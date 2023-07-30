動漫節2023｜今年動漫節大家都不用再戴口罩，加上通關後人流大增，令到高達模型王GBWC （Gundam GUNPLA BUILDERS WORLD CUP） 展區迫到爆！唔想落場迫，可以睇睇參賽作品相片集！由於參賽作品超過250隻，將分為上／下兩part兩篇文章刊載。（現場人多、或有遺留請諒）



不同組別、不同水平的高達模型作品分享

今年是第11屆高達模型王 GBWC（Gundam GUNPLA BUILDERS WORLD CUP）大賽，有15個以上的國家同好參加，共分為U-14組、U-20組、OVER-21組 3組進行，有專業高手也有初參賽的年輕人，不同水平的作品都可以給模型同好一些創發，來欣賞相片集吧。👍👍（另一半高達模型王2023 作品相片可點擊此link收看）

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高達模型王GBWC2023現場展出作品圖集 Part 2

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動漫節《水星的魔女》STRICT-G香港限定服飾店

萬代高達時裝品牌STRICT-G會在ACG場內搞《STRICT-G GUNDAM AERIAL IN ACGHK2023 》限定店，發售《機動戰士高達 水星的魔女》香港限定系列及其他高達服飾，多款全新商品於7月28日同步發售。除了兩位女主角與風靈高達在香港夜空中飛舞主題Tee（黑／白色各＄370），記者就推介寄宿了艾莉靈魂那隻Q版雪人公仔的圖案tee（＄370）（攤位：D01）

T-shirts (2 Types) $370

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動漫節2023｜Cosplay相片全集7.28 Day1｜我推的孩子、咒術大人氣

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