台灣VTuber發片大爆行業血淚內幕 大部份人收入低過最低工資｜由當初的「VTuber四天王」出現，到hololive、彩虹社等企業帶起整個VTuber風潮之後，在日本以外其他地區也相繼有自己的VTuber文化誕生，例如台灣就是其中發展較為的地區，有不少企業和個人勢VTuber積極活動中；而最近有人台灣VTuber發表影片大爆台灣VTuber行業的內幕，包括收益分成等等。



人氣台灣VTuber同時畢業 網民猜測是否企業待遇惡劣所致

最近有人留意到近期台灣有多位VTuber相繼「畢業」（注1）、甚至可說是出現畢業潮；其中最轟動的莫過於約一星期之前，三位同樣屬於台灣VTuber 團體「春魚工作室」的VTuber「十五號」、「歐貝爾」和「平平子」同時宣佈畢業。據網上有志之士的統計，平平子和歐貝都是台灣VTuber中訂閱人數過5萬、月均superchat營收排行頭20的人氣「大手」，特別是平平子生涯累計superchat收入在全台灣VTuber中排名第6，可說是台V的中流砥柱。人氣企業勢VTuber突然同時畢業，引起網民猜測是否公司待遇差、抽成分配比例不理想，才令VTuber想離開另謀出路。

fans眾多的大手VTuber同時宣佈畢業自然引起轟動。左起：十五號、歐貝爾、平平子

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台V爆料業界內幕辛酸 九一分成10萬superchat到手僅6千

對於最近台灣的VTuber畢業潮，一位台灣女性插畫師兼VTuber「櫻野露」最近就發表影片「台灣企業勢VTuber為什麼總在畢業?」，大爆台灣VTuber業界的內幕。櫻野露在影片中指出台灣企業勢i.e.隸屬於公司的VTuber畢業的最大原因就是「窮」，然後說明台灣企業勢VTuber的分成制度。

https://www.youtube.com/watch?v=u6ephMnudiQ

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櫻野露指出台灣企業勢VTuber基本沒有底薪、收入全靠superchat及周邊銷售分成。而superchat方面首先需要扣除消費稅和30%的Google抽成，以一個10萬台幣的superchat計算的話，VTuber角色實際收到的金額為66,640台幣。然後一般企業VTuber的分成比例「9:1」或者「8:2」，即公司拿9成或8成、VTuber中之人拿1成或2成。

而據網上統計台灣VTuber的superchat收入，基本上只得頭十多位的人氣大手才能每個月收到10萬台幣以上的superchat；若櫻野露所言為真，以「九一分成」來計算一個每月收到10萬台幣superchat的VTuber，最後中之人能到手的金額連1萬台幣都不到；即使以八二分成來計也只得13,328台幣，連台灣的最低工資26400台幣都不到。

https://www.youtube.com/watch?v=u6ephMnudiQ

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當然VTuber的收入除了superchat以外，還有會員付費訂閱頻道以及販賣周邊等收入；不過櫻野露也在影片中提到VTuber的周邊分成一般在3~8%左右，而很多時都不會超過5%，若以周邊累計銷售額為10萬元計算，VTuber到手的也只得5000元。

因此若從企業勢畢業、轉為「個人勢」的話，雖然工作量會大為增多，但相對地superchat金額在除稅之後就能全部落入自己口袋；即便人氣和曝光率可能難以像以往有企業幫忙宣傳時多，也有望賺到更好的收入。

現役企業勢台V齊發文發片 反駁指其失實

櫻野露的影片在網上引起不少討論，但也有人指出其影片的內容並不真實；來自台灣的前個人勢、現企業勢VTuber「周默」，就在推特上發文不指名回應相關影片，並指出「並不存在大多數企業勢都採用91分成」這種事，並在帖文中詳細分析了VTuber畢業的原因，除了收入以外還有工作壓力、公作環境、人際關係等多種因素，不少地方和一般其他職場相若。

https://twitter.com/Zhoumo_twvtuber/status/1666477740206477313

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除了周默之外還有另外兩位台灣企業勢VTuber對相關議題作出回應，屬於的「比鄰星域」VTuber「佐藍」就公開自己和公司的分成在除稅及Google平台抽成後為5:5，即公司和中之人各佔一半；另一位屬於浪海數位的VTuber「香草奈若」則指出如果為「91」或「82」等分成比例較低的情況，則公司一定會為VTuber提供底薪，不會有91分成還沒有底薪這樣黑心的情況；但若是5:5等VTuber分成比例較高的方案，就大多沒有底薪了。

關於台V的生態眾說紛紜，記者自己亦非內部或相關人士、無從得知哪個版本才較可信，要相信哪個版本就由讀者自己決定了。但可以肯定的是如果你有喜歡的VTuber，就應「且看且珍惜」：不論是偶像、明星還是VTuber，可能看起來風光但也可以突然就「畢業」從人前消失，相信有看《我推的孩子》的話會更明白。

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