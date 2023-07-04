死神千年血戰 / 赫魯庫 / 無職轉生 2023年7月新番15部必追推薦｜不經不覺2023年已過了一半來到7月中，今年的7月新番（夏番）亦將開播；《香港01》科技玩物頻道以下整理推薦15部必追7月新番推薦，包括多部超人氣動畫續編及大熱漫畫改編作品。



多部強檔續作｜《BLEACH 千年血戰篇 -訣別譚-》

2023年的7月新番有許多必看大片，首先絕對非看的不可自然是fans苦等多年的死神《BLEACH 千年血戰篇》的第二季「-訣別譚-」；千年血戰篇上一季的製作水準極高令人相當滿意，希望第二季能保持水準不要跌watt。上一季在香港Netflix也可以觀看，相信7月播出的第2季也能看到。而除了死神以外還有多部必睇大片，首先當然是極度好評的《無職轉生》第二季；另外大人氣作《咒術迴戰》和《出租女友》的續編也同樣會在今季播出。

等唔切想睇柒番谷點柒了...（錯重點）

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私心強推《勇者赫魯庫》

還有一個私心強推是《勇者赫魯庫》，是2014年開始於裏Sunday連載的網路漫畫，原作在2017年已經完結，相隔多年後終於動畫化。原作漫畫極之好看，希望動畫能做得更精彩。另外完全重製的《浪客劍心》動畫也將於7月開播；不過記者個人而言涼風真世配的劍心實在太經典了，不是說齋藤壯馬不好只是實在不習慣。最後「紳士」們必睇之選當數《萊莎的鍊金工房》，不論是萊莎的紮肉大腿還是莉拉的「箭咀波」都極之養眼，每一幕都大飽眼福。

相信會看這部的人大都目的相同，而製作組也從善如流。

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另外值得一提是今季有幾好部由初出於「推特」或「Pixiv」的網路漫畫改編而來的作品，像是《公司的小小前輩》、《白聖女與黑牧師》等；雖然今季也一如以往的有大量異世界/なろう系小說改編動畫，不過如果能成為一種趨勢、將來能有更多這類網路漫畫改編而不是一味只得輕小說或少年漫畫改編動畫亦是一件好事。

按圖放大2023年7月新番 15部必追推薦：



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2023年7月新番15部必追推薦：



BLEACH 千年血戰篇-訣別譚-

7月8日首播



浪客劍心

7月6日首播



無職轉生Ⅱ～到了異世界就拿出真本事～

7月2日首播



勇者赫魯庫

7月11日首播



咒術廻戰 第2季

7月6日首播



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萊莎的鍊金工房 ～常闇女王與秘密藏身處～

7月1日首播



出租女友 第3季

7月7日首播



SYNDUALITY Noir

7月10首播



我的幸福婚約

7月5日首播



白聖女與黑牧師

7月12日首播



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公司的小小前輩

7月1日首播



我喜歡的女孩忘記戴眼鏡

7月4日首播



妙廟美少女

7月8日首播



政宗君的復仇R

7月3日首播



間諜教室 第2季

7月13日首播



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