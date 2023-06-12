日本動漫沒落｜大概是因為網路已普及多年的關係，現時活躍的網民年齡層差距很大，可以是00後甚至10後的年輕小伙子，也可以是二三十年前就在網上活躍的資深宅宅。

也可以是因此，時不時都會見到網上有一些批評某文化或產業「今非昔比」的言論，如最近就有連登用戶發帖痛批日本動漫產業大不如前。



找不到令人有意欲追看的動漫作品 痛批日本沒落

連登用戶「Jack_Aimyon」日前在連登討論區Lihkg中發表帖文「日本真係沒落」，內文僅得一句「完全出唔到一套放假好想追嘅動漫」；雖然內文僅得一句說話但可能因為是「地圖炮」式發言的關係，較易觸動到其他網民的神經，帖文共收獲6百多個負評、在撰文時有接近10頁回覆討論。之後的回覆中有人提到近期大熱的《我推的孩子》、樓主則表示看了幾集之後沒興趣追下去。

https://lihkg.com/thread/3414326

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網民回應「異世界」系作品泛濫為主因

雖然原post是個沒有論點支持的地圖炮發言，但意外地回覆卻大都是認真討論；第一個回覆中就指出日本動漫界近年「比異世界玩爛」，每季都有為數眾多的異生界穿越/轉生作品，令到整體動畫的水平及創意都大不如前。

近年真的每一季都有多套「異世界」穿越、轉生作品動畫

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按圖放大連登熱議近年日本動漫沒落作品水平是否不如以前：



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不過留言也不是一面倒批評近年的日本動漫作品，有人回應指自己今季追了足足二十四部新番，比自己過往任何一季都多；認為樓主可能和不少上了年紀的宅宅的一樣，因為生活逼人或審美疲勞等原因導致對動漫的興趣大不如，類似網上所謂的「電子陽萎」，即明明曾經很喜歡打機，卻在生活中累得不想打開遊戲來玩的情況。

有人理性分析現時日本動畫公司可能是怕蝕本的關係，往往一次只會製作一季12集的動畫；但很多時12集的篇幅跟本不足好好講完一個故事，因而令人追看動畫的欲望減少。亦有人概嘆好作品不是沒有，指出近年也有《黃金神威》、《夏日時光》等出色傑作，只是需要自己耐心去發掘。

共實每季也都有具追看性的作品，像是《水星的魔女》就每一集播出後都會在網上引起一陣討論

另外也有人建議樓主可以試試改看韓國漫畫i.e.條漫，認為一些質素較好的條漫水準不比日本漫畫差，而且為全彩色、更新快又有中文；不過此留言則和原po一樣獲數百個負評，可見韓國條漫在連登中尚是不受認同。

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