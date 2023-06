FF16 Final Fantasy XVI無劇透爆機評測：有少許瑕疵但極爽快好玩

FF16 Final Fantasy XVI 最終幻想 16無劇透爆機評測:有少許瑕疵但極爽快好玩|2023年多款重量級大作連環推出,繼早前的《薩爾達傳說 王國之淚》、《Diablo 4》、《Street Fighter 6》之後,全球機迷引頸以待的另一款大作《Final Fantasy XVI》FF16 最終幻想 16也終於要在6月22日推出;《香港01》科技玩物頻道獲PlayStation及Square Enix邀請優先遊玩遊戲,以下為遊戲無劇透爆機評測。



***以下評測不含劇透,但相對地因為有劇透限制,關於劇情以及遊戲中後期的地方未能詳細描述。

《Final Fantasy XVI》非開放世界遊戲 採區域+地下城形式

首先強調一點是《Final Fantasy XVI》最終幻想 16 並非開放世界遊戲(雖然製作人吉田在早前的訪問及宣傳中已作出相關說明,但為了沒跟得那麼足的玩家再強調一次):在遊戲中玩家可於世界地圖中選擇進入各個區域;然後各區域均為一個無縫銜接、不需讀檔的大地圖,有村落和野外地區等讓玩家探索;而主線劇情則多採用關卡形式,進入關卡之後順路打到尾便可完成一段劇情。

例如Demo中一段為玩家潛入諾凡堡,遊戲的主線劇情大都為同樣的關卡形式。

可能一些FF系列玩家會對此有些失望,畢竟以往FF系列一大魅力就是在世界地圖上通處走、尋找各種隱藏物品和事件,像是當年原版FF7就有許多隱藏物品和事件需要取得特定交通工具後才能得到。不過非開放世界也其有好處,就是團隊可集中於設計和打磨每個地區的風貌和景色,遊戲中每個國家都地區都有其獨特的地貌,推薦玩家在遊玩時也多留意沿途景色。

戰鬥系統極好玩超上癮

戰鬥系統絕對是《Final Fantasy XVI》一大亮點;毫不誇張地說FF16是記者玩過最好玩的動作遊戲之一,戰鬥系統好玩程度可和《Devil May Cry》系列、《尼爾:自動人型》、《Elden Ring》等比肩。

在《香港01》科技玩物頻道之前的試玩報告中也有介紹過本作的戰鬥系統:手感介乎戰神God of War及Devil May Cry、尼爾自動人形之間;遊戲的整體節奏及速度比戰神快、比DMC和Automata稍慢一點。

Final Fantasy XVI戰鬥系統超級好玩

比起DMC和尼爾自動人形較為重視連招、空中combo等華麗操作,FF16的戰鬥系統更傾向需要玩家在戰鬥中判讀敵人的動作及位置、找出敵人的硬直再攻擊,或是閃避/格檔化解敵人的攻勢後再使用大招輸出,有少許Bloodborne、Elden Ring的「即時回合制」感覺。

組合配搭多元化可玩出不同風格

尤其是遊戲中的強敵都會有「霸體」,而玩家不少威力強的招式都有較長的施展時間或是需要持續施展,無腦亂放技的話很容易被敵人打到臉青鼻腫。但相對地有霸體的敵人在韌性值(血條下面的黃色計量表)被削光後就會「breakdown」陷入大硬直,這時玩家就可一波爆發打出大傷害,將各種不同招式串連起來時可做出華麗的視覺效果,非常爽快。

到了遊戲中後期玩家取得更多召喚獸能力之後,配合遊戲中各種能力不同的飾品,戰鬥風格就更多元化:每隻召喚獸都有一個固有能力,如鳳凰是衝刺、Garuda是捕捉、Titan是擋格等等,而在之後流程取得的新召喚獸(為有劇透限制這裡無法進一步介紹之後的召喚獸固有技能及招式,雖然官方宣傳片中早已展示過將於遊戲中登場的各款召喚獸了)更會有火力型的固有技。

