香港動漫電玩節2023 進入星期日 Day 3，Cosplayer人數最多的一天，記者現場直擊 CP同人區及3樓 Cosplay Paradise！今日多人到異常，辛苦各位Coser又迫又熱仍然全力以赴、盛裝入場，即睇靚相。



今日超多出色《SPY X FAMILY》Coser！

雖然7月未有《SPY X FAMILY》新作睇，但佛傑家三口子仍然是人氣的出cos之選。今天記者還有幸在同人區拍到來自台灣的人氣Coser「千尋」與「越尊」，兩位扮演了黃昏和約兒，超多人排隊影拍立得呀！（兩位在星期一仍會在GN01攤位，記得去支持）！

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「千尋」與「越尊」真的超忙，感謝抽空給記者拍照。（鍾世傑 攝）

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由人氣idol 小谷津ドラゴン扮演的安妮亞，表示自己最喜歡大帥哥。（鍾世傑 攝）

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ACGHK2023 7月30日Day 3 CP同人區知名Cosplayer 相集

今年CP同人區的攤位應募人數創新高，聽說不少人氣coser都未能成功租攤，不過都仍然有很多知名Coser（如V Project）擺攤，即睇靚相。

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ACGHK2023 7月30日Day 3 1樓／3樓Coser相集

星期日比較多人放假，今天到場的coser都寧舍多，放假心情好，打扮都特別靚。唔講啦，睇相。

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記者私心推介｜最強で無敵のゲッター

那有人會想像到，《我推的孩子》主題曲《idol》的歌詞會被日本網民惡搞成「最強で無敵のゲッター」（三一萬能俠），人氣Coser 160今年又剛好為搪膠品牌Kaiju One做代言，扮演明日香宣傳巨型EVA figure，還有一個為「黑三一萬能俠」搪膠配襯出來的黑衫造型，真的是最強無敵！

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