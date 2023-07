高達10大神曲|1979年播出的元祖《機動戰士高達》主題曲,歌詞仍然會不斷大叫「Gundam Gundam」,直至2022至23年播出的《水星的魔女》,已經由人氣組合YOASOBI主唱,全球YouTube點擊數破億!近日日本goo rankijng有網友投選了10首「認為是《高達》神曲」的10大作品,YOASOBI幾田BB竟然3甲不入?冠軍作品真令人意想不到!



YOASOBI《祝福》1億點擊都輸?

40幾年來,高達系列實在有太多神曲,好像《00》系列的《I Trust You》、SEED《Find The Way》,還有《鐵血的孤兒》兩曲聽到人想喊出來的靚歌,入不到10大只能說:「10位點夠選出高達所有神曲」!而YOASOBI之所以會輸,其實另有原因,最後會為大家解釋:

第10位|《哀 戦士》井上大輔

機動戰士高達II 劇場版OP



上文都提過,當年的動畫主題曲仍然要不斷唱出主角的名字,旋律像兒歌一樣。後來高達之父富野製作了3部0079劇場版,就率先令歌曲變得更潮更型,由當年知名的唱作歌手井上大輔為3部作品作曲,當中《哀 戦士》最為激昂,反戰歌詞寫出年輕男女為保家園上戰場,祈求和平的心願。

第9位|《Believe》玉置成實

機動戰士高達SEED OP2



90年代名作《SEED》的主題曲完全流行曲化,第2首主題曲由偶像歌手玉置成實主唱,節奏爽快又入腦。打腋TM Revolition、石井竜也等大前輩主唱的歌曲,成為10大中唯一的SEED歌曲。

第8位|《閃光》[Alexandros]

機動戰士高達 閃光之凱薩衛 OP



電影版「不孝子」的主題曲,除了YOASOBI外最有現代感的一首10大作,由樂隊[Alexandros]主唱,很典型的日系輕搖滾曲風,特色是很多英文歌詞。

第7位|《飛翔!高達》池田鴻

機動戰士高達 TV版 OP



曾經由無線演員王愛明主唱廣東話版「全憑那勇氣、全憑那正氣……」,說到低都是第一部高達、首支高達主題曲,打入第7位也很合理。

第6位|《StarRingChild》Aimer

機動戰士高達UC EP7 OP



OVA動畫《機動戰士高達 UC》最後一集EP7 的主題歌,由獨角獸系列歌曲家澤野弘之操刀,背景樂豐富宏偉,加上Aimer獨特的唱腔,會聽上癮。

第5位|《將愛注入水之星》森口博子

機動戰士高達Z OP2



近日香港最大型高達討論區也有投票,Z成為最多人喜歡的高達電視作品,它的第2首主題曲,曲風舒情、歌詞治癒,難怪會上到第5位。下面有原版及中年版,一個扯高音、一個聽落有味道,都正。

第4位|《祝福》YOASOBI

高達水星的魔女OP1



點擊率超過1億,必定是最多人收看YouTube片的一首高達神曲,特別留意由Ayase寫的歌詞,是根本編劇大河內一樓的前傳小說而寫,由風靈高達的角度出發,在大結局再聽一次,就明白它貫串了整部「水星」的核心命題。

第3位|《Trust You Forever》鵜島仁文

機動武闘傳G高達OP2



《水星》被指玩百合搞死高達,無獨有偶,90年代時乘《街頭霸王2》、《龍珠Z》格鬥熱潮應運而生的《G》,也曾被指是高達中的老鼠屎。但數十年洗滌後,不少人又認為它是一部神作,其第2主題曲成為第3位。

第2位|《RE:I AM》Aimer

機動戰士高達UC EP6 ED



Aimer的歌聲實在令聽者有種在宇宙中感受到精神感應綠光的空靈感,《RE:I AM》的旋律亦很上口,難怪可以上到第2位。

第1位|《FLYING IN THE SKY》鵜島仁文

機動武闘傳G高達OP1



《FLYING IN THE SKY》是《G高達》首支主題曲,最值得一提是作品導演今川泰宏是位香港通,劇中也大量出現香港情節、風景,所以日本方面製作了廣東話版本的《FLYING IN THE SKY》。

補充|點擊G高達仲紅過水星?

最後記者為各位解釋一下,為何《G高達》歌曲能在今次10大神曲中有2支歌打入3甲,其實還有一個原因,主唱者以及《G 高達》全系列歌曲、配樂創作人鵜島仁文,去年因食道靜脈瘤破裂逝世,享年 55 歲。相信是網民為了紀念他,特別將票數谷大。