玩家可自由組合召喚獸和技能,再加上基礎的攻擊動作,打出自己的風格:例如玩家可選取輔助型以及設置型、可自動追蹤敵人的招式,放招後以劍術為主力攻擊;也可以全選威力強大的單發招式,平常游鬥有機會才放技輸出;亦可以選擇以某個具有火力的召喚獸固有技能為中心,再配置其他輔助技能。自問操作能力好的可以追求極限貼身輸出,想穩打穩紮的則可集中防反,同一款遊戲每個玩家都可以玩出自己的風格。

感覺就是選擇召喚獸就是選擇被動/固有技能,主動技能則可以自由配搭,當然玩家需要累積相應的能力點數。

召喚獸戰演出極豪華 荷里活級視覺效果做日系ACG演出

《Final Fantasy XVI》另一大賣點就是整個遊戲中的各場召喚獸對戰;對於直衝主線爆機的記者而言有些被FF16的召喚獸對戰Overload了,因為戰鬥過程實在太精彩,直衝主線來得太密「頂唔緊」,在撰文的期間仍然被期後勁震懾有點反應不過來。

FF16的召喚獸戰視覺效果有如荷里活電影般豪華,但演出方面則保留了「七分有型、三分中二病」的日系動漫遊戲風格:體型巨大的召喚獸正面對戰,時而近距離互毆、時而中距離炮擊、時而互放大招互轟,毫無保留的全力碰撞場面令人極滾動;許多場景記者都玩到「嘩」一聲叫出來,配上祖堅正慶創作的神級配樂,誇張點說有些位玩到全身熱血沸騰。而最厲害是當你每次都以為這一場戰鬥已經如此豪華覺得「好X正」了,下一場它就給你來個更大規模、更澎湃、更熱血、更有力量的召喚獸戰,一次又一次突破極限。

沒有最型,只有更型

因為劇透限制關係這裡不能直接討論每場召喚獸對戰的戰鬥場面,記者只能說FF16滿足了玩家對召喚獸一切可行的想像和幻想,「史詩式」三個字已不足以形容,戰鬥的過程和場景絕對是超出你可以想像的程度,真真正正是「最終幻想」。用筆墨實在很難形容,自己玩過便知道;準備去玩FF16的人請好好期待一定不會失望。以至於個人認為整款遊戲單是玩這些召喚獸戰,已是值回票價有餘。

如果你是《FF14》玩家會更有深一層體會:一來FF16中的召喚獸在外觀上和14的頗為接近,更重要是一些在FF14或FF系列其他作品中出現過的魔法或招式,在FF16的召喚獸戰中以極盡奢華的方式重新演繹,或者算是少許fan service吧;當然就算沒玩過FF14,也一樣會玩得很爽。

有玩FF14的玩家可以這樣理解FF16的召喚獸對戰:感覺就是Normal Raid、討滅戰般的演出,以極級豪華的3D動作電影式呈現。

但由於召喚獸對戰主要是機制戰鬥,玩家可用的招式不算多,而且每場召喚獸戰都有一定長度;幾個招式重覆使用之下,較為性急的玩家可能會覺得少許「拖台錢」,但記者個人相當享受整個過程就是了。

劇情具逼力 結局令人意外

雖說採用了動作玩法,但《Final Fantasy XVI》最終幻想 16 畢竟是款RPG遊戲,劇情亦是至關重要的一環。而因為有劇透限制,關於劇情部份無法直接討論,就講講記者個人感想好了。

記者感覺遊戲劇情出色,情節十分緊湊不會拖泥帶水,一個事件完結之後馬上接續下一個事件;整個流程中cutscene很多但沒有一句廢話,而且往往只用一個鏡頭、幾句台詞便已突顯出不同角色的性格和形像。但整體出色之餘,個人亦感覺劇情未算是妙至巔毫的程度;可能是記者的注意力被太好玩的戰鬥系統和太有型召喚獸吸引住、變相劇情方面就未有帶來太大衝擊的關係吧。

