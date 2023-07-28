動漫節2023｜高達模型王 第11屆 GBWC大賽現場參賽作品全集（上）
動漫節2023｜你知道嗎？去年高達模型王GBWC （Gundam GUNPLA BUILDERS WORLD CUP） 香港區的勝出作品，取得了全球冠軍呀！一石擊千浪，今年參賽作品比去年更多，記者計過最少有250部以上，所以今年將分為上／下兩part，公開接近所有參賽作品。（現場人多、或有遺留請諒）
一次過欣賞兩百多款高達模型作品
高達模型王 GBWC（Gundam GUNPLA BUILDERS WORLD CUP）頗具歷史，今年已經去到第11屆了，包括10多個不同國家的高達同好作品，共分為U-14組、U-20組、OVER-21組 3組進行。動漫節2023內接近有齊全香港區幾個組別的參賽作品，高達模型迷如果去不到會展，都可以欣賞相片集。👍👍（另一半高達模型王2023 作品相片可點擊此link收看／下集於7月29日上架）
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高達模型王GBWC2023現場展出作品圖集 Part 1
動漫節BANDAI高達模型新貨｜W高達QMSV mini盲盒／海賊王卡／合金
BANDAI 收藏玩具、食玩、景品等單位齊齊參展ACGHK2023，模型方面以2款《水星的魔女》彩色透明版為首，還有MG巴巴托司及突擊高達的 「ECOPLA」環保膠料版本。但最多人想要的其實是埃及妖后卡碧尼。（展位: C02）
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第二十四屆香港動漫電玩節 ／ACGHK2023 展覽日期／地點｜幾時舉行?邊度舉行？
第二十四屆香港動漫電玩節 ／ACGHK2023 將於 2023年7月28日(五) 至 2023年8月1日(二) ，於灣仔香港會議展覽中心一號展覽館舉行，詳請可參考本文章
動漫節2023 ACGHK2023 開放時間／開幾點
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本年度Cosplay自由行規則有所更新，設有網上登記及即場登記兩種方法，詳請可參考本文章
動漫節2023 ACGHK2023 門票／入場券售價幾錢？售票點／邊度買飛？
動漫節2023 ACGHK2023 門票／入場券售價為＄42港元／正於「01空間」預售中！（買飛連結在此）
Creative Paradise創天同人祭需要另外購票買？
已入場 ACGHK2023 的來賓，參觀CP創天同人祭及同人舞台演出不用另外買飛，詳請可參考本文章