香港動漫電玩節2023已於7月28日正式開始，今年Cosplayer終於不用再戴口罩啦！不過因為打完風天氣相當熱，真的辛苦了各位盛裝上陣的Coser。記者7.28 直擊首日動漫節，包括3樓Cosplay Paradise及同人攤位的美少女Coser攤主。



《我推的孩子》星野愛一家三口人氣高｜有馬加奈也不弱

《我推的孩子》星野家三口最多人cos，尤其一對雙子阿庫亞、露比，有不少男女入場玩「骨科」。另外，天才童星有馬加奈出奇地多「一匹狼」coser上陣。有趣是她們又會在場內「相認」一起拍照，好開心。（黑川赤音就未見有人cos，或者是記者撞不到吧。）

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香港人氣地下偶像幽夜扮演了《我推的孩子》女主角星野愛，穿上她的打歌服。（鍾世傑 攝）

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ACGHK2023 7月28日Day 1 現場Cosplayer 相集

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今年CP同人區的攤位應募人數創新高，聽說不少人氣coser都未能成功租攤，不過都仍然有很多知名Coser（如V Project）擺攤，即睇靚相。

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記者私人推介｜8月連上三套《SSSS.GRIDMAN》電影版

不知大家有沒有看過2季電視動畫《SSSS.GRIDMAN》及《SSSS.DYNAZENON》呢？這套科幻超人+青春群像劇動畫，8月17日將會在香港限量上映二輯作品的劇場總集編，而8月24日更會上畫新作《GRIDMAN UNIVERSE》！記者竟然在會場內看到有人cosplay《SSSS.GRIDMAN》的「垃圾妹子」あかね和六花，對唔住，我要貼堂。

香港人氣地下idol cosplay了《SSSS.GRIDMAN》的「垃圾妹子」あかね（鍾世傑 攝）

香港人氣地下idol cosplay了《SSSS.GRIDMAN》的「垃圾妹子」あかね（鍾世傑 攝）

麗華也是極具人氣香港地下idol，她扮演了《SSSS.GRIDMAN》女主角寶多六花（鍾世傑 攝）

麗華也是極具人氣香港地下idol，她扮演了《SSSS.GRIDMAN》女主角寶多六花（鍾世傑 攝）

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