FF16 Final Fantasy XVI初心攻略 玩前必知5件事獲最佳遊戲體驗|全球機迷引頸以待的重量級大作遊戲《Final Fantasy XVI》FF16 最終幻想 16將在6月22日推出;相信機迷們早已急不及待準備在伐利斯傑亞大陸中冒險,《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲玩前必知5件事,讓玩家可獲得最佳遊戲體驗。



1. 動作聚焦 VS 劇情聚焦

《Final Fantasy XVI》FF16最開始的設定中可以讓玩家在「動作聚焦」和「劇情聚焦」兩個模式之間選擇,而這兩個模式實質上是沒有分別:不論動作聚焦還是劇情聚焦模式,其劇情、遊戲流程和敵人強度均完全相同,唯一分別只是劇情聚焦中,遊戲會預先幫玩家裝備上各種「自動飾品」,大大減低戰鬥難度。

遊戲中的自動飾品一共有5款,而不論是「動作聚焦」還是「劇情聚焦」,5款飾品都是從遊戲一開始就存在於玩家的道具欄內,分別只是「劇情聚焦」模式會幫玩家預先裝備好。即使是選了「動作聚焦」模式,也隨時可以在遊戲中裝備或卸下這些自動飾品,來自行調整遊戲的難度。

2. HDR特化

據製作人吉田所言,《Final Fantasy XVI》FF16的光暗度和對比度均以HDR為標準來調整;因此如果以不具備HDR的屏幕來遊玩FF16時,在一些較為昏暗的場景中會顯得份外暗,以至於是全黑完全看不到任何東西;即使在遊戲中將光亮度調到最高的10級也沒有太大幫助。

沒有HDR之下就算調到亮度10,在一些很暗的場景還是很暗

解決方法目前只有換一個有HDR的屏幕來玩FF16;不過幸好遊戲中真的十分昏暗的場景和情節並不算太多,要是不想特意為FF16換Mon的話就將遊戲內的光亮度調到10、屏幕本身的亮度也調高一點來遷就吧。

3. 非開放世界遊戲

《Final Fantasy XVI》最終幻想 16 並非開放世界遊戲(雖然製作人吉田在早前的訪問及宣傳中已作出相關說明,但為了沒跟得那麼足的玩家再強調一次):遊戲中設有一幅世界地圖,隨著主線劇情發長,玩家可於世界地圖中選擇進入不同地區。

在世界地圖中選擇進入不同地區或關卡

然後各區域均為一個無縫銜接、不需讀檔的大地圖,有村落和野外地區等讓玩家探索。而主線劇情則多採用關卡形式,大部份的主線劇情都像是Demo版中的「風之顯化者」一樣,進入關卡之後順路打到尾便可完成一段劇情。

4. 有兩個point of no return 到時會有提示

隨著玩家推進主線劇情,會先後遇上兩個point of no return,在經過point of no return就無法再進行之前的支線任務,想要再解就只能讀檔或是2周目new game plus再來了。由於牽涉劇情不能仔細說明是何時何處遇到但亦不用擔心,遊戲很貼地心會在point of no return之前提示玩家,遇到的時候就看看自己要不要先做完各個支線才推進劇情吧。

遊戲中有大量支線任務

5. 二周目開放高難模式

玩家完成主線劇情i.e.爆機後將會開放new game plus,能繼承存檔進行二周目遊戲,而在二周目更可選擇高難度模式「最終幻想模式」。因此打完1周目後遊戲仍未完結;而若果在1周目中漏了支線任務或收集/挑戰沒完成的話,亦可以在2周目中完成。

