香港動漫電玩節2023 同人區COSER攤位內竟然有個「香港版三上悠亞」？ 原來呢位叫Cherie Yeung（Coser Nane：唯唯）的本地 Cosplayer，本身人氣一點也不弱，facebook「Yuimeow 唯唯」坐擁52萬追蹤者，IG都有10萬like。她表示已經不只一次被人指跟三上撞樣。



接受YouTuber訪問：「番號唔識答、但有留意三上套新片」

利申，不要隨便跟女性講：「你好似我睇過既一個AV女優」就算是同學、朋友、同事，都可能會告你性騷擾；不過，真的有很多人說「Yuimeow 唯唯」（唯唯IG）須三上悠亞撞樣，10萬追蹤YouTuber「鬼哥睇乜戲」在星期六衽動漫節訪問唯唯，她直言知道很多人說自己與三上悠亞似樣。

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鬼哥睇乜戲影片截圖

三上跟唯唯都扮過《SPY x FAMILY》的約兒，不知你估不估到分出誰是誰？

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記者在google 搜尋「 三上悠亞 唯唯」，在6月的香港動漫同人活動「余月宴」已經有人拍片指唯唯激似三上悠亞。後來，鬼哥再追問唯唯懂不懂三上AV片的影片番號，唯唯尷尬了一刻後表示不懂、回答道：「我識三上套新片！係三上、新有菜、相澤南三個一齊做。」似乎都真的有因為被讚與三上撞樣，有留意三上的動向。

在6月的香港動漫同人活動「余月宴」已經有人指唯唯「勁似」三上。（bw2026影片截圖）

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三上同唯唯｜眼力大考驗

記者覺得唯唯的確有點像三上，但也要看化妝，有些cosplay相會沒那麼相像，反而一些泳裝照、兔女郎相就勁似！自製了一張「我不是機器人」眼力測試圖，大家能夠分出圖中9張細圖中，有那幾張是三上悠亞，那些是唯唯（笑），不知大家分不分到？答案在下面gallary內可找到。

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YUI唯唯圖輯，當中加插了幾張三上悠亞cosplay照考大家眼力，而最尾一張就是「我不是機器人」眼力測試圖答案：

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