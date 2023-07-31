動漫節2023｜Cosplay相片全集7.30 Day3｜港台紅人齊玩間諜家家酒
香港動漫電玩節2023 進入星期日 Day 3，Cosplayer人數最多的一天，記者現場直擊 CP同人區及3樓 Cosplay Paradise！今日多人到異常，辛苦各位Coser又迫又熱仍然全力以赴、盛裝入場，即睇靚相。
今日超多出色《SPY X FAMILY》Coser！
雖然7月未有《SPY X FAMILY》新作睇，但佛傑家三口子仍然是人氣的出cos之選。今天記者還有幸在同人區拍到來自台灣的人氣Coser「千尋」與「越尊」，兩位扮演了黃昏和約兒，超多人排隊影拍立得呀！（兩位在星期一仍會在GN01攤位，記得去支持）！
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ACGHK2023 7月30日Day 3 CP同人區知名Cosplayer 相集
今年CP同人區的攤位應募人數創新高，聽說不少人氣coser都未能成功租攤，不過都仍然有很多知名Coser（如V Project）擺攤，即睇靚相。
動漫節2023｜高達模型王 第11屆 GBWC大賽現場參賽作品全集（上） 動漫節｜高達模型王2023 11th GBWC會展參賽作品相集（下）
ACGHK2023 7月30日Day 3 1樓／3樓Coser相集
星期日比較多人放假，今天到場的coser都寧舍多，放假心情好，打扮都特別靚。唔講啦，睇相。
動漫節2023｜Cosplay相片全集7.29 Day2｜原神/星穹鐵道/尼姬主場
記者私心推介｜最強で無敵のゲッター
那有人會想像到，《我推的孩子》主題曲《idol》的歌詞會被日本網民惡搞成「最強で無敵のゲッター」（三一萬能俠），人氣Coser 160今年又剛好為搪膠品牌Kaiju One做代言，扮演明日香宣傳巨型EVA figure，還有一個為「黑三一萬能俠」搪膠配襯出來的黑衫造型，真的是最強無敵！
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第二十四屆香港動漫電玩節 ／ACGHK2023 展覽日期／地點｜幾時舉行?邊度舉行？
第二十四屆香港動漫電玩節 ／ACGHK2023 將於 2023年7月28日(五) 至 2023年8月1日(二) ，於灣仔香港會議展覽中心一號展覽館舉行，詳請可參考本文章
動漫節2023 ACGHK2023 開放時間／開幾點
每日10am至晚上9pm（8月1日提早在晚上8pm 閉館），詳請可參考本文章
動漫Cosplay自由行2023 如何登記？
本年度Cosplay自由行規則有所更新，設有網上登記及即場登記兩種方法，詳請可參考本文章
動漫節2023 ACGHK2023 門票／入場券售價幾錢？售票點／邊度買飛？
動漫節2023 ACGHK2023 門票／入場券售價為＄42港元／正於「01空間」預售中！（買飛連結在此）
Creative Paradise創天同人祭需要另外購票買？
已入場 ACGHK2023 的來賓，參觀CP創天同人祭及同人舞台演出不用另外買飛，詳請可參考本文章