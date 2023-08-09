近日，日本地下女團Planck Stars，竟在官方Twitter上宣布：「我們的成員真的AV出道了！」推文中還每有知名AV系列「魔鏡號 Magic Mirror號」的片段！近年有不少日本地下idol成員下海一脫、想成為下一個三上悠亞，但全隊成員拍AV也真的玩太大了吧？



女團官方宣布成員AV女星出道

近年真的很多日本地下IDOL成員下海拍AV，想不到這隊「Planck Stars」竟敢官方宣布全隊成員拍AV那麼大膽！在推文中，可以看到一段約14秒「魔鏡號」色情影片（一部專用來拍AV的單面玻璃貨車），當中男優已脫去內褲躺在地上，準備與穿黑色絲襪的素人行動，但在玻璃的另一面，卻有五個衣著鮮豔的女生在手舞足蹈，跟這個快將擦槍走火的緊張場面完全不配，你可以看出女演員向窗外瞄了一眼，還忍不住偷笑了……

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邪道惡小鬼女團巧遇魔鏡號

好了現在來解話，原來那位在魔鏡號上的黑絲襪女優並不是Planck Stars的成員，在單面玻璃另一邊那五個跳舞的瘋女人才是！Planck Stars是一隊在廣島、九州活躍的女團，以「自由奔放惡小鬼偶像」為形像，平時演出就喜歡捉男fans上台進行「踩JJ之刑」，平時拍YouTube也不手軟，會泳裝行性感。

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Planck Stars成員愛成来来

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AV界名物魔鏡號

她們只是有次在街頭巧手魔鏡號在拍戲，幾位女生一看就認出、還一同衝上前叫經理人舉起手機拍TikTok片！而過程就被一部AV影片 《マジックミラー号 30歳以上の美脚OL限定》影片番號 SDMM-138全部拍下來，消息很快就回傳到女團耳中，她們不單無反感，更借機宣傳。

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留意魔鏡號系列影片隨街利誘路人拍戲之劇情均為虛構

幾位女生認得這部SOD片廠特製的單面反光玻璃貨車「Magic Mirror 號」（又稱MM號／魔鏡號）其實並不出奇，它已經跟AV片名場面「那個泳池」齊名，團隊會駕車四處去，以金錢利誘邀請路人、素人，要他們在單面玻璃面前寬衣解帶，一邊看著家人／配偶／友人一邊愛愛（留意均為虛構劇情），車子紅到曾經推出汽車模型。