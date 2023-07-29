動漫節2023 Cosplay相片全集7.29 Day2 原神/星穹鐵道/尼姬主場｜香港動漫電玩節2023已正式開始，來到7月29日Day2氣溫高達32度，雖然今年Cosplayer可不用再戴口罩但肯定還是熱到傻，辛苦一眾有心的Coser了。《香港01》記者直擊7月29日動漫節Day 2、3樓Cosplay Paradise空間的各位Coser，為大家帶來相集。



動漫節Cosplayer人數遠勝去年 人氣手遊角色大量出現

記者體感今年Cosplayer的人數遠超去年，憑感覺Coser人數至少是去年的三至五倍，甚至差不多有「Coser多過普通入場人士」的錯覺。如果目標是想影Cosplayer的話，今年就算大熱天辛苦排隊都值得入場了（當然也可以考慮購買能較快速入場的門票）。

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今日7月29日動漫節Day2的Cosplay以手機遊戲角色為主，近一兩年紅遍全球的《原神》和近幾個月紅得發紫的《崩壞：星穹鐵道》都是熱門之選，記者在會場中先後見到超過一打的三月七；另外《妮姬》也是人氣之選。當然動漫類和傳統人氣角色也依然有不少，《我推的孩子》、《Fate/ Grand Order》、初音未來、湊阿庫婭、Gura等hololive VTuber等，琳瑯滿目。

攝影：歐嘉樂

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