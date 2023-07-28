動漫節2023｜你知道嗎？去年高達模型王GBWC （Gundam GUNPLA BUILDERS WORLD CUP） 香港區的勝出作品，取得了全球冠軍呀！一石擊千浪，今年參賽作品比去年更多，記者計過最少有250部以上，所以今年將分為上／下兩part，公開接近所有參賽作品。（現場人多、或有遺留請諒）



一次過欣賞兩百多款高達模型作品

高達模型王 GBWC（Gundam GUNPLA BUILDERS WORLD CUP）頗具歷史，今年已經去到第11屆了，包括10多個不同國家的高達同好作品，共分為U-14組、U-20組、OVER-21組 3組進行。動漫節2023內接近有齊全香港區幾個組別的參賽作品，高達模型迷如果去不到會展，都可以欣賞相片集。👍👍（另一半高達模型王2023 作品相片可點擊此link收看／下集於7月29日上架）

今年已經是第11屆全球高達模型大賽，動漫節2023內接近有齊全香港區幾個組別的參賽作品。（鍾世傑 攝）

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高達模型王GBWC2023現場展出作品圖集 Part 1

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動漫節BANDAI高達模型新貨｜W高達QMSV mini盲盒／海賊王卡／合金

BANDAI 收藏玩具、食玩、景品等單位齊齊參展ACGHK2023，模型方面以2款《水星的魔女》彩色透明版為首，還有MG巴巴托司及突擊高達的 「ECOPLA」環保膠料版本。但最多人想要的其實是埃及妖后卡碧尼。（展位: C02）

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