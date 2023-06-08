銀狼遺器星魂組隊心得 崩壞星穹鐵道1.1版攻略 銀狼強不強抽不抽｜一推出即在全球引爆大熱人氣的跨平台手遊《崩壞：星穹鐵道》剛迎來1.1改版，推出了全新5星角色「銀狼」，《香港01》科技玩物頻道以下提供銀狼全攻略，由遺器、星魂、光錐到組隊全介紹。



銀狼角色簡介

《崩壞：星穹鐵道》中不少角色均在《崩壞3rd》中對應的原型角色，而銀狼的對應原型則為「迷城駭兔」布朗尼。注意迷城駭兔雖然外貌和聲優（阿澄佳奈）均和「布洛妮婭」相同，但嚴格地說布朗尼和布洛妮婭是兩個完全不同的人；由於解釋起來會提及許多《崩壞3rd》的劇情及設定就暫且不表，沒興趣研究《崩壞3rd》的人就將銀狼（布朗尼）和布洛妮婭當成同一人物在兩個不同平行世界的版本吧。

《崩壞：星穹鐵道》的銀狼

《崩壞3rd》「迷城駭兔」布朗尼

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銀狼強嗎值得抽嗎

銀狼是現時遊戲中最值得入手的角色之一：單是其戰技能為敵人植入額外屬性弱點，就已經令她擁有（目前）無法被取代的特點。銀狼與同為量子屬性的輸出角色希兒能完美配合，但除此之外因為銀狼附加屬性弱點的特性，基本上任何屬性的任何隊伍都能使用；即使將來推出新角色新組隊方向，也不影響其泛用性及地位，在可見的將來都非常保值。

某程度上你可將銀狼理解為《崩壞：星穹鐵道》中的楓原萬葉，如此萬用的角色是絕對是值得擁有，在可預期的將來都肯定能長期活躍、抽了一定不虧；而如果你已經有希兒的話就更加要抽銀狼了。

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銀狼星魂（命之座）相關

如果只是想要銀狼的輔助能力，那0命即可完美發揮了。按圖放大銀狼的星魂效果：

+ 1

但銀狼還有一個特點是大技和戰技的倍率都高，尤其是大絕的倍率更是和希兒不相上下（當然銀狼就沒有希兒的內建增傷）；因此如果有星魂（命之座）配合的話，銀狼還可以擔當副C以至主C的位置。如果想以銀狼當副C的話需要2命、主C的話則最好要有4命或以上才有較好表現，否則還是乖乖當輔助吧。

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銀狼武器（光錐）相關

銀狼的專用光錐「雨一直下」固然強力；但由於其效果大部份都是提升傷害，如果你只打算抽0命銀狼以輔助為主，其實沒有必要抽取專武。加上最重要是《崩壞：星穹鐵道》不同原神，武器沒有外觀僅是一張卡片，不像《原神》般要考慮外觀畢業的問題；建議0命銀狼直接跳過今次武器池，將星瓊留給之後的新角色蛋池。當然若果是有一定星魂、想拿銀狼打輸出的話就非抽不可了。

銀狼光錐「雨一直下」

和銀狼同步推出的活動「獵星遊戲」中可獲得活動4星光錐「新手任務開始前」，完成活動挑戰後更可以滿疊影i.e.滿精，效果也十分強勁；0命銀狼玩家用這個就已經十分足夠了。

活動4星光錐「新手任務開始前」

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銀狼遺器相關 效果命中要堆多少

遊戲現階段遺器選擇不多，銀狼基本上就是繁星璀璨的天才4件（量子套）+泛銀河商業公司（效果命中套）2件；若沒有餘力去刷量子套的話，也可先用快槍手暫代。當然如果將來推出新的遺器，有機會出現更好的配置。

繁星璀璨的天才

接下來就是最重要的問題，身為附加負面狀態的角色銀狼需要多少效果命中：這裡以現時遊戲中最強的敵人、深淵最高層90級敵人為例，90級敵人的效果抗性原本為50%，不過在1.1版更新中被下修了，惟下修幅度不得而知。這裡按敵人現時的效果抗性為40%計算，在星穹鐵道中，負面效果的命中率計算公式如下：

基礎概率 x (1+效果命中) x (1-目標效果抗性) = 最終效果命中率



由於是公式為相乘，因此效果抗性的效果是極為明顯；假設技能的基礎概率為90%、敵人效果抗性為40%的話，在沒有效果命中的情況下實際命中率只得54%。而在這個條件下若要令效果達到100%命中，則需要85%的效果命中：90% x (1+85%) x (1-40%) = 100%，才能保証命中敵人。總言之在面對高效果抗性的敵人時，玩家需要非常多的效果命中才能保證命中。

這裡我們以最重要的弱點植入i.e.銀狼的戰技來計算效果命中需要。銀狼8級戰技的基礎命中率為82%，以敵人的效果抗性為40%計算，代入公式之後得出要保證必定命中，需要103%的效果命中；換言之玩家要在光錐和遺器中一共堆出103%的效果命中。

假設玩家使用活動光錐「新手任務開始前」能提供40%的效果命中，然後泛銀河商業公司套裝有10%，銀狼天賦自帶18%，再加上15級5星效果命中主詞條遺器的43%，就能達到110%的效果命中，足以令銀狼的戰技完美命中任何敵人；雖然110%比剛才計算的102%稍多了一點，就當成是進一步提高天賦植入「缺陷」的機率，或是敵人的實際效果抵抗比40%還高的時候的保險吧。

當然如果玩家在各個遺器的副詞條中歪出了許多效果命中，或是銀狼有兩命或以上的話，就不需要使用主詞條為效果命中的遺器而可改用雙爆了。鞋子方面可以選用速度或是攻擊力；至於次元球和連結繩則只建議取量子屬性傷害和能量恢復效率（未刷到之前可用攻擊力/效果命中等暫代）。

到戰技升到10級（需要開拓等級60才能升到）時基礎命中率提高至85%，這時則只需96%的效果命中；若有2命效果令敵人效果抗性減低20%、這時只需47%效果命中就行了。若再有3命效果令戰技變成12級、基礎命中率87%時，只需44%效果命中就行了。

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銀狼組隊相關

銀狼基本上可以放到任何隊伍裡，不過當然建議是和火力最強的角色組在一起，畢竟有銀狼的弱點植入之後就可無視敵人弱點用盡主C的輸出。而現時火力較強的輸出無非希兒、景元、丹恆等，當然配合優秀的4星主C如素裳、青雀等也可。在1.2版本新角出卡夫卡推出之後，也可和卡夫卡、希露瓦組成觸電隊。

同時建議可能的話盡量組隊成「雙色」隊形，畢竟銀狼的弱點植入是己方隨機一個角色的屬性，組雙色時就算「歪了」沒成功植入主C的弱點，隊中也還有至少兩個角色可享受到植入的弱點。