無計,召喚獸真係太型

另外《Final Fantasy XVI》創作了一整個大陸和其中的數個國家,以這個規模的設定來說感覺遊戲的主線還是有些短,感覺好像有點浪費了如此詳盡的世界觀。當然每個地區都有豐富的支線任務和劇情作補足,並非是指摘劇情太短,而是覺得意猶未盡;畢竟《權力遊戲》都有那麼多季,我還捨不得那麼快離開伐利斯傑亞啊。

結局方面由於不能劇透,記者這裡只能說結局頗有衝擊性,亦未必是所有人期望見到的結局;可以放心是不會有《The Last of Us 2》般強逼玩家接受某種哲學的情況,也不會有「大河內一樓式」的爛尾。

《Final Fantasy XVI》的結局有點讓人想起當年原版FF7。

內容極足料 動作Game都有近百個鐘勁抵玩

FF16採用了全動作模式,而一般動作遊戲的時數都相對較短,可能會有玩家擔心遊戲的內容量。而記者自己的遊玩時趕進度直衝主線、沒解過支線任務和探索地圖,都打了三十多個小時才爆機;而遊戲還有大量支線任務以及挑戰關卡,再加上在1周目爆機之後還可以在2周目(New Game Plus)中挑戰高難度「最終幻想模式」。若要全收集+打二周目高難的話可玩80~100小時完全不成問題,不用擔心多年期待的大作三兩下就玩完。

激讚之餘亦有一些小瑕疵 否則就不是神作而是完美神作

雖然《Final Fantasy XVI》整體來說相當出色,但遊戲亦非完美無瑕,首先最明顯的問題就是FPS(Frame rate)不穩:遊戲可在畫質模式和效能模式選擇,前者為4K 30FPS,後者則為2K 60FPS。但就算選了效能模式,很多時候還是達不到穩定60FPS;記者的體感大概50前後,當跌frame跌得較多時,甚至有少許像是在PS4 Pro上玩《Monster Hunter World》的感覺。

雖然遊戲已做到近乎無讀取時間遊玩過程極順暢,但無法穩定60FPS對動作遊戲而言,還是有少許影響體驗。當然這並非重大缺點,只是美中不足。遊戲跌Frame的地方多數為村莊或野外地區,在地下城或關卡中的FPS相對穩定很多。亦幸好在最重點的各場召喚獸戰鬥中FPS都十分穩定,不用怕玩到戲玉正在緊湊高潮時突然跌Frame出戲。官方亦已公布將會推出Day 1 Patch,修補一些小bug和提升FPS表現,相信之後官方會陸續推出更新進一步改善遊戲效能。

過場動畫則全部固定為30FPS。

另一個較大的問題是《Final Fantasy XVI》的光暗亮度調整以HDR為基準來調整,如果像是記者般使用沒有HDR功能的屏幕來遊玩時,在一些地方遊戲會顯得非常暗,以至是黑到看不到東西,這點在遊戲開頭的部份已會感受到;即使將遊戲的光亮度調到最高也沒太大幫助。幸好整個遊戲中昏暗的場景並不算多,在整個遊玩過程中不算太大影響,但沒有HDR的玩在去到「暗位」的段落時可能就要忍耐一下了。

還有一個其實也不算缺點的缺點是,《Final Fantasy XVI》中採用了面型捕捉技術,過場動畫及遊戲中角色對話時會有表情及口型,然而遊戲中角色表情口型均以英配為準,選日配遊玩時會對不到咀型;相信香港玩家大都喜歡日配,對此最好有些心理準備,不然就會覺得很奇怪。

FF的話記者也會選日配,如果是Biohazard / DMC就會選英配。

總結:年度遊戲級大作 信吉田得永生



《Final Fantasy XVI》不負機迷多年等待和期望,是一款極為出色的遊戲,戰鬥系統刺激好玩、劇情表現優秀、召喚獸對戰更是如電影般精彩。雖然有FPS不足等少許缺點,但仍不影響FF16是今年最出色的年度遊戲級作品。一句講完:如果要在《王國之淚》和《Final Fantasy XVI》之間選一個,記者個人一定選FF16。