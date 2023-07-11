2023動漫節重點前瞻 必搶福袋 Eva公仔 黑暗巴魯坦 3個快速入場方法｜ACGHK 2023｜2023年第二十四屆香港動漫節將於7月28日至8月1日一連五日舉行，今天（7月11日）大會舉行記者招待會，發表了一部份動漫節期間的參展攤位、會場活動及限量精品，以下摘錄發布重點讓大家搶先睇今年動漫節有咩好玩好買好睇，以及3個快速入場方法。



3個快速入場方法 使用1B道通唔使排餐飽

動漫節出名排長龍，相信大家都很關心有什麼快速入場方法；首先不同另外付費的方法是今年繼續有的實名抽頭籌優先入場，每日300個名額，需要用動漫節官方App「ACGHK App」來抽。登記日期為2023年7月12日至7月21日晚上11:59，被抽中者將收到經app發出的入場編號二維碼，憑碼於展期內指定時間到會展報到入場。另外要注意優先入場籌為免費抽取，但中籌人士仍需購買有效門票來入場。

如果不想靠運氣又捨得花錢的話，可以購買潮巨匠「玩具回來！」Postcard收藏門票，可使用能快速入場的「1B通道」以及有一套44張的Postcard，票價為150港元。

潮巨匠「玩具回來！」Postcard收藏門票

若果打算多於一日入場的話，可考慮購買今年新推出的「3回特快入場券」，亦即一般所謂的「Fast pass」，憑票可以使用快速入場的「1B通道」3次，票價為300港元。以上兩種可快速入場的門票均只於ACGHK App獨家發售。

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Cosplayer在最後一日下午3時後可免費入場

如果並不打算去動漫節搶精品周邊，而主要是打算入場感受氣氛的話，今年動漫節有一個新安排是「Cosplay同樂時段」，在動漫節最後一日8月1日星期二的下午3時之後，只要身穿Cosplay裝扮即可以免費入場動漫節。不過到時大會也將會有人檢查，以免出現「求其著件校服就話係Cosplay」搏取免費入場的情況，希望大家多少都真的裝扮一點。

必搶動漫福袋 參加水星的魔女簽名會

本地動漫代理品牌Medialink將在今年動漫節中推出多款人氣IP動漫福袋如《我推的孩子》、《咒術迴戰福》袋等。不過最重要的是今年有限量100個的《水星的魔女》福袋，購買者可獲得蘇萊塔的配音員「市之瀨加那」簽名會參加資格，水魔fans、高達fans不要錯過。

除了水魔福袋限量100個之外，據Medialink PR表示其他動漫IP的福袋每款亦只得200~300個左右，想買的就要盡早入場去搶了。另外香港限定款式的《劇場版 咒術迴戰 0》特別版八達通套裝也將於2023動漫節內發售，限量700套；還有就是全新的《Evangelion》新世紀福音戰士手辦公仔系列也將於會場內發售。

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另一本地動漫代理品牌「木棉花」也將推出多款人氣動漫IP的福袋，包括《Spy x Family》、《鬼滅之刃》、《進擊的巨人》、《刀劍神域》、《莉可麗絲》、《出租女友》等，動漫迷不要錯過。

https://www.instagram.com/p/CuWdcPspcia/

必搶限量玩具

除了福袋之外動漫節另一重點當然是於會場內限量發售的玩具模型；今年動漫節也繼續有HKBTA香港品牌玩具協會和HK3C協會將帶同多家玩具品參展販售各種限量精品。最注目的有鐵機巧的[鐵機巧]柯博文 + 天火裝甲，首100名於會場訂購的買家更可享75折；另外還有千值練的Fighting Armor 死侍 X-Force Ver.，會場限量200隻；Threezero x 日本著名原型師大山龍的「暗黑巴魯坦」等。

另外在動漫期間也會舉行第三屆香港潮巨匠藝術玩具展，今年開關之下除了本地創作者之外，大會更請來了來自世界各地的29位設計師展出及出售自己的作品。大會亦會安排不同的交流及展覽活動，讓入場觀衆可以360度了解巨匠設計藝術家的作品。

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多個展覽唔買嘢都大把嘢睇 人氣VTuber越洋撐場

隨著疫情過去今年通關之下，動漫節也終於可以再請海外嘉賓來港參加此盛事，因此今年動漫節的展覽和活動都比過去兩三年更有看頭。主舞台活動及各參展商的活動將有多位來自世界各地的Cosplayer、VTuber及其他嘉賓參加，如來犬山たまき以及自彩虹社的Mysta Rias都將會於主舞台亮相。

Mysta Rias是有過百萬訂閱的超大手

其他動漫節動重點活動有：

「Canvas Project全民偶像選拔賽」：經過早前淘汰賽後誕生的10強將於7月31日「香港動漫電玩節 2023」舉行的決賽中一決勝負。

電玩手遊世界：AlipayHK及SAMSUNG將贊助今年動漫節的「電玩手遊世界」，近30款中港台人氣手機遊戲同場參展；現場會派發禮物及可率先試玩未登場新作及；大會更邀請到來自彩虹社NIJISANJI的多位海外人氣VTuber，包括Enna Alouette、MillieParfait、Luca Kaneshiro及Doppio Dropscythe舉行現場見面會，由海外Live連線至大會主舞台與香港玩家同樂同唱。

Enna Alouette

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黃玉郎甲子情緣60週年紀念畫展：今年是本地著名漫畫家黃玉郎入行60週年，將於動漫節內展畫展展出60幅作品，以及發賣多款60週年限定紀念商品。

華為AppGallery展區：將展出華為AppGallery的多款手機遊戲，並於現場派發11000份禮物。

亞太區Cosplay嘉年華：將於動漫節最後一日舉行，由多位亞太區知名Cosplayer參與演出，最重點嘉賓當然是日本Cosplay天后「伊織萌」，其他則有馬來西亞八犬、法國 AOKII及MachiKaneko、台灣MOMO、HIKO及阿兆、菲律賓EJ& Raven、香港BaLance、V-Project及iMOTON，終於可再見來自世界各地的Cosplay共聚一堂的盛會。而今年大會更搞搞新意思，邀請著名電視演員及粤劇大老倌謝雪心小姐Cosplay原神的達達利亞作決賽日的頒獎嘉賓。

伊織萌

香港電競嘉年華2023：將舉辦「英雄聯盟香港最強單挑賽」、「傳說對決電競盃」及「PUBG Mobile香港挑戰賽」，總彩池達8萬港元。而活動也將邀請本地及海外的VTuber參與，包括本地的MK樂以及來自日本的犬山たまき等。

犬山たまき

此外在動漫節會場中還會有多場展覽，像是第二屆「港漫動力」作品展、加菲貓45周年玩轉藝術品味展等，就算不買東西都有大把嘢睇。

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第二十四屆香港動漫電玩節詳情：



日期：2023年7月28日至8月1日（星期五至星期二）

時間：每日 10am- 9pm （8月2日8pm 閉館）

地點：香港會議展覽中心一號展覽廳

門票：$42（普通門票）、$150（潮巨匠「玩具回來！」Postcard 收藏門票）、$300（3回特快入場券）



售票詳情：普通電子門票已於7月1日起於ACGHK APP及01空間（https://space.hk01.com/）公開發售；普通預售票則將於7月14日起於指定便利店預售。