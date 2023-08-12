《幪面超人Gotchard》（中譯：歌查德）拉打新作9月播出，新一代女主角松本麗世今年只得15歲，已經有163cm高的鹿兒島長腿妹妹，更有被稱為「翻版石原聰美」的水著女星安倍乙，即睇6位女主角、配角演員介紹！



拉打之鍊金術士

《幪面超人Gotchard》令和第5位假面騎士主題為青春校園+鍊金術+魔法卡牌，故事中存在 101 張名為ライドケミーカード 的魔法卡牌。主角一之瀨寶太郎由18歲的本島純政扮演，他意外捲入卡牌失竊事件，取得變身腰帶「GOTCHA DRIVER」及蝗蟲+蒸汽機關車卡組，以「鍊金術」與「人工生命體 Chemie」( ケミー）立契，變身為「幪面超人歌查德」 ，跟惡勢力爭奪101 張卡牌。

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15歲長腿女主角松本麗世

新主角是穿校服的幪超，劇中女主當然亦年輕化，演第1女主角九堂燐音（九堂りんね）的松本麗世年僅15歲，鹿兒島出身的她身高已達163cm，看IG張張相片都8頭身超長腿。麗世在小學時已參加選美，藝能經驗如白紙，《Gotchard》就她的出道作，相當有新鮮感。

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15歲長腿女主角松本麗世

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暴風雨版石原聰美

其他女配角更不得了，6位女星最細9歲最老56歲，而最觸目的就要數主角的女同學銀杏蓮華，由有「暴風雨版石原聰美」之稱的水著女星安倍乙飾演（23歲）。安倍乙出道初以跟女神石原聰美撞樣而出名，加上驕人身材，被封「暴雨版石原聰美」。

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安倍乙出道初以跟女神石原聰美撞樣而出名，加上驕人身材，被封「暴雨版石原聰美」。

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我要捧三個！邪惡女波士三姊妹

令和第3拉打《Revice》捧組了一位人氣惡黨女波士夏木花（後來洗白變成女拉打），而《Gotchard》就一次過捧三個！首話即出場的女波士「冥黑三姊妹」操控邪惡鍊金術集團，長女亞特羅波斯（下圖中：沖田絃乃 演／9歲）、次女克洛托（下圖右：宮原華音 演／27歲）、三女拉克西斯（下圖左：坂巻有紗 演／22歲）各有特色。記者就比較留意宮原華音，她既是女優，同時也是空手道+MMA格鬥家，在新劇中相信一定會大展身手。

女波士「冥黑三姊妹」操控邪惡鍊金術集團

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阿媽可能識變身？

扮演主角媽咪的南野陽子是日本80年代知名偶像+女優，1980年已經穿水手服扮演《飛女刑事2》女主角，近年亦演過《半澤直樹2》，不知東映會否安排這位56歲的甘草變身做女拉打呢？

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