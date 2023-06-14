Pokemon卡玩家想識囡約打牌結果被帶到黑店狠劏 3招遊日防墮陷阱｜可能大家都會聽過日本一些地方有所謂「黑店」（ボッタクリバー）；最近就有日本網民在推特訴苦，指自己原本只是約人打Pokemon卡，結果卻被帶到黑店消費，被劏數萬日圓。



想認識女Pokemon卡玩家 結果被帶到黑店狠劏

日本網民「かまた」（推特@kamatadesu11924）日前在推特Twitter上發表帖文，指自己最近遇上詐騙事件、被人帶到黑店（ボッタクリバー）消費，結果被狠狠劏了近7萬日圓（約4千港元），希望告誡其他網民要小心遇上同樣事件。

https://twitter.com/kamatadesu11924/status/1667849172689776640

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事緣原本是鐵道迷、三十多歲的かまた最近開始遊玩Pokemon卡，想要結識更多打卡朋友的他在5月尾於自己的推特上發布自己的「Pokemon卡履歷表」，更表明想要結識同樣玩Pokemon卡的女子。

然後（大概是經推特的私訊聯絡）有一名女子找上かまた並相約出來打牌，兩人在新宿會合之後女子指有一個地方可以邊喝酒邊打牌，而かまた也就順著被帶該酒吧、最後在兩小時內一共打了兩場牌，但過程都沒有說明食物和飲品的收費，結果結帳時かまた被逼全額支付女子的飲食費用，埋單一共6萬7千日圓。かまた於是發文告誡其他人小心遇上同類事件。

日本雖然治安良好，但不代表沒有黑店

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外國人一樣會中招 遊日3招防墮陷阱

這類「ボッタクリバー」黑店在日本已是有相當歷史，一般集中於新宿、歌舞伎町一帶，以酒吧方式經營；近年也有在秋葉原出現（但可能由酒吧變成女僕cafe），日本新聞和電視節目都有報導。

這些黑店的手法一般都是在街上主動拉客，拉客時會和客人說以3000~4000日圓的價格提供任飲（飲み放題）；而當客人「落搭」跟著進入店內時，店方則不會在任何地方寫明是否任飲任食或各種物品的收費，到結帳時就會發現帳單上被記上各種離譜的費用，例如數千日圓一杯可樂、500日圓一粒冰等（注意是逐粒收費），或是10萬日圓的座位費等等，視乎店鋪黑的程度埋單可以是7萬到30萬日圓不等。

https://sirabee.com/2020/12/09/20162466807/

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即使市民不甘受騙不想付錢，亦會發現門口被惡形惡相的人擋著不讓離開；加上這些黑店一般都開在樓上，市民一旦身陷其中就很難自力逃離，大部份情況下都只能乖乖付錢。日本不少知名YouTuber如「ヒカル」、「カルマ」等都曾拍片潛入這些黑店，觀看數更是破千萬。

https://youtu.be/Qc8AhQ4nDMM

這些黑店即使是對外國人也會出手，因此遊客亦不能大意；以下教3招保障自己遊日時免墮陷阱：

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1. 絕對不接受任何拉客引誘



這是最基本的事項，黑店經營方式基本就是靠在街上拉客（因為黑店為防客人容易逃走，通常會開在樓上或後巷，很少人會主動經過進入）；因此只要斷然拒絕任何拉客行為，就已能很大程度保障自己不會誤入黑店。

2. 事前確認店鋪詳情



在進入店鋪之前先在網上確認店鋪詳細，例如利用日本openrice「食べログ」等網站確認店鋪情報，或盡量光顧有名或連鎖的店鋪，就不怕誤入黑店。

3. 在任何店鋪消費前都要先確認價格



在「寫嘢」之前一定要先確認餐牌和價錢，一些微黑的食店可能不會劏你十萬八萬，但就會附加一些莫名其妙的收費例如座位費、周末收費等，結果可能要額外多付幾千元。

最後是如果不幸懷疑自己誤入黑店，應馬上用手機錄影或錄音記錄過程以作為證據，有需要、感覺人身安全受威脅時撥打110求助。

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