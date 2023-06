《高達水星的魔女》23集因製作延期,星期日只能於bandai官方YouTube上架,Netflix、Viu等串流平台全部延後一天。但仍然無損今集劇情之重要性!蘇萊塔(蘇蘇)駕駛異靈高達(Gundam Calibarn/香港又稱高達卡利班)與姐姐艾莉的風靈高達改修型大戰,戰果令人意想不到!而「白毛」米奥琳涅(米米)帶隊殺進寧靜零號 Quiet Zero阻止普洛斯佩拉·墨丘利與女兒艾莉利用數據風暴進行大屠殺,當中一個劇情細節不單感人至深,同時亦暗示了蘇蘇的誕生與米米一家有關?



已死的米米媽竟比蘇蘇媽更搶戲?

從第2季頭兩集,已能夠估計,米米父母都有份開發寧靜零號 Quiet Zero ,共父提及兩父妻一早協議,當發生意外時不能一同送死,其中一人必須逃出去照顧女兒長大。可能就是當中出了差錯,米米母親才會死去。另外,早期大家會以為米米媽媽 Notrette Rembran 是一個農業家,但隨著故事發展,會發現她是基因學專家,不單只改良番茄品種,更在物種DNA編碼中玩暗號,偷偷輸入留給女兒的彩蛋留言:「i will always be attached to you, Miorine.」(我會一直在你身邊的,米奥琳涅) 。

番茄、番茄汁竟貫穿了整部《水星魔女》成為劇情關鍵。

姐妹互鬥

I love you. From Mom 🙏

今集米奥琳涅殺入 Quiet Zero ,本來想輸入阻止戰爭,但停機password原來已經被普洛斯佩拉更改了。米奥琳涅試圖hack入系統,重新修改密碼,最後在千鈞一髮之際,她發現系統中有「Notrette」字樣(即米米媽的名字),當中又玩了一次「番茄DNA暗號」,向女兒問到:「How are our tomatoes?」,米米情急智生,輸入了「i will always be attached to you, Miorine.」不單成功登入系統,更看到媽咪寫下的另一留言:「I love you. From Mom.」,令人很感動。

米米破解了QZ系統,看到媽咪寫下的另一留言:「I love you. From Mom.」。

米媽知道QZ新密碼有Bug?其實可以咁解讀

很多人就認為故事情節有bug,明明passwor已被改,米媽怎會在10幾年前已估中?其實米媽是為女兒準備了後門,那一條問題:「How are our tomatoes?」就像我們平時網上理財app「忘記密碼」時的「提示問題」,答中問題就可以重設PW。

「How are our tomatoes?」就像我們平時網上理財app「忘記密碼」時的「提示問題」

可能在十幾年前,媽媽已相信女兒會接手Quiet Zero(其實第2季初普洛斯佩拉已經利用這點引誘米米QZ計劃),更相信女兒會解開DNA密碼,回答這個問題。記者認為,普洛斯佩拉雖然是一個出色的高達駕駛員,但她並非DNA專才,當年可能是米媽Notrette協助製造艾莉的複製人。開發Quiet Zero計劃、設計Data Storm控制網絡,一切的原意都是止戰,沒想到普洛斯佩拉會變成一個復仇鬼,搶去Quiet Zero另有所圖。

當年可能是米媽Notrette協助製造艾莉的複製人

異靈高達 風靈改修型 將會二合一?

上集還在估是蘇蘇vs艾莉與媽媽,還是蘇蘇+艾莉vs媽媽;又在估異靈會不會有甚麼秘密武器!最終,通通估錯、通通落安。想不到一集不陪,米奥琳涅就成功令QZ停機,之後議會馬上發動惑星砲攻擊,企圖連高達帶基地全部「一Q清袋」。艾莉不惜自己的靈魂宿處風靈改修型被轟爆,也要使用Datastorm力場阻止「地圖砲」傷害母親和妹妹。最後一個回望,好像是想將母親交托給蘇蘇照顧了,之後風靈改修型已被轟成「人棍」,艾莉生死未卜!

信不信由你,網傳「異靈高達」將會在24話跟「風靈改修型」二合一整合,成為艾莉的「新容器」。Bandai為免模型劇透劇情,所以要等全片放送完畢才能夠公開「異靈高達改修型」的模型情報。

艾莉生死未卜,下集究竟會否是Good End?

有人發現風靈改修型擋砲的分鏡,又是在向《Gundam UC》兩部獨角獸合力阻攔衛星雷射的情節至敬。

風靈改修型擋砲的分鏡,又是在向《Gundam UC》兩部獨角獸合力阻攔衛星雷射的情節至敬。

異靈高達港譯唔同名!

上集的故事分析中,記者已提及蘇萊塔(蘇蘇)駕駛異靈高達(Gundam Calibarn)名字與風靈、母親普洛斯佩拉的名字一樣沿自莎士比亞劇作《暴風雨》,卡利班(Calibarn)是魔女的奴僕(其實是她的次子),由蘇萊塔駕駛,又「搞災」母親的計畫,真是比凱薩衛更不孝的「不孝子」。而網民發現,雖然香港版官方字幕仍然是叫「異靈高達」,但《水星魔女》官網的香港官方譯名,竟然直接音譯為「高達卡利班」;而台灣就叫「異靈鋼彈」,與風靈及魔靈譯法統一。

香港《高達水星的魔女》官網截圖

至於異靈高達機身編號X-EX01,可能跟ecalibur 王者之劍有關的傳聞/預言,最終就未有實現,還看下集24集大結局,不會不像記者預言一樣,母親支援異靈高達+蘇蘇成為QZ的核心,發動真正的100% Datastorm,阻止議會攻擊,齊齊洗白白,合力拯救所有被困於數據風暴中的人類靈魂吧!



《高達水星魔女》下集24集就是大結局了