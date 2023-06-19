《高達水星的魔女》22集（），故事已去到結局高潮，最新機體異靈高達（Gundam Calibarn）由蘇萊塔駕駛，與巨型母艦寧靜零號 Quiet Zero對戰。 現在就來分析異靈高達的真面目，大膽推斷故事結局走向。



異靈高達裝載著蘇萊塔爸爸的靈魂？

不少網民認為《水星》刻意配合5月的母親子及6月的父親節，在同日播出的內容中玩跟雙親有關的情節，估計異靈高達是改自《水星》前傳中，蘇萊塔爸爸使用的魔靈高達量產試作機，更認為爸爸的靈魂正寄宿在異靈內。但當22話中看到異靈高達的真身，感覺兩部機體外親完全不同，也不認為機體內有像風靈一樣藏有人類意識。

異靈高達是蘇萊塔的爸爸？

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異靈高達是《魔女》中的元祖高達

記者認為，異靈高達很有可能是《水星的魔女》故事中首部被製作出來的高達型機動戰士，由於沒有limiter限制器，令大量實驗員抵受不到強大的data storm而慘死，最終被封印。在此記者想多講一個假設，就是蘇萊塔一直被母親睇低、被姐姐艾莉過度保護，其實她的的DNA跟艾莉相同，她本人應該有能力深潛至Score 5以上，現時只是是未習慣。

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其實在幾集前，風靈改修型以砲擊毀滅議會製作的魔靈高達量產型，已可以看出量產型機款與0集中的沒分別，證明議會沒有能力去改良高達。

議會製作的魔靈高達量產型機款與0集中的沒分別，證明議會沒有能力去改良高達。

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異靈高達果然是「怪物」

不少人都提過，《水星》的角色名字與人物關係，是可以跟莎士比亞的《暴風雨 The Tempest》相對應，《暴》當中有頭怪物叫凱列班，名字正好與異靈高達（Gundam Caliburn）相同。凱列班是魔女Prospero的兒子，生來就是一頭怪物，他想盡法子變成人類，最終觸怒母親被封印。由蘇萊塔這位基因複製兒童去駕駛異靈，有一種我要證明我也是個人類的深遠意味。

異靈高達（Gundam Caliburn）跟莎士比亞劇作《暴風雨 The Tempest》中有頭怪物凱列班名字相同

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那究竟23、24集故事會怎樣發展？

記者自己大膽的一個推斷，故事最終會洗白普洛斯佩拉，媽媽最終會駕駛異靈高達，成為所謂的寧靜零號 Quiet Zero最終零件，無限大擴張Data Storm，以自己的死除去全地球圈所有武器，為女兒們製造一個容身之所。

記者自己大膽的一個推斷，故事最終會洗白普洛斯佩拉

姐妹同心再駕駛風靈改修型

而隨著蘇萊塔的自我醒覺，她將會在數據風暴中真正釋放姐姐艾莉，兩姐妹再次合作駕駛風靈阻止母親，而甚至包括其他實驗失敗成為了風靈子機的姐妹都會幫手，從復仇枷鎖中解放母親，阻止她害人害己。

故事關鍵就看艾莉能否像妹妹一樣，從母親的復仇枷鎖中掙脫。

GUND FORMAT技術令人類進化

最終也許蘇萊塔與艾莉都會被Data Storm吞噬，而米米則緊守「高達股份有限公司」的初衷，就是利用GUND技術從事醫學用途，最終成功製造真正的「人類義肢」（也容說是靈魂容器），救出蘇萊塔、艾莉，甚至其他被固於數暴風暴中的人類，達成《高達》系列中常被提及的概念：新人類 New Type。