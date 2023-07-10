連登討論手機遊戲近年是否少了人玩 網民:手遊唔係打機係比廠商玩｜有關手機遊戲VS主機/電腦遊戲的爭論是從不休止，主機玩家不滿手遊往往集中於課金抽蛋等消費、賭博行為而沒有遊戲性，手遊玩家則指主機遊戲常限定平台，而且不是人人都有時間坐定打機等；最近在連登討論區就有人發帖討論相關議題。



連登仔發帖問：覺唔覺近年少咗人玩手機Game

lihkg連登討論區用戶「腋下愛好者」最近發表帖文「覺唔覺近年少左人玩手機game（覺唔覺近近年少咗人玩手機Game）」，表示（據樓主自己觀察）早幾年在返放工時間坐巴士，會見到不論老中青各年齡層人士，以至於地盤佬等都會打機（手機遊戲），但最近則感覺人數有所減少。帖文發布後引起一定程度回覆，撰文時共有七頁回應。

https://lihkg.com/thread/3435865

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換皮吸金成常態 戰力無盡頭課金Game追之無謂

網民回覆大部份同意樓主觀點，並且有不少人指出近年許多手機遊戲根本不講求遊戲性、社交性或是玩家互動，只是用刺激欲望的方法如限定角色、排行榜等來吸引玩家課金，目的僅是作為賺錢工具並非是向玩家提供遊戲體驗狠批手機遊戲的差劣；當玩家們意識到自己只是在花費金錢而非真正享受娛樂，便自然不再玩手機遊戲。也有人指出手機遊戲大部份都是互相「抄來抄去」、欠缺新意，久而久之少了人玩才是正常。

抽蛋很大程度上等如賭博，加上大部份手遊都有加入吸引人課金的機制，不少人一時把持不住就會用力課下去。

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舊作推出經年戰力通脹索性棄坑

也有人提到不少手機遊戲有戰力通脹的問題，並舉例《Puzzle & Dragons》PAD說明：PAD在中期開始戰力快速通脹，玩家往往需要抽取最新的限定角色，才能打通高難度關卡；然而打通高難關卡的獎勵卻往往派不上用場或只能作為素材用，下次的新高難關卡還是要再課金抽新角來打，但相對地只要不打難關就沒有需要課金了，原來自己一直以來都是課金來為自己找東西打，發現到這一點之後便索性棄坑了。

PAD曾經有一段頗長時間的營運模式是，出一個無法或很難用轉珠技術應付的新機制（如傷害吸收之類），然後再出一隻抽蛋寵物擁有直接破解該機制的技能，赤裸裸的製造問題販賣答案。

不過另一方面，也有部份網民留言指自己仍然有玩手機Game，討論未到一面倒的程度。

按圖放大連登仔討論近年香港手機遊戲是否少了人玩：



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手遊亦有其價值 捧家用機game踩手遊並不顯得高尚有品味

當然以上討論並非針對所有手機遊戲，主要批判的是一些粗製濫造、單純以吸金為目的之所謂「換皮」手遊；市面上仍然存在有質素有內容的手機遊戲。而且手機遊戲的特性是能隨手隨玩，現代社會人大都工作忙碌，不少人下班後還要做家務和照顧子女，不論時間上還是精神上都難以騰出數小時來坐定定打機；而手機遊戲便正好可以滿足這些碎片化時間的人。若只是一刀切地認為主機/電腦遊戲必然比手機遊戲優勝、而不知現實是不同人有不同需求，就未免有些目光淺窄。

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