內地機迷分享Steam釣魚騙案實錄 太在意自己帳號安全反成被騙原因｜Steam是現時全球最主流、最多人使用的PC遊戲平台之一，不少機迷用心經營自己的Steam帳號多年、收藏大量遊戲和遊玩紀錄；然而也正因為用家數量多、黏著率高，令Steam成為騙徒「搵食」的目標，最近就有內地網民分享自己的受騙經歷。



太在意自己Steam帳號安全 反被乘虛而入

最近在內地遊戲網站「遊民圈子」中，有內地機迷長文分享自己於Steam上被「釣魚」騙案不幸被騙，最終損失近萬元人民幣。雖然損失慘重，但受害人亦決定將騙案經歷分享，以警剔其他玩家不要上同樣的當。

原文十分詳盡、逐步說明了騙徒如何一步步引受害人墮入陷阱，這裡整理騙案過程：首先騙徒隨機私信一個Steam玩家（今次就是受害者），指自己在steam market上放售的一個CS:GO外觀裝備被受害人買走（也偽造了相關圖片），但卻沒有收到款項，於是想受害人貼出最近的交易紀錄以作確認。

內地網民分享自己遇到的Steam騙案。https://club.gamersky.com/activity/653927

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CS:GO的外觀裝備非常值錢，較稀有的往往都可以賣到數千至過萬港元，部份特別稀有的skin如「龍炮」更值過百萬港元。而受害人在Steam上只玩單機Game、從來沒有玩過CS:GO，當然也不曾購買過CS:GO的Skin；受害人為證自己清白，馬上貼出自己的交易紀錄。

在知道受害人沒有購買過任何CS:GO的外觀之後，騙徒「恍然大悟」，提出應該是有人「假扮」成受害人的帳號進行不正購買行為、受害人是清白的；然後騙徒指出自己犯下了一個錯誤，就是已經向官方檢舉了受害人的不正行為、受害人的帳號很快就會被封鎖，並貼出一個電子郵件地址讓受害人跟客服申訴以免帳號被封。

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受害人怕自己的steam帳號被封，依電郵地址乖乖聯絡，獲回覆「官方」已「創建」一個臨時steam帳號來處理今次問題，要受害人加這個steam帳號好友方便後續處理。到了這裡，之後的過程相信大家都已心中有數了。

這個假的Steam客服首先貼出Steam官方的登入畫面，要受害人登入後提供近期購買紀錄截圖。假客服「確認」過之後就向受害人表示受害人需要掃瞄由假客服提供的QR Code、購買300歐元的steam點數才可「解封」帳號；假客服亦「保證」在確認收款後便會解封受害人的steam帳號兼退款。

而想當然款肯定沒得退了。假客服向受害人表示退款過程出現問題，需要加碼合共支付700歐元才能一次過退款；當受害人付足700歐元之後，假客服進一步表示還要再加500美元才能退款。而在整個過程最初聯絡受害人的騙徒也一直催促受害人；加上受害人心急想取回之前的款項，便再付了500美元；之後假客服又再進一步提出要再加250美元款項才能退回之前的金額，並且這最新一筆250美元將會以購買遊戲到受害人帳號的形式退回。來到這裡受害人終於發現自己墮入騙局，並馬上報警。

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受害人最終損失700歐元和500美元，折合約1萬港元。雖說也有受害人太過不小心的成份在，但是受害人被騙的主因是太過在意自己的Steam帳號，畢竟steam帳號不單是遊戲庫還有成就、時數等遊戲紀錄及各種收藏品，重度steam玩家的帳號說是「第二生命」也不為過；因此當騙徒以「封鎖Steam帳號」來作出恐嚇時，事主一時心急從而墮入騙網。

最後受害人也提出幾個steam防騙心得：

1. 任何購買記錄都可以通過Steam後台記錄查詢到，玩家不需要為不存在於紀錄中的交易負任何責任。



2. Steam官方客服絕不會以私聊形式和使用者交流；向Steam客服求助時使用客戶端內的「Steam客服」功能即可。



3. 留意自己收到的Steam郵件是否來自官方，Steam官方郵件都以@steampowered.com域名發佈，除此之外的域名的電郵基本都是釣魚。



4. 金錢交易需要慎重處理，客服不會直接向使用者收費，更不會在處理查詢過程期間放出支付寶收款碼。



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