《Diablo 4》暗黑破壞神4 新手攻略 10個開荒必知心得更快推進度｜6月大作《Diablo 4》暗黑破壞神4 D4將於6月6日推出，而已購買了豪華版/究極版的玩家更已可開始遊玩；《香港01》科技玩物頻道現提供遊戲新手攻略10個開荒必知重要心得技巧，方便玩家更快推進度去到中後期開始刷裝。



1. 盡快推主線

創好角色之後玩家最需要做的事就是推主線，一來坐騎需要主線進度才能解鎖，二來推主線去到新的地區可遇到等級較高的敵人，經驗更多掉落也更好。當然支線不是不能解但可選擇只解順路的，早期不用主動全力清完每一個支線任務。另外是在推主線期間不用刻意刷裝，反正劇情模式中也不會掉出什麼神裝，倒不如盡快衝高世界等級解解鎖高難度之後在夢魘副本中刷裝。

2. 職業任務要立即解

當玩到升到15級之後就會開放職業任務，完成職業任務後會開放專精系統。有專精和無專精的角色是兩個世界，一開啟專精時玩家的戰力會即時提升幾個檔次；所以當等級一到時就應該立刻去完成職業任務開啟專精，在地圖打開任務欄會提示玩家要去哪裡接取職業任務。

專精極之重要

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3. 和沿路所有物品互動

盡量跟地圖上所有物件，例如可採集的植物、礦物，寶箱以及莉莉斯的雕像等。雖然每個所給的物資未必很多，但所謂積少成多，累積下來的收入還是很可觀的。尤其是強化藥水要用到的材料，如果到升夠級可強化時卻發現手邊沒材料要另外找就很傷神了。

4. 裝備優先拆解

在玩家推主線期間可拾到大量裝備，裝備一般不是拆解變成材料就是直接賣掉，這裡建議早期以拆解為主：雖然玩家在中後期開始就會用到大量金幣，但是一來主線任務都會給不少金幣，二來後期的裝備更為值錢一件可賣數萬甚至十萬以上，在等級高了再來刷錢會比較有效率；因此早期可以裝備都拆掉來換素材，以備將來強化時用。

不用的裝就全拆掉吧

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5. 區域聲望獎勵

每個大章節都可獲得隨名望值提升獎勵，名望獎勵包括有技能點、藥水使用次數上限等豐厚報酬，考慮到主線進度比較重要的關係不建議早期花時間刷到滿，但十分建議盡量解到第2級，可獲得1點技能點及藥水使用次數+1，相當強勁。入手頭兩級的獎勵之後就可以繼續推進主線，等主線推完之後再回過頭來拿剩下的獎勵會更有效率。

區域聲望獎勵

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6. 坐騎獲得方法

當玩家主線劇情推到第四章，完成「多南的恩惠」任務後便會開放坐騎系統，之後趕路時別忘記召喚出來使用，騎馬的移動速度比走路快上非常多。而在未有坐騎之前，可選擇用「閃避次數上限+1」或「移動速度提升」（如有）的鞋子，多少能令趕路快一點點。

就算是商城或是豪華版附送的坐騎，也是需要打到主線進度才能開放使用

7. 早期裝備選擇

早期裝備全部用物品強度最高的即可，反正很快會換掉，不用特意研究效果或留裝。到35級左右角色初步成形時，才去多留意裝備上有沒有自己流派要用的屬性或效果例如爆擊率、幸運觸發等亦不遲。

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8. 低語古幣運用

在大地圖上解各種隨機事件可獲得低語古幣，低語古幣可在用來城鎮中的賭博NPC賭裝。Diablo 4的賭博算是有良心，賭到傳奇裝的機率不低；亦由於低語古幣設有持有上限，因此在快到上限就可以去賭一賭裝，看看能否換掉現時身上最差的裝備。

另外低語古幣也可以在主城的「神秘商人」處交換低語秘鑰鑰匙，用來打開上鎖的「低語寶箱」；如果低語古幣快到上限時就去換一些鑰匙放在身上備用吧。

低語秘鑰鑰匙

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9. 技能相關

玩家在15級前可以免費重置技能點數，之後也可花費金幣重點；而早期的重點費用十分便宜，因此玩家可放膽加技，試試各技能的組合和手感如何。另外是升技時比起提升的技能的等級，應該優先升級技能的附加效果。

玩家不須一口氣全部技能重點，可以逐個技能點回收，方便玩家微調配置

10. 其他實用小技巧：

善用地圖的導航功能：打開地圖後釘選目的地，然後小地圖上會顯示路徑指引，不用一直開地圖找路。



到達指定等級（10、20、30、45、60、70、80、90級）時記得去城鎮升級自己藥水增加回復量。



升級藥水

抽時間去解力量法典：完成特定地城便可解鎖力量法典，能為稀有裝備附加能力，盡量優先拿取對自己流派有幫助的特效，在中期是玩家提升戰力的主要方式。



在地城中可以按E（手掣的話按上方向鍵）離開地城，或是直接使用傳送回城，不用自己跑回出口。



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到達30級之後可以使用靈藥，靈藥能為玩家提供一段時間的強化效果，而所有靈藥都有5%經驗值加成，因此可能的情況下就盡量使用靈藥，始終5%比沒有好。



三不五時去打一下世界Boss，掉落的物品通常都可可提升戰力。

