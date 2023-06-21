FF16 Final Fantasy XVI無劇透爆機評測：有少許瑕疵但極爽快好玩

FF16 Final Fantasy XVI 最終幻想 16無劇透爆機評測：有少許瑕疵但極爽快好玩｜2023年多款重量級大作連環推出，繼早前的《薩爾達傳說 王國之淚》、《Diablo 4》、《Street Fighter 6》之後，全球機迷引頸以待的另一款大作《Final Fantasy XVI》FF16 最終幻想 16也終於要在6月22日推出；《香港01》科技玩物頻道獲PlayStation及Square Enix邀請優先遊玩遊戲，以下為遊戲無劇透爆機評測。



＊＊＊以下評測不含劇透，但相對地因為有劇透限制，關於劇情以及遊戲中後期的地方未能詳細描述。

《Final Fantasy XVI》非開放世界遊戲 採區域+地下城形式

首先強調一點是《Final Fantasy XVI》最終幻想 16 並非開放世界遊戲（雖然製作人吉田在早前的訪問及宣傳中已作出相關說明，但為了沒跟得那麼足的玩家再強調一次）：在遊戲中玩家可於世界地圖中選擇進入各個區域；然後各區域均為一個無縫銜接、不需讀檔的大地圖，有村落和野外地區等讓玩家探索；而主線劇情則多採用關卡形式，進入關卡之後順路打到尾便可完成一段劇情。

例如Demo中一段為玩家潛入諾凡堡，遊戲的主線劇情大都為同樣的關卡形式。

👉FINAL FANTASY XVI FF16實體豪華、典藏版開放預購 超型火神公仔

可能一些FF系列玩家會對此有些失望，畢竟以往FF系列一大魅力就是在世界地圖上通處走、尋找各種隱藏物品和事件，像是當年原版FF7就有許多隱藏物品和事件需要取得特定交通工具後才能得到。不過非開放世界也其有好處，就是團隊可集中於設計和打磨每個地區的風貌和景色，遊戲中每個國家都地區都有其獨特的地貌，推薦玩家在遊玩時也多留意沿途景色。

戰鬥系統極好玩超上癮

戰鬥系統絕對是《Final Fantasy XVI》一大亮點；毫不誇張地說FF16是記者玩過最好玩的動作遊戲之一，戰鬥系統好玩程度可和《Devil May Cry》系列、《尼爾：自動人型》、《Elden Ring》等比肩。

在《香港01》科技玩物頻道之前的試玩報告中也有介紹過本作的戰鬥系統：手感介乎戰神God of War及Devil May Cry、尼爾自動人形之間；遊戲的整體節奏及速度比戰神快、比DMC和Automata稍慢一點。

👉《Final Fantasy XVI》實機試玩報告：爽快戰鬥系統＋超強電影感

Final Fantasy XVI戰鬥系統超級好玩

比起DMC和尼爾自動人形較為重視連招、空中combo等華麗操作，FF16的戰鬥系統更傾向需要玩家在戰鬥中判讀敵人的動作及位置、找出敵人的硬直再攻擊，或是閃避/格檔化解敵人的攻勢後再使用大招輸出，有少許Bloodborne、Elden Ring的「即時回合制」感覺。

組合配搭多元化可玩出不同風格

尤其是遊戲中的強敵都會有「霸體」，而玩家不少威力強的招式都有較長的施展時間或是需要持續施展，無腦亂放技的話很容易被敵人打到臉青鼻腫。但相對地有霸體的敵人在韌性值（血條下面的黃色計量表）被削光後就會「breakdown」陷入大硬直，這時玩家就可一波爆發打出大傷害，將各種不同招式串連起來時可做出華麗的視覺效果，非常爽快。

到了遊戲中後期玩家取得更多召喚獸能力之後，配合遊戲中各種能力不同的飾品，戰鬥風格就更多元化：每隻召喚獸都有一個固有能力，如鳳凰是衝刺、Garuda是捕捉、Titan是擋格等等，而在之後流程取得的新召喚獸（為有劇透限制這裡無法進一步介紹之後的召喚獸固有技能及招式，雖然官方宣傳片中早已展示過將於遊戲中登場的各款召喚獸了）更會有火力型的固有技。

