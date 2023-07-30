動漫節｜高達模型王2023 11th GBWC會展參賽作品相集（下）
動漫節2023｜今年動漫節大家都不用再戴口罩，加上通關後人流大增，令到高達模型王GBWC （Gundam GUNPLA BUILDERS WORLD CUP） 展區迫到爆！唔想落場迫，可以睇睇參賽作品相片集！由於參賽作品超過250隻，將分為上／下兩part兩篇文章刊載。（現場人多、或有遺留請諒）
不同組別、不同水平的高達模型作品分享
今年是第11屆高達模型王 GBWC（Gundam GUNPLA BUILDERS WORLD CUP）大賽，有15個以上的國家同好參加，共分為U-14組、U-20組、OVER-21組 3組進行，有專業高手也有初參賽的年輕人，不同水平的作品都可以給模型同好一些創發，來欣賞相片集吧。👍👍（另一半高達模型王2023 作品相片可點擊此link收看）
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高達模型王GBWC2023現場展出作品圖集 Part 2
動漫節《水星的魔女》STRICT-G香港限定服飾店
萬代高達時裝品牌STRICT-G會在ACG場內搞《STRICT-G GUNDAM AERIAL IN ACGHK2023 》限定店，發售《機動戰士高達 水星的魔女》香港限定系列及其他高達服飾，多款全新商品於7月28日同步發售。除了兩位女主角與風靈高達在香港夜空中飛舞主題Tee（黑／白色各＄370），記者就推介寄宿了艾莉靈魂那隻Q版雪人公仔的圖案tee（＄370）（攤位：D01）
動漫節2023｜Cosplay相片全集7.28 Day1｜我推的孩子、咒術大人氣
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第二十四屆香港動漫電玩節 ／ACGHK2023 展覽日期／地點｜幾時舉行?邊度舉行？
第二十四屆香港動漫電玩節 ／ACGHK2023 將於 2023年7月28日(五) 至 2023年8月1日(二) ，於灣仔香港會議展覽中心一號展覽館舉行，詳請可參考本文章
動漫節2023 ACGHK2023 開放時間／開幾點
每日10am至晚上9pm（8月1日提早在晚上8pm 閉館），詳請可參考本文章
動漫Cosplay自由行2023 如何登記？
本年度Cosplay自由行規則有所更新，設有網上登記及即場登記兩種方法，詳請可參考本文章
動漫節2023 ACGHK2023 門票／入場券售價幾錢？售票點／邊度買飛？
動漫節2023 ACGHK2023 門票／入場券售價為＄42港元／正於「01空間」預售中！（買飛連結在此）
Creative Paradise創天同人祭需要另外購票買？
已入場 ACGHK2023 的來賓，參觀CP創天同人祭及同人舞台演出不用另外買飛，詳請可參考本文章