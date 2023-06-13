原神3.7攻略｜楓原萬葉強不強值不值得抽 萬葉聖遺物武器組隊分析｜《原神》3.7版本來到下半，蛋池亦輪轉為「艾爾海森」及「楓原萬葉」；《香港01》科技玩物頻道提供「楓原萬葉」全方位介紹及攻略，由角色特性、武器聖遺物選擇到組隊全部介紹，準備抽或是在猶豫要不要抽的旅行者們可作參考。



楓原萬葉角色簡介

楓原萬葉是1.6版本中實裝的5星風屬性單手劍角色。楓原萬葉是遊戲中最受歡迎的男角色之一，不論男女玩家之間的人氣都很高，畢竟萬葉的人設實在超模，集合了銀髮、美少年、浪人、日本刀等多個熱門動漫人物屬性於一身；待人溫厚又性情灑脫，同時島崎信長的配音對許多女玩家也十分「煞食」。

楓原萬葉

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而且萬葉在劇情中的表現亦十分亮眼，特別是在稻妻主線中有一個經典名場面，玩過的人都知道但為了尚未體驗的新玩家這裡就不破梗；雖然稻妻主線整體來說相當麻麻，不過萬葉這一幕真的經典，未玩到的玩家可以期待一下。

主線以外萬葉也常在活動劇情中亮相，像是2.8版本的金蘋果群島以及剛剛3.7版的「召喚王」都有萬葉登場，由歷史背景、劇情際遇到角色性格全方位塑造其形象，角色立體程度在《原神》中是數一數二。

在最新活動中登場的萬葉

而除了劇情和人設以外，萬葉作為可用角色，強度和性能縱觀整個遊戲都是頂尖級數，以至於在玩家之間有「葉天帝」的外號，種種因素加上來令到萬葉成為原神中最具代表性的男性角色之一。

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楓原萬葉強嗎 值得抽嗎

毫不誇張地說楓原萬葉是整個原神中最值得入手的角色之一，優先度和鍾離、雷神、草神、夜蘭等最強角色同級，是所有原神玩家都應該想辦法優先確保獲得的角色，抽了一定不虧，不抽一定後悔。

原神3.7版楓原萬葉蛋池

萬葉自身的傷害並不高，但是萬葉的強處在於有著極高的泛用性和功能性：他有增傷、有風屬擴散還有聚怪，可加入除了純物理隊以外的任何隊伍，都能帶來明顯的提升；在戰鬥之外E技的跳高在大世界中也十分方便。而且萬葉強度高的同時育成難度極低，對武器和命之座都沒有要求，甚至連天賦都可以完全不升級；聖遺物和副詞條亦要求亦只有精通和充能，經濟實惠。有了萬葉之後以前覺得很難打的深境螺旋（深淵）都會變得十分簡單，誇張一點的說萬葉跟本就是官方外掛，有萬葉和沒有萬葉的戰鬥體驗有相當大差距。

楓原萬葉，你值得擁有

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楓原萬葉要抽幾命 命之座效果分析

輔助型楓原萬葉0命即為完全體，同時萬葉命之座帶來的提升並不明顯，一般建議萬葉只要0命即可。

1命效果能減少E技冷卻10%，以及在開Q技後重置E技冷卻。聽起來很強，但是萬葉E技本來CD就短，尤其短按的話CD僅6秒，減10%也就只減0.6秒，平常換人慢一點都已經不止這個時間了，實際能用到的場合很少。而且一般來說萬葉作為輔助角色，理想情況就是EQ開完就盡快換人輸出，以用盡萬葉Q技帶來的buff和擴散反應；萬葉1命雖然可以在EQ後再打一個E，但變相也縮短了其他角色能用到萬葉Q技的時間。整體來說萬葉1命無非就是讓你可以在換錯人時也較容易重新調整時間軸，或是在一些整體充能低的配隊中藉著多次打出E技產球來幫隊友充能。

楓原萬葉命之座效果。https://wiki.biligame.com/

2命令萬葉Q技維持期間內提供200點精通buff；由於是提升基礎精通，因此能增加萬葉天賦「風物之詩詠」帶來的元素傷害加成。固然是有提升，但是輔助萬葉本身就會拼命堆精通，假設玩家的萬葉有1000精通，那麼2命效果就只是將1000精通變成1200、帶來的元素傷害加成由40%變成48%，實際提升不多。當然2命效果還會為場上站於萬葉Q技範圍內的角色提供200點精通加成，但萬葉Q技維持8秒CD15秒，覆蓋率只有一半多一點；個人覺得並不值得特意為此抽2命，實戰中也不會因為你沒有這200精通而無法打出深淵36星。

如果是對萬葉非常有愛的真課長可以考慮直接滿命，滿命後的萬葉由輔助工具人直接變身成為強力風屬主C，普攻破萬、EQ隨便打10萬，單通深淵都沒問題。

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楓原萬葉專武/武器相關

萬葉的專武「蒼古自由之誓」是一把很強的輔助武器：效果是觸發任意元素反應兩次後，獲得提升全隊攻擊力及普攻/重擊/落下攻擊傷害的buff。此效果在後台也可以觸發，完美配合萬葉開Q技換人之後在後台觸發擴散反應。

