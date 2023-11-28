第5位令和拉打《幪面超人Gotchard》各種童心十足、帥氣欠奉的變身造型，加上男女主角的超爛演技，播出以來劣評不絕。來到第12集，歌查德升級新型態，誰知造型沒有最差只有更差



Condom笠上頭當有趣

歌查德（即Gotchard）的主題是收集「克米」怪獸卡，並同時使用兩張卡牌二合一，變身為不同形態的超人，比如基本形態是蒸汽火車+蝗蟲都尚算有型，但後來愈變愈怪。以為12集升級進化形態可以有型一點拯救人氣，點知更出事，歌查德與飛碟型人工生命體合體，變身為Kamen Rider Gotchard UFO-X，設計師再一次自以為很風趣幽默，將整部UFO直接套在超人上半身，連登討論區有人出po強烈恥笑，表示：這是正式錄用的幪面超人嗎？表示新形態似將一個巨型Condom笠上頭。

網民恥笑幪面超人Gotchard新形態似將一個巨型Condom笠上頭

設計師再一次自以為很風趣幽默，將整部UFO直接套在超人上半身

點計睇愈出愈醜的變身形態

+ 3

一次過得罪兩班平成拉打Fans 😆😆

早在《幪面超人Build》中已經有「兩種元素二合一」的變身玩法，比如兔子+坦克車，但同一玩法的幪面超人Gotchard設計卻奇醜無比；最近在外傳《幪面超人Legend》內更使用前輩超人的元素合體，將空我的甲蟲、555的手機掛上身，直達樣衰造型的天花板，一次過得罪兩班平成拉打Fans，設計師這種令人尷尬癌發作的幽默感，幾時先可以停？

近在外傳《幪面超人Legend》內更使用前輩超人的元素合體，將空我的甲蟲、555的手機掛上身

長腿女主角變身救收視

幪面超人Gotchard 現時唯一賣點是非常之「重女」，雖然15歲長腿女主角松本麗世演技幾乎是零，目無表情忍不到笑，但真的很可愛、也很長腿，網上更傳由她扮演的女主角九堂凛音，快將變身為仮面ライダー リンネ！睇住靚相先：幪面超人Gotchard 15歲長腿女主角、豐滿版石原聰美／6大女角相集

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