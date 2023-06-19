BLUE PROTOCOL疑因外掛問題永ban大量海外玩家 內地網民: 玩日本Game開外掛係愛國｜推出之前頗受關注、因為採用卡通渲染風格而被期待可成為「原神殺手」的MMORPG《BLUE PROTOCOL》蔚藍色法則在數日前正式開服，然而遊戲目前而言並不算太順利，先有開服日Server爆炸停機一整天，然後開服不足一星期已出現外掛，官方最近更突然決定永ban所有外國人帳號，連有課金的帳號都無法倖免。



BLUE PROTOCOL開服至今多災多難

《BLUE PROTOCOL》蔚藍色法則是Bandai Namco開發的MMORPG遊戲，於6月14日正式開服。遊戲現時點只得日服，但是最初開服時並未有限制海外IP玩家，在開服日全球各地玩家湧入遊戲導致伺服器爆炸，第一天開始就多次緊急維修直到深夜。雖然在維修後伺服器回復正常，但之後卻爆出更大的問題：營運在6月16日開始突然無預警、無差別直接永Ban海外玩家的帳號。

《BLUE PROTOCOL》最初可以不使用VPN、直連日本伺服器遊玩，然而在6月16日晚間開始，大量非日本海外玩家表示自己遭到永Ban（ゲームの利用を停止しています），就算有課金抽外觀坐騎的玩家也無法倖免。

有內地玩家表示課金抽到了0.4%機率出現的S級坐騎，但隨著封號已一去不復返。https://tieba.baidu.com/p/8465231648?pid=147868147416

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大規模封鎖海外IP帳號 有殺錯無放過

到了6月17日，遊戲內建的反外掛系統啟動，一些還沒被Ban的海外玩家只要上線便會跳出「01069」錯誤警告。01069代表玩家使用違反遊戲規章的第三方程式，可能是VPN，也可能是中國內地以封測版內容製作、在上市首日就出現的中文化翻譯檔案（即所謂中文化、漢化包等）；而一旦出現01069就代表玩家的帳號已被永久封鎖（ゲームの利用を停止しています）。

（藍色協議吧）

台灣玩家統計被封災情，使用VPN也慘遭01069。https://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=36841&snA=238&tnum=120

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有人指出官方如此大動作的原因是中國大陸玩家橫行、影響遊戲生態令官方不得不出手處理：遊戲現時只得日服，而日本玩家普遍不期待和歡迎聊天頻道上出現日文以外的語言；然而中國玩家卻常常「妹仔大過主人婆」，喜歡用簡體中文在公開頻道發言，往往引起日本玩家不滿和向官方投訴。

以至於遊戲裡有中國玩家分發外掛的情況。https://tieba.baidu.com/p/8464696910?pid=147868530726

更嚴重的問題是《BLUE PROTOCOL》上市僅數日即出現外掛，更有中國玩家在遊戲中「洗頻」狂刷分享、販賣外掛的廣告；甚至有中國網民揚言：「（中國人）玩日本遊戲開掛，這種行為是愛國，應該表揚」。在遊戲開服不足一星期就已出現如此亂像，官方重鎚出手打擊亂像也是正常。

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中國網民揚言玩日本遊戲開掛是愛國。https://tieba.baidu.com/p/8464696910?pid=147868530726

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網民質疑行為如同「割韭菜」

固然官方封禁行為惡劣的中國玩家是理所當然，但另一方面「一刀切」封殺所有海外IP亦未免讓人有不公平之感。Bandai也並非第一次做線上遊戲，不可能沒有預想到海外、中國玩家進入遊戲的情況；若想維持遊戲純服務日本地區，何不一開始就限制IP。

而即使是開服後才決定封鎖海外IP本來也沒大問題，但《BLUE PROTOCOL》營運方卻不單是封鎖IP，而是直接封鎖了玩家的帳號，換言之即使玩家真人前往日本，也無法再使用該帳號進行遊戲，連真金白銀課金、無不良行為的玩家都無法倖免。

台灣有玩家一開服就課了15單測試遊戲的蛋池，不知道其帳號是否還安好。https://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=36841&snA=177

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如此粗暴的處理手法行為難免讓人覺得營運方完全沒有重視玩家的權益，甚至令人覺得有官方想要「套殺」玩家的嫌疑：先不限制IP讓海外玩家進來課金消費、一旦有問題（如現時外掛橫行）就直接全部封鎖了事。反正隔了個海，想要申訴和維權是難比登天，課金帳號被封了也只能乖乖認命。

有玩家批評既然限制只限日本人遊玩，為何不像其他日服遊戲般限制只可使用日本發行的信用卡課金而是接受所有海外款項，懷疑官方立心不良。https://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=36841&snA=302

也有網民批判官方鎖課金帳號這種行為無異於「割韭菜」。https://www.ptt.cc/bbs/Marginalman/M.1686987447.A.AAC.html

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除了以上問題之外，網上也有不少聲音批評《BLUE PROTOCOL》遊戲本身的問題，像是蛋池坑人（S級獎勵衣服0.2%、S級坐騎0.4%，無保底機制，比原神還黑）、遊戲內容匱乏、肝度太高、職業平衡差勁等等；以開服初期的表現來看《BLUE PROTOCOL》的前景可能不太理想。

當然遊戲界不是沒有《No Man's Sky》、《Final Fantasy XIV》等許多剛推出時不濟、用心經營下逆轉翻身大成功的例子，或者《BLUE PROTOCOL》將來會是其中一員。