FF16 Final Fantasy XVI新手攻略 劍術心得 簡易高火力/無限連段｜全球機迷引頸以待的重量級大作遊戲《Final Fantasy XVI》FF16 最終幻想 16已在6月22日推出；相信機迷們早已急不及待準備在伐利斯傑亞大陸中冒險，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲實戰攻略，提供劍術（普攻）應用心得，以及介紹簡易的高火力 / 無限連段。



＊＊＊攻略文章可能涉及劇透；在撰文時雖會盡量避免提及劇情，但亦可能會有提前知道遊戲機制相關內容。

普攻比想像中更強 熟習劍招前中後期暢通無助

在《Final Fantasy XVI》中玩家可使用各種威力強大的召喚獸技能；但是玩家的普通攻擊也有著不能輕視的威力；尤其是在早中期玩家未拿齊三隻召喚獸之前，常常需要等待技能CD、劍術攻擊會是很主要的攻擊手段佔玩家輸出很大比重。以下介紹一些實用連招及關於劍移攻擊的心得，掌握之後不論清卒還是打精英強敵/Boss都無往而不利。

實用簡易連擊介紹：

普攻4下->鳳凰移變/縮距->處決（對倒地敵人按正方形）



處決一個敵人之後可用鳳凰移變/縮距快速接近下一個敵人，重覆以上就能快速清卒



可能不少玩家都喜歡普攻->魔法爆裂（三角形）->普攻->魔法爆裂打足4段，但是面對一般敵人時魔法爆裂的輸出並不高，倒不如盡快吹飛敵人再使出傷害很高的處決技。

處決技威力很高，對小兵十分有用

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不過魔法爆裂在面對精英敵人時則很有用，尤其是在敵人Takedown、自己的技能又未CD好時，可用來快速累積連擊數，待技能CD好時能打出更高傷害。另外也可以普攻4下->魔法爆裂->鳳凰位移/縮距->處決，但因為普攻4下後的魔法爆裂會吹飛敵人，要等一等讓敵人跌回地面再處決。

簡易無限連技

縮距->魔法爆裂->Loop



縮距->魔法爆裂可吹飛敵人，然後可再用縮距追上去再魔法爆裂；如是者縮距->魔法爆裂就能做出簡單的無限連擊；雖然威力不高，但可以快速「運」走一個敵人突破敵人包圍，在被包圍時十分有用。

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空中連擊

《Final Fantasy XVI》的空中普攻連擊比地面連擊威力更高，因此在面對體型較大的敵人時用盡量使用空中攻擊能造成更高傷害。當然空中攻擊也有一個問題是雖然在空中也可以閃避和發動精準閃避，但就無法在閃避後回擊，需要注意。在面對大型精英敵人時可試試以下連招（需要Master鐙跳）：

跳斬斬斬->跳斬斬斬->跳斬斬斬魔法爆擊->下劈



空中連段的輸出比地面連段高很多，對體型大的敵人時可積極使用

對一般敵人也可使用此連技，但由於空中斬擊第三下為下劈，一般敵人會被轟回地面，所以面對一般敵人時只能斬兩刀，然後就要再跳或是用其他技能連段（例如迦樓羅擁抱）。

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閃焰劍妙用無窮

閃焰劍（按實正方形，到劍發光時再放開）有著各種妙用，一般玩家可能只會在用來破開正在擋格的敵人時才會用閃焰劍，但熟習運用閃焰劍之後可令輸出能力大大提高（需要Master化縮短蓄力時間後才會覺得好用）。

首先玩家需要知道一件很重要的事是在任何時候玩家都能為閃焰劍蓄力，包括使用縮距或鳳凰位移的期間、使用魔法（三角形）的期間、以至是使用召喚獸技能以及施展處決技期間都能蓄力；在使用其他招式時按實正方形儲氣，便可在使用完招式後馬上使出閃焰劍、取消硬直兼提高傷害。

例如玩家可在縮距（正方＋交叉）期間按實正方，接近了對手之後再放開正方使出閃焰劍；又或者是如玩家將竄升火舌放在正方形的位置，那麼R2+正方形使出竄升火舌的同時按實正方形蓄力，便可在竄升火舌的動作完成後馬上打出閃焰劍（同理也可以在R2+三角形的技能後按實三角形，在用完技再放蓄力射擊）。

另一個重點是閃焰劍在空中也能使用；在空中使出的閃焰劍會變成上挑斬能升高敵人，讓你打出更多連招。玩家可以在地面儲好氣之後跳起出劍來挑高敵人，例如：

地面儲氣後跳起->空中閃焰劍->普攻3下->下劈



空中閃焰劍型到跌渣

操作得宜的話更可先用其招式連段然後直接在空中儲氣打出閃焰劍；一個記者自己常用的連招是：

普攻4下->魔法爆裂（同時三角儲氣）->蓄力射擊->鳳凰變移->普攻3下（第3下後按實正方）->空中閃焰劍（會將對方升回半空）->鐙跳->普攻2下->鐙跳->普攻2下->下劈



當然實戰中可以有許多變化：蓄力射擊用途是將敵人升上半空，用其他技能如竄升火舌或是邪輪旋風也可；空中的連段也可以有許多變化，鐙跳是為了多斬兩劍同時增加高度以使出強化下劈，實戰中可以不跳，或是穿插魔法爆裂/其他技能也可。

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