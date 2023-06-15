港炒家放售親筆簽名Pokemon卡 日本繪師知悉後感氣憤：以後唔簽｜Pokemon寵物小精靈的集換式紙牌遊戲「Pokemon Trading Card Game」（Pokemon卡 / PTCG）一直都是熱門炒賣對像，一張稀有卡牌可以數千甚至數十萬港元的價錢賣出；最近就有一位香港炒家炒賣由日本畫師親筆簽名的卡牌，事件更「衝出國際」傳回日本畫師耳中。



港炒家FB群組賣繪師親簽Pokemon卡 日本繪師知悉後震怒

6月12日，在Facebook的「HK Pokemon TCG 自由交易區」群組中，一位名為「Gibson Lo」的成員發表帖文，以港幣6888元放售一張由畫師「青木俊直」親筆簽名的呆呆獸Pokemon卡，並表示「收藏評級皆可 簽完即入套 不驗屍」，並要求只限現金交收；交收地點則標記為中西區，不過亦可以「互就」。

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推特網民「@satoru2044」發現該轉賣post後在Twitter轉發，然後很快就傳回到畫出該呆呆卡牌的原畫師「青木俊直」耳中。青木俊直在知悉此事之後，相信該卡是來自稍早前於涉谷舉行的個人展覽中、有不少人帶著Pokemon卡來找他簽名的其中一張；卡上亦書有簽名的日期5月28日。對於簽名卡被轉賣表示感到憤怒的同時也有被背叛的感覺，並表示以後不會再在任何Pokemon卡上簽名。

https://twitter.com/aoki818/status/1668114683604373505?s=20

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青木俊直是日本知名畫師，以繪畫吉祥物和少女角色聞名，擅長以簡單的線條勾畫出活形活形的人物及角色。青木俊直也畫過不少寵物小精靈的插圖及卡牌，如知名的「滑浪比卡超」就是出自他手筆。事件在網上引起熱烈討論，不論港台日大部份網民均不齒事主的行為；亦有網民揶揄這下子該卡就變成絕版簽名卡，肯定會再升值。

滑浪比卡超

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撰文之時記者在相關Facebook群組尋找，已無法再找到相關貼文，在該群組中亦無法找到「Gibson Lo」成員；可能原po知道自己被唱到去日本之後已經「刪文保平安」（當然也不排除是記者找漏）。

https://www.facebook.com/groups/349993358917606

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Pokemon炒風已瘋狂 一張紙片可值千萬港元

Pokemon系列已有接近30年歷史，不單沒有隨時間沒落反而在近年人氣越來越高漲；在全球人氣以及捨得花大錢買卡的狂熱Pokemon fans帶動之下Pokemon卡的炒風亦是日益猖獗。最著名的當然是初代噴火龍閃卡，曾以百萬美元的驚人價格成交；出名喜愛收藏Pokemon卡的美國網紅「Logan Paul」在去年更以近530萬美元（約4150萬港元）收購了著名Pokemon卡「Pokemon Illustartor」。

Pokemon Illustartor並非一般販賣的卡片，只曾在1998年的Pokemon繪畫比實出送出38張，而被評級為收藏狀態10分的則只得1張，換言之這可說是世上僅得一張的卡牌。

而除了這些已絕版的古早卡牌之外，近年才推出的新卡也是有價有市，如數年前推出的「莉莉艾」卡牌就炒到3300萬日圓（約180萬港元），亦有日本卡鋪出價1500萬日圓收購該卡。有日本網民表示這個價格如果是在稍為偏遠的地方，已經可以連地價買到一整棟房子。

雖說背後有龐大的IP及以億計的Pokemon fans帶動這些卡牌的價值，但不免令人懷疑一張薄薄的印刷品，只否真的值得百萬以至千萬港元的價碼；也許只是貧窮限制了記者的想像力吧。

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