而蒼古自由之誓除了萬葉以外亦是許多其他輔助角色的畢業之選，基本上只要是能在後台觸發元素反應的角色都可以使用，例如草主、行秋、久崎忍、萊伊拉等；純以武器自身的強度論，蒼古自由之誓是無可挑剔。

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但如果從經濟角度考慮，輔助角色的武器並不用那麼講究，一般玩家並沒有需要勉強去抽蒼古：例如萬葉不用蒼古用4星鍛造武器「鐵鋒刺」也經已十分足夠，尤其是3.1版本實裝的4星單手劍「西福斯的月光」更是超強之選，效果不比蒼古差。要是真沒有西福斯的月光也不用特意去抽，用回鐵鋒刺或其他副屬為精通的單手劍如「暗鐵劍」或之前活動送的「東坊花時雨」即可；記者的萬葉在「西福斯的月光」出現之前，一直都是用和NPC對話獲得的三星武器「暗鐵劍」。

視乎情況萬葉也可以使用祭禮劍和西風劍：前者能刷新E技冷卻，從而多產一次元素微粒以及加強聚怪能力及範圍攻擊能力；西風劍則是利用其武器特效來為隊中其他角色提供元素微粒，但需要萬葉自身有一定爆擊率。不過除了這些為某些隊伍或情況特化的配置之外，一般而言無腦用西福斯的月光或鐵鋒刺即可。因此如果只考慮萬葉的話，沒有需要去抽蒼古自由之誓。

同武器池的另一把武器為「海哥」艾爾海森的專武「萃葉裁光」，但艾爾海森同樣是經濟實惠型的角色，只要使用3星武器「黎明神劍」或4星的鍛造武器已能打出和萃葉裁光差不多的傷害。綜合以上，建議預算不多以及沒有強逼症的玩家跳過今次武器池，將原石留待接下來4版推出的楓丹角色比較符合經濟效益。有關艾爾海森《香港01》科技玩物頻道亦已撰寫了角色攻略，詳細可到下文參看：

楓原萬葉聖遺物相關

楓原萬葉聖遺物用風套（翠綠之影）4件，主詞條則是精通、精通和精通；副詞條方面則是找精通及充能，其他雙爆、攻擊之類完全沒有需要（用西風劍時則需要30~40%的爆擊率）。注意風套的40%減抗是非常大的提升，即使是0精通的風套對隊伍的提升也是會比1000精通的散件聖遺物為多，因此建議取得萬葉之後馬上湊一套風套給他使用。

楓原萬葉聖遺物

風套的同副本產物「少女套」被憐愛的少女基本上已無人使用，如果不想花體力刷這個本可以在鍊金台用「還奧聖跡」將任意三件五星聖遺物合成為翠綠之影湊出一套給萬葉使用；到有餘力時再去刷/合成出主詞條為精通的風套。

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楓原萬葉組隊相關

就如上面提到萬葉的組隊非常靈活，3.0版本新增的草元素雖然無法擴散，但是草隊往往也會配合水、火或雷來打出各種反應，而萬葉就可擴散這些火水雷屬來增傷，同時也能提供聚怪，因此即使是草屬隊伍都可以用萬葉；基本上除了純物理隊以及少數特殊草系、風系隊伍（如妮綻放、散兵等）以外的任何隊伍都能使用萬葉。以下舉出一些較為主流的配隊供大家作參考：

夢想一刀隊「雷九萬班」



雷神出現後的經典配隊，思路是用九條裟羅、班尼特和萬葉三個輔助來集中強化雷電將軍的大絕「夢想真說」；畢業雷九萬班的夢想一刀可打出數十萬的傷害、之後的普攻也打每擊打出兩三萬，爆發力極強。但這個組隊的缺點是非常依賴雷神兩命的無視防禦，有沒有兩命的雷神在雷九萬班差距非常大；0命雷神建議組「國家隊」表現會好得多。

永凍隊「神鶴萬心」



另一種「三保一」隊伍，申鶴加攻、萬葉增傷和減抗，心海水母提供掛水來讓神里綾華打出威力驚人的大絕。這個隊伍不需命座即可運作，只是隊中4隻角色都是5星限角，造價高昂。

「萬達國際」



萬葉實裝之後最早開始流行的配隊之一，成員為楓原萬葉、公子（達達利亞）、班尼特和香菱，「國際」之名來自4個成員出身自不同國家。隊伍思路是班尼特加攻，達達利亞EQ和香菱Q反覆打出蒸發反應，萬葉擴散減抗+增傷。由於萬葉天賦「風物之詩詠」的元素傷害加成對不同元素可同時生效，操作得宜之下以萬葉E和Q分別擴散火和水元素，即可以同時增加火和水屬性傷害，整體隊伍輸出非常高。

國家隊系列



國家隊即是香菱+行秋+班尼特這三人的經典組合，加上萬葉就可進一步提高香菱和行秋的傷害。注意國家隊中香菱是主要火力來源，因此萬葉的擴散反應一定要優先擴火然後擴水。國家隊的編成相對靈活，例如班尼特或萬葉可換成雷神變成「雷神國家隊」，行秋當然也可「升級」成夜蘭。

「XX萬鍾」系列



以鍾離的盾+減抗以及萬葉的減抗+增傷兩個通用輔助，再加上一個該主C的專輔來「三保一」力谷一個主C的隊伍，例子有「甘申萬鍾」、「宵班萬鍾」等。