香港動漫電玩節2023 ACGHK 2023 將於7月28日（五）至8月1日（二）於灣仔會展舉行。今日大會已率先讓傳媒入場預覽，馬上推薦15件抵買、珍罕、出色的入場必買items，有玩具有精品，除了例牌的高達、EVA、拉打，今年竟然連星爺《食神》都有product買？



推薦01｜URDU HK《食神》Tee + 罐裝瀨尿牛丸玩具

URDU會在動漫節推出周星馳電影《食神》正式授權系列產品，包括氣「爆漿瀨尿牛丸」tee（＄269／S/M/L/XL），仲有真係可以用來打乒乓波的「爆漿瀨尿牛丸」 罐裝玩具，打開有一罐6粒波（不可食用／＄69）（攤位：D25）

👉想去香港動漫電玩節2023？上01Space預購ACGHK2023入場門票啦（LINK）

URDU HK《食神》Tee + 罐裝瀨尿牛丸玩具

推薦02｜Kaiju One EVA 大膠



本地搪膠人氣品牌KAIJU ONE官方授權50cm EVANGELION 初號機軟膠人偶，個設計連日本人都話正，排頭位的我就建議先入一隻。另外，仲有人氣Coser 160扮明日香，歡迎打卡合照。（攤位A-40）

Coser 160明日香 合照時段：星期五 - 18：00 - 20：00／星期六 - 16：00 - 18：00／星期日 - 16：00 - 18：00

👉動漫節2022八大事件｜限露令／超人迪迦／反智轉身｜回顧歷年趣事

推薦03｜STRICT-G 水星的魔女香港限定服飾



萬代高達時裝品牌STRICT-G會在ACG場內搞《STRICT-G GUNDAM AERIAL IN ACGHK2023 》限定店，發售《機動戰士高達 水星的魔女》香港限定系列及其他高達服飾，多款全新商品於7月28日同步發售。除了兩位女主角與風靈高達在香港夜空中飛舞主題Tee（黑／白色各＄370），記者就推介寄宿了艾莉靈魂那隻Q版雪人公仔的圖案tee（＄370）（攤位：D01）

T-shirts (2 Types) $370

+ 6

動漫節BANDAI新貨｜飛翼高達QMSV mini盲盒｜模型／景品／Figure

推薦04｜BANDAI《五星戰隊》大連王SMP食玩模型



場內除發售13款特別色高達模型，記者其實最推SMP《五星戰隊》大連王食玩模型，佢有多色成型同大量貼紙，3、4個鐘就砌好一套可以5合1，高可動、多顏色的戰隊機械人。會場率先發售，仲加送模型剪鉗及SMP LOGO立牌。$550／3盒1套（攤位：C20）

《五星戰隊》大連王SMP食玩模型 $550／3盒1套（攤位：C20）

+ 3

推薦05｜3舊水玩 Mini Action 十五機合體！



Action Toys 出名又平又靚，細細盒定價唔過三百蚊 Mini Action系列，在動漫節內率先開訂人氣作品《機甲艦隊》十五機合體，＄298有15部機、唔使砌即開即玩。會場訂仲有特別配件送。（＄100訂金／2024年第1季派貨）（攤位：E25）

+ 1

推薦06｜92折PS5／96折Switch OLED主機



在CSL攤位可以用92折買PS5 主機（$3999／限100部），另有96折Switch OLED主機（$2550／限30部），未買機的朋友可以留意。（攤位：E13）

推薦07｜大麻成出Figure



A Good Company Ltd同本地插畫師sowinghong合作推出大麻成公仔，撩鼻屎動作勁樣衰，佢係一隻可搓圓撳扁的軟膠公仔，壓力大時可以打佢出氣！（攤位: D33）

👉動漫節｜高達模型王GBWC2022現場百多款Gunpla參賽作品相片全集

推薦08｜舊機Trade In 換購XBox Series X/S、最多值$1400



無論是新機舊機、好壞都得帶部機入去換購XBox Series X/S，最高可當$1400換購新機。例如帶一部連作正常的PS4 (Slim/ Pro)入場，買Xbox Series S（會場優惠價為$2,166／送3個月Game Pass Ultimate)，以消費券平台埋單，只需要補$766就出到機。（攤位：E13）

XBXBox Series X/S 舊機Trade In 最多值$1400ox Series X/S Trade In

推薦09｜NIJISANJI EN Enna Alouette 限量版耳機



歐洲耳機品牌+NIJISANJI EN 人氣Vtuber Enna Alouette 推出限量版N2 Pro 藍牙耳機（$888／全球限2000對），只限cls攤位有售。（攤位：E13）

推薦10｜HOT TOYS 大量新貨！



今年HT幾款超勁的星戰、Joker figure，現時只餘下7月31日的一般入場者700個排隊名額，都幾難買到，所以記者推介大家買Netflix真人版《One Piece》的Q版公仔系列，以及《幪面超人BLACK SUN》黑日及影月1／6 figure 各100套而且是現貨！（攤位： F01）

Netflix真人版《One Piece》的Q版公仔系列

推薦11｜Unbox Sanrio 可愛搪膠



知名art toys 品牌的Sanrio 可愛搪膠已經出了很多別注色，隻隻賣完就冇，會場會推出閃粉黃色大口仔及新配色KEROPPI各限180隻，將分4日發售。（細節請向攤位查詢）（攤位：A13）

會場會推出閃粉黃色大口仔及新配色KEROPPI各限180隻

推薦12｜鐵機巧鏡像麥加登



去千值練攤位有優惠價亭「鐵機巧」天火文figure，另外還有限定200隻的鐵機巧鏡像專加登，佢個設計好似「自由高達」，都幾有型。（限200隻／$3140）（攤位：C21）

推薦13｜水星的魔女精品福袋+狸貓見面會簽名籌



《水星魔女》主角配音員 市之瀨加那會在動漫節期間在香港搞簽名會，想見佢就要去Medialink攤位買1套《水星魔女》精品福袋，當中包括簽名名額1個（細節請向攤位查詢），狸貓迷要買呀。（限100套 ＄800）（攤位：B01）

推薦14｜幪面超人BLACK x Chino Lam 水墨系列



在Medialink攤位，有本地設計師Chino Lam親繪的黑日／影月兩大世紀王水墨系列插畫tee／門簾／電腦檯墊。（攤位：B01）

+ 1

推薦15｜小米 Xiaomi Buds 3 星戰藍牙耳機



小米冇入場，不過子品牌POCO就有，在攤位內會率先發售Xiaomi Buds 3 星戰Stormtrooper白兵版藍牙耳機（$499）(攤位：F22)

新登記成為「香港01」會員賞800積分， 即減$8購票

1.按此以手機號碼登記成為新會員，即送您800積分。

2.進入「01空間」購買動漫節門票，選取門票數量後， 在購票詳情頁面使用「01積分」，以100積分= $1抵扣方式付款。 有關「01積分」的使用條款及細則，請詳閱/terms 之相關部分。

有用資料連結

香港動漫節2023各種事前登記／買飛詳情：www.facebook.com/anicomhk/

動漫節門券網上買飛：01空間連結

動漫Cosplay自由行2023相關查詢WhatsApp連結 (只限文字訊息查詢，請勿致電)：LINK