頻道有做過同系列的Steel Series Artics 7P的開箱評測，有興趣可到下文參看：

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Diablo 4版ARCTIS NOVA 7 外觀相當不俗

QCK XXL滑鼠墊 Diablo 4版（$399）則是90cm x 40cm的大型滑鼠墊，足以遮住半張枱將整個鍵盤連滑鼠墊起使用。

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