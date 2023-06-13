連登仔嘆上咗年紀打機要簡單 網民深表認同：現實已經係hard mode｜遊戲和網路密不可分、許多人也喜歡在網上討論遊戲；然而並非所有和遊戲相關的討論都那麼健康，例如網上經常都可見到有人鼓吹遊戲一定要選最高難度、否則就沒有意義，浪費了遊戲不如不玩等等，彷彿不選最難就有什麼錯一樣。最近在連登討論區就有帖文討論相關議題，引起網民共鳴。



連登仔表示曾經打機會堅持選難 但出社會工作後無法繼續

連登用戶「河北彩花_」日前在連登討論區lihkg發表帖文「啱啱，我好可恥咁將隻game嘅難度轉咗做『簡單』」，表示自己從小開始已喜歡打機，在玩ARPG等可選擇難度的遊戲都會選擇中等至困難難度，享受以技巧戰勝boss的快感；但到踏入社會開始工作之後，因為生活忙碌每天可能只得1~2小時打機，有時每天只能推進遊戲劇情1~2%的進度，以至在打boss時失敗四五次就意興闌珊關機不玩。

由於網上經常都可見到有人鼓吹遊戲一定要選最高難度、否則就沒有意義不如不玩等言論，故此樓主才將自己調低難度的行為稱作「可恥」。

https://lihkg.com/thread/3413448

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樓主續指自己以往周末可以一口氣連打12小時遊戲，但現在玩兩三個小時後眼睛和脖子已經酸痛難耐，PS5買回來後也是放置多於使用。以上種種原因令樓主不得不放棄多年堅持將遊戲難度調成「普通」；他補充其實照用困難mode認真玩的話也不是做不到，但心態已經所有轉變，覺得與其花時間精神去研究如何打boss，不如輕鬆過關看劇情。

網民深表認同 生活逼人確會致「電子陽萎」

帖文在討論區中引起不少共鳴和迴響，在撰文時帖文獲得逾800個讚好及過百留言回覆；不少人留言支持及開解樓主，指打機應該求自己開心，特別是單機遊戲更應以自己喜歡的方式來享受，不用理會別人的看法或閒言閒語。

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亦有人提出自己會按遊戲來選擇難度，一些設計較好的遊戲可能需要玩家真正理解遊戲、運用機制和戰術來挑戰，這些遊戲就會選擇高難度；但也有一些遊戲的難度分別只在數值，如單純增加敵人HP和攻擊力等，這些就未必會積極選高難了。更啜核是有網民黑色幽默地回應「現實生活已經是hard mode 玩遊戲時更應該放過自己」。

小編十分喜歡玩《Elden Ring》等難度偏高的魂系遊戲，但也不會指摘玩不來/不喜歡魂系遊戲的人有什麼不對。

基本上網民回應也十分中肯，單機遊戲在不影響他人的前題下，無人可以批評其他人享受遊戲的方式，不論我要挑戰極限以最高難度通關，還是用「金手指」都不關他人的事。玩遊戲最緊要是自己開心，挑戰難度或是打白金成就都應該是從遊戲中得到樂趣的方式、而非目的本身。

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