FF16攝影模式清到睇到路人信件文字 試玩反應極好多人即時預購｜2023年最受玩家期待的大作遊戲之一《Final Fantasy XVI》FF16即將於6月22日推出，官方早前在全球推出試玩版讓玩家先嘗嘗遊戲早期開局部份，結果也在網上收獲大量好評，不少人更表示玩完之後直接預購了數位版。而試玩版中更已有玩家發現不少有趣地方，例如路人手中拿著的信件竟然清析到可以閱讀，而且有好好寫上完整內容。



攝影模式清到睇到路人手上封信寫乜 網上神人極速破譯

《Final Fantasy XVI》FF16的試玩版於6月12日全球推出，不少玩家已搶先試玩；雖然試玩內容只得序章部份約2~3個小時，但不妨礙玩家積極發堀其內容及玩味趣。網民兼實況主「ユニ」（@univoice）就在推特上發表帖文，指自己遊玩FF16試玩版中的攝影模式（フォトモード），發現遊戲中連路人手上的信件上的文字都清析可閱，對遊戲的細緻度驚嘆不已，並請網上神人來破釋信件內容。

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而正所謂高手在民間，ユニ貼出的這封信已被網民「限界トルガル@FF16」（@musebigenkai）極速破譯，其實是較為潦草及型格化的英文，具體內容頭半為遊戲中的一大所學考古部門的實驗及對某遺蹟的新發現，後半則為遊戲中水晶的使用條款，並明令嚴禁水晶交易。

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網民激讚試玩版 多人表示玩完即刻去咗預購

FF16試玩版推出之後在網上好評如潮，網民大讚遊戲畫面勁靚，動作爽快，故事的開頭部位亦引人入勝等。亦有網民提及戰鬥中除了動作之外，角色的表情都會隨著動作及場景變換，細緻度之高令人驚嘆，亦大增其在戰鬥中使用攝影模式的動力。不過也有網民反映遊戲中的鏡頭移動及motion blur有些太強、很容易3D暈，希望官方能追加設定讓玩家調整。

按圖放大網民對FF16試玩版反應：



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另外遊戲中的一個機能「Active Time Lore」更是獲得全面激讚，此功能是在遊戲中進入劇情或過場動畫時，可長按Touchpad打開即時說明頁面，會隨著當下的劇情提供術語及專用名詞解說，即使是沒有玩開FF對系列術語不了解也能即時得到說明，或是忘了之前的劇情時也可在此溫書，非常貼心。