姚焯菲Chantel、鍾柔美Yumi 人生首次入機鋪｜千禧年後出生的少女近年流行韓系「y2k」造型，今年得16歲的鍾柔美，新歌就叩做《y2k還襯我麼？》，為了配合主題，Yumi跟姚焯菲一齊拍YouTube片，主題是讓兩位2006年出生的小偶像，體驗一下真正的y2k學生校餘生活：去機鋪、抽YES!卡、睇八卦雜誌、吃港式袋裝撈麵。



冇入過去、覺得去機鋪壞過壞過凱婷

二人在機鋪門前表示，從來未去過機鋪，被問到對機鋪先入為主的既家印象，Yumi其實想入去玩，但一直不敢入。而姚焯菲就覺得機鋪形象感覺不太好，只有曳學生才會去玩，不過兩人都想像到機鋪在2000年時應該好紅，當時的學生放學後一定很想趕來娛樂消遣。（的確，當年乖學生放學後不會去機鋪，不聽話的就會除校服入去玩。）

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「All About Music 愛爆音樂」影片截圖

「All About Music 愛爆音樂」影片截圖

Yumi 鍾柔美 IG 10萬粉絲（＠yumichung1221）

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姚焯菲 Chantel IG 13.8萬粉絲（＠chantelyiu）

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玩拍拍機、《頭D》鬥車

今次鍾柔美、姚焯菲試玩了考反應的「拍拍機」，即是有幾粒大型波波掣給你大力連拍玩mini game的對戰街機，內容對年輕人來說應該完全沒難道，最難只是不懂按鍵「邊個打邊個」，後尾玩到興高采烈，Yumi還捉實Chantel雙手教她拍掣。

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鍾柔美、姚焯菲試玩了考反應的「拍拍機」｜「All About Music 愛爆音樂」影片截圖

後尾玩到興高采烈，Yumi還捉實Chantel雙手教她拍掣｜「All About Music 愛爆音樂」影片截圖

大講Edison、陳小春經典對白

之後二人就改玩賽車game《頭文字D THE ARCADE》，二人還一邊鬥車，一邊講真人版《頭D》對白，影片的後製也很有心機，為二人加上Edison「你永遠都唔夠我FC鬥」、陳小春「我唔會輸畀同一個人twice」等經典對白。不過揀車方面Yumi都是比較喜歡歐洲車，決定揸波士（保時捷），而姚焯菲也不是揸GT-R選了「掃把佬」。姚焯菲對自己跑第2名感到自豪（雖然參賽者得2位…）如記者沒看錯，機鋪應該是荷里活商場的荷里活遊戲城Game Zone，fans可以去座一座她們坐過的《頭文字D》seat位（笑）。

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二人就改玩賽車game《頭文字D THE ARCADE》｜「All About Music 愛爆音樂」影片截圖

影片的後製也很有心機，為二人加上Edison「你永遠都唔夠我FC鬥」、陳小春「我唔會輸畀同一個人twice」等經典對白。｜「All About Music 愛爆音樂」影片截圖

影片的後製也很有心機，為二人加上Edison「你永遠都唔夠我FC鬥」、陳小春「我唔會輸畀同一個人twice」等經典對白。｜「All About Music 愛爆音樂」影片截圖

而我不知道F4是誰

之後導演帶兩個妹去了Yes Station（位於觀塘工業中心）睇舊雜誌、抽閃卡。話晒係歌手睇娛樂雜誌特別醒神，雖然認不出「唔停郁」也不知道F4是誰（《流星花園》播出時二人還未出世），看了Stephy、Theresa真正的y2k襯衫寫真，還有TVB前輩蕭正楠的舊照，就表現得好興奮。最後抽YES! Card又抽中「自己友」《聲夢傳奇》的Windy閃卡，人生贏家！