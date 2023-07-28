動漫節2023｜Cosplay相片全集7.28 Day1｜我推的孩子、咒術大人氣
香港動漫電玩節2023已於7月28日正式開始，今年Cosplayer終於不用再戴口罩啦！不過因為打完風天氣相當熱，真的辛苦了各位盛裝上陣的Coser。記者7.28 直擊首日動漫節，包括3樓Cosplay Paradise及同人攤位的美少女Coser攤主。
《我推的孩子》星野愛一家三口人氣高｜有馬加奈也不弱
《我推的孩子》星野家三口最多人cos，尤其一對雙子阿庫亞、露比，有不少男女入場玩「骨科」。另外，天才童星有馬加奈出奇地多「一匹狼」coser上陣。有趣是她們又會在場內「相認」一起拍照，好開心。（黑川赤音就未見有人cos，或者是記者撞不到吧。）
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ACGHK2023 7月28日Day 1 現場Cosplayer 相集
今年CP同人區的攤位應募人數創新高，聽說不少人氣coser都未能成功租攤，不過都仍然有很多知名Coser（如V Project）擺攤，即睇靚相。
記者私人推介｜8月連上三套《SSSS.GRIDMAN》電影版
不知大家有沒有看過2季電視動畫《SSSS.GRIDMAN》及《SSSS.DYNAZENON》呢？這套科幻超人+青春群像劇動畫，8月17日將會在香港限量上映二輯作品的劇場總集編，而8月24日更會上畫新作《GRIDMAN UNIVERSE》！記者竟然在會場內看到有人cosplay《SSSS.GRIDMAN》的「垃圾妹子」あかね和六花，對唔住，我要貼堂。
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第二十四屆香港動漫電玩節 ／ACGHK2023 展覽日期／地點｜幾時舉行?邊度舉行？
第二十四屆香港動漫電玩節 ／ACGHK2023 將於 2023年7月28日(五) 至 2023年8月1日(二) ，於灣仔香港會議展覽中心一號展覽館舉行，詳請可參考本文章
動漫節2023 ACGHK2023 開放時間／開幾點
每日10am至晚上9pm（8月1日提早在晚上8pm 閉館），詳請可參考本文章
動漫Cosplay自由行2023 如何登記？
本年度Cosplay自由行規則有所更新，設有網上登記及即場登記兩種方法，詳請可參考本文章
動漫節2023 ACGHK2023 門票／入場券售價幾錢？售票點／邊度買飛？
動漫節2023 ACGHK2023 門票／入場券售價為＄42港元／正於「01空間」預售中！（買飛連結在此）
Creative Paradise創天同人祭需要另外購票買？
已入場 ACGHK2023 的來賓，參觀CP創天同人祭及同人舞台演出不用另外買飛，詳請可參考本文章