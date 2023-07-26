7仔小忌廉40周年音樂盒、外套／小櫻電腦袋、旅行喼｜附預購連結
無論你睇《百變小櫻Magic Card》定《我係小忌廉》長大，生活上都需要一點魔法點綴。今年是《我係小忌廉》40週年，香港就快就展覽！「7仔預購」有批小忌廉40週年特別版精品，包括音樂盒、外套、行李箱、刺繡手提電腦袋及摺疊式購物車！而同時還有《百變小櫻》兩大人氣角色：小櫻及基路仔的萌系家品、精品，全部7月26日早上7時預購開催。
小忌廉40週年特別版精品
《我係小忌廉》系列的精品、旅行用品設計都比較搶眼，插畫圖案豐富，除了小忌廉及她的真身小桃，還有兩隻吉祥物嘉寶、嘉麗。當中一件棒球外套設計真的相當精美。另外還有摺疊購物車、行李箱，無論是本地購物還是去外國旅行都可以一齊。
小櫻+基路仔 精美家品
相比《小忌廉》系列，《百變小櫻》的家品／精品設計就簡約一點，比如模仿「D字頭」品牌的小櫻風筒，簪單加上角色Q版就夠晒靚。而一系列玻璃製茶具，說是過千元日本出品都有人信。
預購日期由2023年7月26日早上7時起至8月8日，各商品到付日期各有不同，詳情請參考訂購連結：Link
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