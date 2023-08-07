Switch 2 最新爆料｜8吋LCD屏幕+512GB內存，但缺一個超重要功能｜近來幾乎每個星期都有關於Switch後繼機（Switch 2）的爆料傳出；最近又有外國媒體爆料Switch 2的硬件規格及發售日期，更透露Switch 2可能缺少一個極為重要的功能。



8吋LCD屏幕最多512GB內存 最快明年9月發售

近日幾乎每個星期都有關於Switch 2的爆料，最新一次爆料由外國科技媒體wccftech報導，指在一個podcast頻道「Nate the Hate」爆出大量Switch 2相關情報。wccftech也指出這個頻道過往曾多次準確爆料遊戲界相關產品發布，因此有一定參考性。

wccftech總結了Nate the Hate的爆料內容：Switch 2將會採用：

1）比Switch更大的8吋LCD屏幕（原版Switch為6.2吋、OLED Switch為7吋）



2）內存容量亦會大為提高，最高容量的型號可達512GB，同樣是比現時的Switch大為改進。



3）發售日方面，Nate the Hate指Switch 2的發售日會定在9月至10月上旬之間



4）上市之時有很高機會連同一款全新的3D Super Mario遊戲發行。



Switch 2概念圖片（網路圖片）

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另一爆料｜Switch 2或無法兼容1代盒帶

不過，同樣據wccftech報導，外國遊戲頻道「VGC」（Video Games Chronicle）在最近的podcast中訪問了兩位遊戲開發人員，兩位都明確指出Switch 2不會有向下兼容能力，即Switch 2無法使用現時的Switch遊戲卡帶。雖然第三方開發員提供的情報未必準確，但考慮到已有多個情報指出任天堂已提供了Switch 2的開發機（Development kit）給部份遊戲工作室，可以認為至少任天堂並沒有在Switch 2開發機上提供向下兼容的功能。

任天堂CEO「古川俊太郎」曾在財報中表示將會盡力協助玩家利用任天堂account由Switch過渡至Switch 2；但所謂「過渡」亦可以是指玩家能夠在Switch 2中下載於任天堂account購買的數位版Switch遊戲，而不一定代表Switch 2能夠使用Switch的遊戲卡帶。

相信絕大部份Switch都期待Switch 2可兼容Switch遊戲。

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雖說現時遊戲玩家越來越習慣購買數位版遊戲，但始終仍然有不少人喜歡實體版本，遊玩之外可兼當收藏品；而當連PlayStation來到PS5也終於有向下兼容能力時，若Switch 2無法對應出貨量已相當高的各款Switch遊戲，對玩家來說會是一個很大的扣分位。

不少玩家都有收藏Switch卡帶的習慣，如果這些卡帶無法在Switch 2遊玩會是一大損失。

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