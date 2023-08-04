WhatsApp收收「讓安全性更上一層樓」信息｜近日不少用戶均收到報稱WhatsApp官方帳戶發出的訊息：包括「讓安全性更上一層樓」為題的短片及連結，點擊進去是一個提示用戶啟用「雙重驗證以保障帳戶的安全」的教學。在各大討論區，多數參與討論網友都擔心是新型騙案，不與理會、不敢打開，甚至即時del，馬上解釋此訊息真偽及實際用途。



安全教學？新型騙案？

在各社交平台及討論區，均有港人開po討論一張Whatsapp訊息截圖，訊息來源標示為WhatsApp，標題為「讓安全性更上一層樓」，當中附有一段4mb大小的影片，提及WhatsApp今次行為旨在提升用戶對帳戶保安的警覺性，比如建議開啟雙重認證以及FACE ID、指紋鎖等app銷定功能。記者自己用了WhatsApp多年，都是第一次收到所謂「官方戶口」傳來的訊息；有感追加電話卡實名制後，Whatsapp垃圾訊息變得更氾濫，難怪多數網民都表示擔心是新型騙案，不與理會、不敢打開，甚至即時del，老人家會向仔女，又或是上網向網友求救。

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但留意，如果有以下這類可疑連結，絕對不要點擊

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Whatsapp官方帳戶點分真偽？

網民最擔心不法分子假扮WhatsApp官方帳戶，怕點擊入Link後會被盜取戶口。這個警覺性是好的，想辨認對方是否可靠的官方帳戶，可先看看畫面上方，對方帳戶名稱旁邊，只要看到WhatsApp字樣旁邊有個「綠色勾號」，點擊入去會見到下圖的情報，當中你會發現它「並沒有電話號碼」，即代表不會是騙徒假扮的戶口，可以信任。

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記者實試，官方帳戶扮唔到

相反，記者嘗試將自己的WhatsApp「假冒」成官方帳戶，先改名為「WhatsApp」，但發現WhatsApp的用戶名字無法加emoji扮「綠色剔」，而同事點擊入去仍會看到的的電話號碼。如果有人自稱WhatsApp，並以有電話號碼的戶口聯絡，10成10是詐騙訊息，切勿回覆、絕不要點擊對方的任何連結，請即舉報並封鎖該號碼。

Whatsapp雙重認證真的很重要、未開趕快開！

這個Ｗhatsapp的官方訊息其實正面又實用，提醒用戶2件事：

1｜開啟「雙重認證」後，使用者可追加電郵地址，日後如果忘記了PIN碼甚至被人搶走戶口，都可以透過電子郵件發送重設連結，保障你的帳戶難以被奪去。

2｜開啟「螢幕鎖定」以FACE ID或其他指紋認證銷定WhatsApp，保障其他人難以登入及偷看你的WhatsApp通訊內容。

但留意，如果有以下這類可疑連結，絕對不要點擊（就算連結名看似與WHATSAPP有關）

但留意，如果有以下這類可疑連結，絕對不要點擊