記者個人十分喜歡這招光炮，但什麼時候才能拿到暫時無可奉告了。https://www.youtube.com/watch?v=9WMmGFCMbm4

👉港炒家放售親筆簽名Pokemon卡 日本繪師知悉後感氣憤：以後唔簽

玩家可自由組合召喚獸和技能，再加上基礎的攻擊動作，打出自己的風格：例如玩家可選取輔助型以及設置型、可自動追蹤敵人的招式，放招後以劍術為主力攻擊；也可以全選威力強大的單發招式，平常游鬥有機會才放技輸出；亦可以選擇以某個具有火力的召喚獸固有技能為中心，再配置其他輔助技能。自問操作能力好的可以追求極限貼身輸出，想穩打穩紮的則可集中防反，同一款遊戲每個玩家都可以玩出自己的風格。

感覺就是選擇召喚獸就是選擇被動／固有技能，主動技能則可以自由配搭，當然玩家需要累積相應的能力點數。

召喚獸戰演出極豪華 荷里活級視覺效果做日系ACG演出

《Final Fantasy XVI》另一大賣點就是整個遊戲中的各場召喚獸對戰；對於直衝主線爆機的記者而言有些被FF16的召喚獸對戰Overload了，因為戰鬥過程實在太精彩，直衝主線來得太密「頂唔緊」，在撰文的期間仍然被期後勁震懾有點反應不過來。

FF16的召喚獸戰視覺效果有如荷里活電影般豪華，但演出方面則保留了「七分有型、三分中二病」的日系動漫遊戲風格：體型巨大的召喚獸正面對戰，時而近距離互毆、時而中距離炮擊、時而互放大招互轟，毫無保留的全力碰撞場面令人極滾動；許多場景記者都玩到「嘩」一聲叫出來，配上祖堅正慶創作的神級配樂，誇張點說有些位玩到全身熱血沸騰。而最厲害是當你每次都以為這一場戰鬥已經如此豪華覺得「好X正」了，下一場它就給你來個更大規模、更澎湃、更熱血、更有力量的召喚獸戰，一次又一次突破極限。

沒有最型，只有更型

因為劇透限制關係這裡不能直接討論每場召喚獸對戰的戰鬥場面，記者只能說FF16滿足了玩家對召喚獸一切可行的想像和幻想，「史詩式」三個字已不足以形容，戰鬥的過程和場景絕對是超出你可以想像的程度，真真正正是「最終幻想」。用筆墨實在很難形容，自己玩過便知道；準備去玩FF16的人請好好期待一定不會失望。以至於個人認為整款遊戲單是玩這些召喚獸戰，已是值回票價有餘。

如果你是《FF14》玩家會更有深一層體會：一來FF16中的召喚獸在外觀上和14的頗為接近，更重要是一些在FF14或FF系列其他作品中出現過的魔法或招式，在FF16的召喚獸戰中以極盡奢華的方式重新演繹，或者算是少許fan service吧；當然就算沒玩過FF14，也一樣會玩得很爽。

有玩FF14的玩家可以這樣理解FF16的召喚獸對戰：感覺就是Normal Raid、討滅戰般的演出，以極級豪華的3D動作電影式呈現。

但由於召喚獸對戰主要是機制戰鬥，玩家可用的招式不算多，而且每場召喚獸戰都有一定長度；幾個招式重覆使用之下，較為性急的玩家可能會覺得少許「拖台錢」，但記者個人相當享受整個過程就是了。

👉BLUE PROTOCOL疑因外掛永ban大量海外玩家 中國網民：開掛係愛國

劇情具逼力 結局令人意外

雖說採用了動作玩法，但《Final Fantasy XVI》最終幻想 16 畢竟是款RPG遊戲，劇情亦是至關重要的一環。而因為有劇透限制，關於劇情部份無法直接討論，就講講記者個人感想好了。

記者感覺遊戲劇情出色，情節十分緊湊不會拖泥帶水，一個事件完結之後馬上接續下一個事件；整個流程中cutscene很多但沒有一句廢話，而且往往只用一個鏡頭、幾句台詞便已突顯出不同角色的性格和形像。但整體出色之餘，個人亦感覺劇情未算是妙至巔毫的程度；可能是記者的注意力被太好玩的戰鬥系統和太有型召喚獸吸引住、變相劇情方面就未有帶來太大衝擊的關係吧。

