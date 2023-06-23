FF16 Final Fantasy XVI新手攻略 早期必知10個心得 必學技能推薦｜全球機迷引頸以待的重量級大作遊戲《Final Fantasy XVI》FF16 最終幻想 16已在6月22日推出；相信機迷們早已急不及待準備在伐利斯傑亞大陸中冒險，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲新手攻略必知10個心得，讓玩家早至中期遊玩過程更為順利。



＊＊＊攻略文章可能涉及劇透；在撰文時雖會盡量避免提及劇情，但亦可能會有提前知道遊戲機制相關內容。

1. 未決定買唔買Game可以先試玩Demo

如果你尚未決定要不要購買《Final Fantasy XVI》FF16 最終幻想 16，可以先下載遊戲的試玩版來玩玩看，試玩版的進度可繼承至正式版，即玩家不用再打一次序章中回憶篇，以及在試玩版中獲得的經驗、道具和能力點（雖然數量並不多）也可全部繼承至正式版中。

2. 能力點（AP不用節省） 隨時隨地無限重點

《Final Fantasy XVI》中擊倒敵人可獲得能力點（AP），花費能力點就可學習和強化各種技能。而本作設計非常人性化，玩家可以隨時隨地重置能力點數、既可以一口氣全部重點，也可以逐個技能回溯；因此玩家毋須節省能力點數，對哪個技能感興趣可先馬上學來玩玩，覺得不合用或是需要AP來學習其他技能時，再將不用的技能的點數拿回來使用。

玩家可以對常用的技能按R3上鎖，這樣便不會在全部重置時回溯該技能；當然鎖定也是可以隨時解除。

👉FF16 Final Fantasy XVI無劇透爆機評測：有少許瑕疵但極爽快好玩

3. 技能Master化

遊戲中的技能在學習之後都可花費AP來強化一次，強化之後還可以再花費AP來「Master化」。技能強化後效果當然會有所提升，但Master化則有點不同：基本技能如各種劍招在Master化時會再獲得額外效果如範圍擴大等，但召喚獸技能（如竄升火舌等）Master化並不會提供額外性能，Master化的召喚獸技能只是讓玩家可將該技能安裝到其他召喚身上。

技能Master化

一般而言召喚獸技能只能裝備在該召喚獸上，例如「邪輪旋風」只可裝備在迦樓羅身上，如果不裝備迦樓羅便無法使用。若我很想使用邪輪旋風卻不想帶迦樓羅i.e.不想用迦樓羅的固有技能「迦樓羅擁抱」，那麼只要將邪輪旋風Master化，便可將該招式安裝到其他召喚獸如鳳凰身上。同理，如果我想用「迦樓羅擁抱」但不想用邪輪旋風等迦樓羅自身的招式，也可將其他召喚獸的招式安裝到迦樓羅身上使用。

玩家可按三角形查看技能升級及Master化後的效果。

👉FINAL FANTASY XVI FF16實體豪華、典藏版開放預購 超型火神公仔

4. 早期不要買回復藥（治療劑）

遊戲早期回復藥（治療劑）十分昂貴，1個要足足200元高級回復藥更是要400元，在遊戲早期買幾個已經要傾家蕩產。而回復藥並不難在關卡中撿到，更重要是Gameover時雖然要在檢查點重打，但是會幫玩家回復所有回復藥；有時可能寧願Gameover重打都不花大錢買藥。

早期買藥真是好貴

👉FF16 Final Fantasy XVI初心攻略｜玩前必知5件事獲最佳遊戲體驗

5. Limit Break不用節省

隨著主線進度玩家將會獲得Limit Break能力，發動Limit Break之後全能力如攻擊力、防禦力、破韌能力等都會提升，同時玩家的HP也會持續回復。建議玩家可以不用特意留LB（比如說將LB留在精英戰中使用），因為Limit Break的累積速度相當快，如果是Boss戰中甚至可以出到幾次Limit Break，不用白不用。

當然玩家在精英戰中可以「戰略性」使用Limit Break，例如留到快要打到對方Takedown時才使用，便能一口氣打出大傷害。

6. 武器不用買

《Final Fantasy XVI》中武器主要靠鍛造或商店購買獲得（少部份武器可於寶箱中得到）；這裡建議不需要買武器基本上每一完一隻boss，都會掉落一個特別素材讓你製作當下最高攻擊力的武器，換言之武器只要一直去鍛造就可以了。但要注意一點是用主線Boss掉落的素材合成的武器，會成為下一把主線Boss武器的素材；所以用boss素材製作的武器千萬不要賣掉以免「斷纜」。其他一般素材則打平常打怪會掉，基本上就算是只衝主線都會夠材料；真不夠時也可在商店買。

7. 善用L3搵路

《Final Fantasy XVI》的主線劇情基本都操用關卡形式，而關卡中不像現時不少遊戲般流行用顏色或符號來提示前進方向；在打完一場戰鬥之後很容易迷路或行錯路。這時就可使用長按L3的搵路功能，不用自己搵餐飽。而搵路功能也有一個小技巧，就是當遇到分叉路時，按L3搵路，然後便知另一條是掘頭路，通常都會有一些物品或寶箱。

各主線關卡在通關之後都可以在石碑中重打，漏了的寶箱都可以回收

👉BLUE PROTOCOL疑因外掛永ban大量海外玩家 中國網民：開掛係愛國

8. 早期必學技能

各個基本技能如蹬跳、迅捷翻身、閃焰劍等都應該盡快學習，其中推薦盡快Master化閃焰劍、蹬跳、縮距和俯衝刺擊，這幾招都是打到爆機都會經常用到的技能。

召喚獸技能方面，建議在得到迦樓羅的能力之後盡快屯積/回收AP學習迦樓羅的大招「大氣爆發」：這招不單範圍大，最重要是破韌能力非常高，很容易就能Takedown精英敵人；有這招之後整個早中期都會輕鬆得多。

大氣爆發

9. 支線任務相關

早期的支線任務報酬可能較一般；但到主線推到一定進度之會，會出現一些標記為綠色十字的支線任務（一般支線任務的圖示為綠色感嘆號）：這些十字任務在完成之後會解鎖新的功能，或是永久強化/提升一些既有能力和功能；雖然不解也不會爆不到機，但是解了的話會對進程有很大幫助，建議一見到的時候就去完成。

10. 自動飾品效果解說及推薦配置

遊戲中共有5個自動飾品，分別為自動攻擊、自動閃躲、自動緩慢、自動治療劑和自動托爾加。自動閃躲和自動緩慢的分別是前者會自動幫你閃避，後者則是會在需要閃避的時候放慢時間並現出R1提示讓玩家按閃避。後者的好處是時間放慢時玩家不一定要按R1閃避，一些需要反擊敵人攻擊的召喚獸技能便可用自動緩速來作提示以成功快擊。

配置方面建議早期只裝自動托爾加和自動緩速；而其實自動緩速一定程度上等如無敵，但是本作的攻擊手法多、就算是常玩動作遊戲的玩家可能都要一點時間適應，因此早期用自動緩速讓自己不用分神去迴避攻擊、集中練習輸出手法和連招也是不錯，記者自己也是玩到一半左右才除下自動緩速。

如果實在很不擅長動作遊戲或懶人只想看劇情，建議裝上自動攻擊+自動閃避+自動治療劑，這樣基本只要一直按正方形就能爆機。

👉港炒家放售親筆簽名Pokemon卡 日本繪師知悉後感氣憤：以後唔簽