伊織萌10年地下情被文春曝光｜Cosplay界大紅人伊織萌（伊織もえ）被日本《文春Online》爆料，與同公司攝影師、工作人員A氏熱戀，根據知情人事爆料，二人已拍拖10年，近3年更開始同居。繼HOLOLIVE大紅人潤羽露西婭與まふまふ熱戀事件後，又一批忠粉傷心到不要不要了。



325萬fans 表示震驚

伊織萌是IG Twitter facebook 擁有325萬追蹤者的Cos界一線紅人，她做事比另一位紅色Enako低調，新聞性向來比較少，不會跟fans網上罵戰，又或是公開年薪證明自己不用靠跟高層上床換取工作機會。密密做的她，每星期都會出現在不同的漫畫、雜誌封面。

伊織萌 Twitter 圖片

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《文春Online》早就偷拍到伊織萌與同居男友A氏一起離家上班，並知會了相關人事，伊織萌決定將戀情公開，並在2月23日接受《文春》專訪：

文春Online網頁截圖

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伊織萌：冇佢冇我！

伊織萌也沒逃避，坦白承認自己有拍拖：「我們是在跟cosplay完全無關的工作中認識，開始見面後才開始變成Cos、攝影的關係。我曾經是個一個人連入餐廳點餐也沒自信人，多得他的照顧，才有今日的伊織萌。」

文春Online網頁截圖

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伊織萌係日本宅文化救世主？

近年因疫情問題，Coser無法出Cos，偶像女團亦無法搞見面會，很多宅文化愛好者的錢都無處可使，伊織萌這個級數的超級Coser，完全是業界的救世主！上一次漫畫封面，已經可以吸引全球fans掃書，去年推出的寫真集也大賣，成為女星寫真集銷量第2名，在中國、亞洲、歐美都有伊織萌的fans。

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事件重點：伊織萌未扮過單身

至於今次事件，一直追隨她的fans，或多或少都會有點「mola mola」的打擊，但未至於像潤羽露西婭與まふまふ熱戀事件般叫個呼天搶地，原因可能跟伊織萌從來沒有說「我好孤獨呀、快來陪我」、「好想和你在一起」這類「疑似戀愛關係」的話去拉攏fans，她說：「一直沒說出來，令大家愛到意外打擊，真的很抱歉。」她表示這個關係不會影響到其Cosplay的工作表現，不知fans又是否接受呢？

潤羽露西婭與まふまふ熱戀事件令fans很難接受。

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