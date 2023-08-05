日本大型書店Bookmate發表2023年6月份「只今大熱賣女優推薦排名榜」，三上悠亞即將在8月尾引退，除了fans繼續買舊碟珍藏，又各片廠都趁機會找三上跟自己的女優多人合拍新片，當中就有隻8人大混戰影碟殺上第6位，難怪三上繼續穩佔日本女優排名榜冠軍位置。



三上悠亞引退前帶旺碟市

三上悠亞8月30日生日夠30歲就會AV引退，早前YouTube有條片，請晒所屬片廠的前輩同輩女優齊齊合影，而片廠亦趁她封胸前盡量拍，比如這部「SSNI-816」就與葵司、うんぱい、架乃ゆら、山手梨愛、坂道美琉、小宵こなん，本鄉愛合拍，爆上第6位。

動漫節捕獲港版三上悠亞：唯唯｜連登仔讚：佢係咪全場最正Coser

三上悠亞引退前帶旺碟市

+ 24

👉動漫節2023｜伊織萌來港被連登嫌老又肥、網友撐有肉地正過地雷妹

新人即上第3位｜ 明日葉みつは

7月有5位新人一出道即上頭25位排名，當中最標青的就是S1廠重點新人「明日葉三葉」（明日葉みつは），她身高175cm + 加上F Cup上圍身材，線條瘦幼本身已條件很好。另一賣點竟是她出身日本東北區域，在拍片愛愛時會不其然以東北女生獨有的撒嬌口音講話，聽說吸引了很多同鄉買碟。明日葉みつは IG

明日葉みつは IG @ashitaba_taba 圖片

+ 3

No. 13 五日市芽依｜真係做過牙醫助護

清秀皮膚白，報稱混血兒。如果生在香港一定常常被玩「牙醫」爛gag，但原來她真的曾做過牙醫助理，後來為賺錢做風俗，被發掘下海拍戲。五日市芽依 IG

五日市芽依 IG ＠arrows_5may 圖片

👉AV女優排名6月Top100｜三上悠亞重返No.1 風頭卻被S1最強素人搶光

+ 24

Bookmate排名來源：https://bookmate-net.com/