無計，召喚獸真係太型

另外《Final Fantasy XVI》創作了一整個大陸和其中的數個國家，以這個規模的設定來說感覺遊戲的主線還是有些短，感覺好像有點浪費了如此詳盡的世界觀。當然每個地區都有豐富的支線任務和劇情作補足，並非是指摘劇情太短，而是覺得意猶未盡；畢竟《權力遊戲》都有那麼多季，我還捨不得那麼快離開伐利斯傑亞啊。

結局方面由於不能劇透，記者這裡只能說結局頗有衝擊性，亦未必是所有人期望見到的結局；可以放心是不會有《The Last of Us 2》般強逼玩家接受某種哲學的情況，也不會有「大河內一樓式」的爛尾。

《Final Fantasy XVI》的結局有點讓人想起當年原版FF7。

👉《Final Fantasy XVI》製作人吉田直樹訪問：遊戲像過山車般刺激

內容極足料 動作Game都有近百個鐘勁抵玩

FF16採用了全動作模式，而一般動作遊戲的時數都相對較短，可能會有玩家擔心遊戲的內容量。而記者自己的遊玩時趕進度直衝主線、沒解過支線任務和探索地圖，都打了三十多個小時才爆機；而遊戲還有大量支線任務以及挑戰關卡，再加上在1周目爆機之後還可以在2周目（New Game Plus）中挑戰高難度「最終幻想模式」。若要全收集+打二周目高難的話可玩80~100小時完全不成問題，不用擔心多年期待的大作三兩下就玩完。

激讚之餘亦有一些小瑕疵 否則就不是神作而是完美神作

雖然《Final Fantasy XVI》整體來說相當出色，但遊戲亦非完美無瑕，首先最明顯的問題就是FPS（Frame rate）不穩：遊戲可在畫質模式和效能模式選擇，前者為4K 30FPS，後者則為2K 60FPS。但就算選了效能模式，很多時候還是達不到穩定60FPS；記者的體感大概50前後，當跌frame跌得較多時，甚至有少許像是在PS4 Pro上玩《Monster Hunter World》的感覺。

雖然遊戲已做到近乎無讀取時間遊玩過程極順暢，但無法穩定60FPS對動作遊戲而言，還是有少許影響體驗。當然這並非重大缺點，只是美中不足。遊戲跌Frame的地方多數為村莊或野外地區，在地下城或關卡中的FPS相對穩定很多。亦幸好在最重點的各場召喚獸戰鬥中FPS都十分穩定，不用怕玩到戲玉正在緊湊高潮時突然跌Frame出戲。官方亦已公布將會推出Day 1 Patch，修補一些小bug和提升FPS表現，相信之後官方會陸續推出更新進一步改善遊戲效能。

過場動畫則全部固定為30FPS。

另一個較大的問題是《Final Fantasy XVI》的光暗亮度調整以HDR為基準來調整，如果像是記者般使用沒有HDR功能的屏幕來遊玩時，在一些地方遊戲會顯得非常暗，以至是黑到看不到東西，這點在遊戲開頭的部份已會感受到；即使將遊戲的光亮度調到最高也沒太大幫助。幸好整個遊戲中昏暗的場景並不算多，在整個遊玩過程中不算太大影響，但沒有HDR的玩在去到「暗位」的段落時可能就要忍耐一下了。

還有一個其實也不算缺點的缺點是，《Final Fantasy XVI》中採用了面型捕捉技術，過場動畫及遊戲中角色對話時會有表情及口型，然而遊戲中角色表情口型均以英配為準，選日配遊玩時會對不到咀型；相信香港玩家大都喜歡日配，對此最好有些心理準備，不然就會覺得很奇怪。

FF的話記者也會選日配，如果是Biohazard / DMC就會選英配。

總結：年度遊戲級大作 信吉田得永生



《Final Fantasy XVI》不負機迷多年等待和期望，是一款極為出色的遊戲，戰鬥系統刺激好玩、劇情表現優秀、召喚獸對戰更是如電影般精彩。雖然有FPS不足等少許缺點，但仍不影響FF16是今年最出色的年度遊戲級作品。一句講完：如果要在《王國之淚》和《Final Fantasy XVI》之間選一個，記者個人一定選FF16。

