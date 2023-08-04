原神4.0版本仿若無因飄落的輕雨直播懶人包 新地區楓丹前往方法 潛水玩法詳細解說｜跨平台手機遊戲《原神》在8月4日公開了即將推出的4.0楓丹地區的大版本「仿若無因飄落的輕雨」更新之前瞻直播，以下為直播內容懶人包整理。



新地區楓丹實裝 全新海底潛水玩法

原神4.0版本「仿若無因飄落的輕雨」最重要當然是實裝全新國家「楓丹」，而雖然之前也官方已經多次暗示，而在今日的前瞻直播中終於正式公開了楓丹地區將會實裝全新的「水底探索」i.e.潛水玩法。稍為可惜的是官方表示是楓丹地區限定的玩法，所以相信其他地區在短期之內都不會有水底內容了。當玩家來到楓丹地區後，只需經過一個簡單的引導任務，即可開始在楓丹的水底地區自由探索。

楓丹的水底

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直播中也解釋了潛水玩法特點和設計特色；首先潛水是沒有氧氣限制，可無限制自由探索；不過就有水中專用的衝刺體力，無法無限疾衝。不過好消息是水底體力不需要收集神瞳碎片來解放上限，一開始就已經是上限了。而且在水中也會有能回復HP及體力的環境互動物，以及設有能快速移動的「海流」方便玩家探索。

楓丹的水底

至於戰鬥方面，團隊表示曾經試過將原本陸上的戰鬥系統放到水中，但發現效果並不理想；因此團隊直接設計了一套水底專用的戰鬥系統；玩家可從各種海底生物吸取技能，然後再針對地對目標施放。

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場景設計方面，團隊表示雖然是水底，但整體設計將偏明亮、視角亦有特別調整，以減少水底恐懼症 / 3D暈的情況。另外為增加立體感和探索趣味，地圖中將會有「水中的陸上地圖」，也會有「陸地上/空中的水體區域」，以帶來更多變化。

如何前往楓丹

如果玩家的進度比較快，已完成最新主線劇情的玩，只要在4.0版本後繼續進行主線劇情，即會經劇情引導至乘坐巡人船的位置乘船前往楓丹。而如果是較新的玩家，當玩家完成蒙德地區的主線之後，就會自動在須彌的「浮羅囿」動啟一個傳送錨點，從該錨點可以直接前往楓丹。

官方也提醒玩家雖然很早就可以直接前往楓丹，但是劇情方面仍然是要按順序一直完成魔神任務直到完成「卡利貝爾」，才能繼續將於楓丹地區發生的主線（魔神任務）。

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劇情相關

直播中也提到4版初期的主線劇情（魔神任務）會和3版一樣，以3個版本（4.0到4.2）貫連成為一段完整的楓丹劇情；《原神》的主線劇情水準向來飄忽，如果4版的劇情能有3.0到3.2的水準就很完美了。

蛋池相關

接下來是大家最關心的蛋池部份；4.0版本的蛋池上半為新5星角色「林尼」和「夜蘭」的復刻（4星pickup為琳妮特）；下半則為「鍾離」和「公子」復刻（4星pickup為潛水人）。值得一提是4.0版本PV中也有公子出場，相信公子在4.0到4.2的主線劇情中繼續會有不少戲份。

4.0版本的蛋池上半

4.0版本的蛋池下半

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系統改善相關

然後直播中也提到了將於4.0實裝的系統改善，首先是玩家們等了很久的分層地圖終於要在4.0版本中實裝（星穹鐵道：分層地圖？我們第一天就了啊）；而且並不限於楓丹地區而是全地區都會實裝。

另外也會實裝角色入隊動畫：在將角色編入隊伍時將會有每個角色不同入隊動作；這其實在之前已經遭到流出，現在正式公布將於4.0實裝，也是一個很不錯能提升遊玩觀感的小更新。

然後還有七聖召喚好友觀戰功能；玩家將可以觀戰正在玩七聖召喚的朋友，而玩家也可以選擇是否開放觀戰。有當然比沒有好，但對於有玩七聖召喚的人來說應該會更想要倍速功能。

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其他新內容

在楓丹中還有一個全新系統「始基力」；始基力分為芒性和荒性兩種，當兩種性質的始基力碰撞時就會產生煙滅反應產生能量。而所有（擁有神之眼的）楓丹的角色都帶有芒性或荒性的始基力其中一種，楓丹角色亦會在戰鬥中跟據自身的始基力發動追加攻擊。不過，官方表示不會將始基力做成主要在戰鬥中運用的提升強度手段，而是傾向於楓丹地區專用的解謎方式。

亦大概是因為牽涉到遊戲機制，在4.0版本更新之後官方將會對所有冒險等級25或以上的玩家贈送4星角色「琳妮特」，玩家即使不課金或儲石抽任何楓丹角色也不會解不到楓丹的機關。

送4星角色「琳妮特」

餘下就是4.0版本的其他新內容，像是紀行系統將會增加5款新武器（既有的5款仍然可以選擇）、新的鍛造武器、新的聖遺物、新的地圖Boss以及4.0版本活動等。