《宿命迴響》首抽攻略 快刷首抽方法 開局最強角色推薦 開局即取50抽｜以古典音樂樂曲擬人化為主題、主打出色音樂和美術的手機遊戲《宿命迴響 takt op.》已上架，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲首抽攻略，包括快刷首抽方法及開局最強角色推薦。



宿命迴響遊戲內建刪帳刷首抽簡單 但刷一次時間亦不短

《宿命迴響 takt op.》手遊刷首抽並不困難，遊戲內建有刪除進度功能，一鍵即可重置進度；但這並不代表本作刷首抽就比較快；首先雖然遊戲有劇情快進功能（以高速播放劇情），但始終不是一鍵跳過，每當去到有對話選項時快進就會停下，玩家需要選擇對話選項後再接一次快進來繼續快進劇情，需要多次手動操作。此外在直到首抽為止的序章期間有多場戰鬥及在需要在地圖移動與不同NPC對話，這些全部都要手動操作；一輪下來遊戲刷一次首抽大概要15分鐘左右，時間算是偏長。

不過雖然刷一次首抽時間稍長，但相對地本作的開服禮物就送得較多；在撰文的時點只要開始遊玩即可在開服禮物中合共得到51抽和900石，即大約57抽左右，是不錯的入坑時機。

首抽時建議先抽完「新秀識譜」，20抽內必出一隻三色角色，而且三隻都是頂級強角

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按圖放大《宿命迴響》手遊快刷首抽方法 開局即有50抽：



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《宿命迴響》手遊快刷首抽方法：



1. 先選「快速登陸」（之後可再綁定帳號）

2. 序章動畫可以跳過，劇情對話可點擊右上方快進按鈕快速播放，但每次遇到對話選項時都要再按一次

3. 要直到第1章第3節才算完成教學；播完動畫後完成第0章，然後就是跟著教學開始第1章，遇中會有多次移動、對話和戰鬥

4. 最後一場教學戰中會教你如何使出角色的必殺技（類似FGO的寶具)，視覺效果不俗

5. 完成教學（第1章第3節）後就會有系統一抽；抽蛋載入時會讓玩家彈琴，會對應玩家的按鍵奏出音色，但只是演出對抽蛋結果沒有影響

6. 系統教學1抽後就是自由時間，領完登入獎勵打開選單再打開信箱拿開服禮物，一共可得51抽、數百石和一個SSR禮裝

7. 然後就拿去抽喜歡的蛋池，抽完之後沒出貨的話，回到主畫面再點選右上角一排圖示最下方的「遊戲角色數據初始化」，即可刪除進度重刷首抽。

8. 如果出貨的話，可在選單的用戶中心綁定帳號以免丟失進度



宿命迴響

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《宿命迴響》手遊首抽必刷開局最強角色推薦：



泰坦 - 動畫版聯動角色，擁有強大的範圍火力同時有被打中時回血的技能i.e.不需要坦克/補師關照，攻防一體的角色；與同為傳承類型的角色組隊時更強。



瓦爾基麗（女武神） - 非常強勁的坦克，除了能代兩個角色承受傷害之外，還能為敵方施加物防下降效果，而且自身大絕的火力也十分強，集坦克、輔助和火力於一身的超強角色。



四季‧冬 - 超強輔助角色，一個人就有齊加攻、回復及debuff三個效果



示巴女王 - 擁有貴重的固定敵方角色位置攻擊；因為本作的大部份角色的技能都有限定攻擊位置，能固定敵人位置就可有效集中火力。同時她也有隨發動次數提升效果的加攻buff及MP回復效果，在長期戰的發揮更強。



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