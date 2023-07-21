《龍之谷2：進化》手遊新作玩前必知5件事 必改設定遊玩更順暢｜經典動作網路遊戲《龍之谷》的衍生手遊新作《龍之谷2：進化》已於7月20日正式開服，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲玩前必知5件事，令玩家入坑更容易。



1. 首抽相關

本作屬於手機MMORPG，不同一般卡牌養成類遊戲，玩家在遊戲中創立角色之後目標是不停提升角色的等級和裝備，以挑戰更高難度的副本；而商城亦以販售外觀裝備及坐騎為主，因此沒有首抽可以刷，有興趣入坑的話應該盡快開創角色打進度，畢竟日任打少一日就蝕一日。

有大量skin供應的《龍之谷2：進化》

👉 消費券2023課金買Game教學｜八達通等舊四大平台通用 PayMe亦得

2. 《龍之谷2：進化》和《龍之谷：新世界》是不同遊戲

2021年遊戲橘子推出了一款官方的龍之谷手機遊戲《龍之谷：新世界》，同樣也採用MMO形式玩法，但它和《龍之谷2：進化》是兩款完全不同的遊戲，後者由「熱酷科技」代理，兩款遊戲的數據和進度亦完全不通用，如果打算和朋友一起入坑就不要攪錯遊戲了。

不要弄錯《龍之谷2：進化》和《龍之谷：新世界》

👉PlayStation Store夏日特賣1300款遊戲低至2折 20隻必玩抵買之選

3. 《龍之谷2：進化》遊戲玩法

如剛才所言採用MMORPG形式，雖然也在一定程度上保留了《龍之谷》的經典動作玩法及副本形式，但純以動作操作、技能連段等和《龍之谷》原作差距頗大，實際上更為接近《二之國：交錯世界》、《漫威：未來之戰》等動作APRG MMO遊戲。

界面配置也和現時流行的手機MMO大同小異

👉 消費券買Switch遊戲3個方法 出機都用得｜eShop特價10隻抵買推薦

4. 初始職業相關

《龍之谷2：進化》和《龍之谷》最初一樣有戰士、弓箭手、牧師和魔法師4個初始職業，而遊戲目前只開放1轉，不過比照原作想當然之後會實裝各種進階2轉職業；在未來更新亦應該推出全新的職業。但和原作不同的地方是所有職業都可自由選擇性別，女牧師的造型就相當不錯，如果本身在龍之谷玩牧師的話可以來這裡玩女角版本。

👉刃遺器 光錐 星魂 強不強值不值得抽｜崩壞星穹鐵道1.2角色攻略

5. 必改設定

在創完角色開始遊戲之後，建議馬上去設定處更改畫質設定，將畫面品質設成「極致」，然後開啟「高幀率」並將幀率設為60。可以放心是遊戲的優化算是不錯，記者以iPad 8代來遊玩，即使設成最高畫質及60FPS，遊戲運行十分流暢亦沒有機身發熱的情況，電量消耗也不會太快，玩起來舒服很多。

遊戲畫質中和極致對比：



👉知名成人遊戲廠ILLUSION結業 網民嘆時代終結：當年啟蒙我性知識

另外是鏡頭設定方面，如果有玩過原作《龍之谷》的話可試試設成「2.5D」，會較為接近原作的視角玩起來可能會較為舒適，當然也視乎每個人的習慣。而左右旋轉鏡頭的速度也建議調快一些，因為玩家在戰鬥中經常會需要調視角。