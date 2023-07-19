知名英語日本動漫網站「Anime Trending」公開其2023年4月春季動畫番組頒獎得獎名單，從賽果可看出歐美與香港的日本動漫迷口味相同、相異之處，頗堪玩味。香港超高人氣的《我推的孩子》竟非冠軍，最佳動畫可在Disney Plus收看；古爾大哥兩獎為《水星魔女》挽回面子。



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最受歡迎男女角｜古爾大哥、有馬加奈玩晒！

這很有趣！《我推》中女童星出身、因不快過去而磨平的稜角的有馬加奈，同時奪得「最受歡迎女角」及「最佳女配角」；而《水星魔女》決鬥輸多贏少、男子氣概和人氣卻愈後愈高的古爾大哥；亦同時奪得「最受歡迎男角」及「最佳男配角」。笑死，又話《水星》賣囡囡，其實最紅是古爾！人來！餵公子食包！

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最佳情侶：中見丸太 曲伊咲《放學後失眠的你》

還以為《水星魔女》一對同性夫妻會得到 「最佳情侶」獎，最終是由漫改作《放學後失眠的你》一對同樣有失眠煩惱的高中生中見丸太以及曲伊咲奪得；兩人夜媽媽瞓唔著一齊睇星星、譜出純純校園青春故事，劇中場面非常「你的名字。」既浪漫又漂亮，又抵你贏。（記者自己更喜歡《天國大魔境》中的小丸／貴留子CP，不過他們未算情侶吧…）

《水星魔女》一對同性夫妻蘇蘇、米米未能得到 「最佳情侶」獎

最佳情侶：中見丸太 曲伊咲《放學後失眠的你》

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不同類型都有最佳作

「Anime Trending」會按照不同類型主題選出，各自選出一部最佳作。比如《天國大魔境》被選為「最佳超自然動畫」、《水星魔女》是「最佳科幻機械動畫」，雖然細分到「超自然」、「魔幻」有點「太公分豬肉」之感，但日本一季有數十套新番，如果只有1個「最佳動畫大獎」，很多出色作品就會被埋沒，此舉推廣多幾部佳作的好處。

+ 5

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最佳動畫大獎｜票數旗鼓相當

第1位是全球公認4月最高質番組《天國大魔境》（18912票），因YOASOBI主題曲《IDOL》《我推的孩子》（18861票）以及超展開劇情而排名第2；至於第3位則是因為以校園、百合做包裝，被受老派高達迷惡評、且在SNS吸納大量新fans的《機動戰士高達 水星的魔女》第2季（18844票），而JUMP+ 漫畫改篇作《地獄樂》（18689票）雖然在香港沒引起太多討論，但憑實力妥妥的取得第4位。4部作品之間票數僅差數十至數百，打得精彩！足證4月新番全都很有實力。

最佳動畫大獎第1位《天國大魔境》（18912票）

最佳動畫最後10強名次／票數



得獎作合法線上看連結：

《我內心的糟糕念頭》 （YouTube LINK）、《躍動青春》（Netflix LINK）《為美好的世界獻上爆焰》（Netflix LINK）、《物理魔法使馬修》(Viu LINK) 、《地獄樂》（Netflix LINK） 、 《天國大魔境》（Disney Plus LINK) 、 《我推的孩子》（Viu LINK） 、《水星的魔女》(YouTube LINK) 、 《放學後失眠的你》(YouTube LINK) 、《藍色管弦樂》香港區暫未有正版線上看

歌曲獎項：YOASOBI《IDOL》無雙

YOASOBI為《我推的孩子》創作的《IDOL》全球熱播，點擊多達2億次，在BILLBOARD、ORICON榜都一樣強大，相信是EVA《殘酷天使的行動綱領》後，第2首全球熱播的大熱日本動畫歌曲。Uru以前唱《鐵血的孤兒》ED已搞喊唔少人，她為《地獄樂》主唱的ED《紙一重》，溫柔的歌聲依然令人起雞皮。

ATA2023春季動畫票選全得獎名單

最受歡迎女角：有馬加奈 《我推的孩子》



最受歡迎男角：古爾・傑特克 《水星的魔女》



最佳女配角：有馬加奈 《我推的孩子》



最佳男配角：古爾・傑特克 《水星的魔女》



最佳情侶：中見丸太 曲伊咲 《放學後失眠的你》



最佳OP：YOASOBI 偶像 《我推的孩子》



最佳ED：Uru 紙一重 《地獄樂》



最佳超自然動畫：《天國大魔境》



最佳日常動畫：《躍動青春》



最佳科幻機械動畫：《高達 水星的魔女》



最佳愛情動畫：《我內心的糟糕念頭》



最佳音樂動畫：《藍色管弦樂》



最佳懸疑動畫：《天國大魔境》



最佳魔幻動畫：《為美好的世界獻上爆焰》



最佳劇情動畫：《我推的孩子》



最佳喜劇動畫：《物理魔法使馬修》



最佳動作冒險動畫：《地獄樂》



季度最佳動畫大獎 第1位 《天國大魔境》



季度最佳動畫大獎 第2位 《我推的孩子》



季度最佳動畫大獎 第3位 《水星的魔女》



季度最佳動畫大獎 第4位 《地獄樂》



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