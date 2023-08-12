Diablo 4暗黑破壞神4驚現裝備複製Bug刷出無限金錢 網民：沒救了｜《Diablo 4》暗黑破壞神4雖然在剛推出時頗受好評，最近卻因為遊戲各種bug、後期內容不足及賽季相關改動令玩家相當不滿，在metacritic的評分更被洗到2分以下。而遊戲最近又爆出重大問題，就似疑似出現裝備/道具複製bug。



＊＊＊注意使用裝備/道具複製bug會導致官方封鎖遊戲帳號甚至凍結整個暴雪帳號，玩家請勿以身試法，複製裝備道具導致的一切後果由玩家自負＊＊＊

Diablo 4裝備複製bug 多條影片截圖展示兩件完全相同裝備

《Diablo 4》暗黑破壞神4 傳出裝備複製bug！源於近日有多條影片及截圖展示出兩件不論能力還是數值均完全相同的裝備。其中bilibili用戶「QingShe丶丶」在bilibili上傳了影片「暗黑4复制装备BUG 或许也能复制金币？」，並表示了兩隻名稱、物品等級、效果和數值（去到小數點後）均完全相同的戒指，分別是只是一隻為永久伺服器裝備的普通插槽，另一件則為賽季專用的惡疫寶石插槽。

https://www.bilibili.com/video/BV1214y1i7Jm

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影片下方也有人討論裝備是否複製、如何複製裝備等等；有人指出這隻戒指的插槽顏色根本不對，因此可以認為此裝備是由永久伺服器處卡過來的，然後下面有人回應指不單是轉移還能夠複製裝備，但沒有提供詳細方法。在內地大型遊戲討論區NGA中亦有多個相關帖子討論Diablo 4的複製bug；不過在撰文之時大部份相關主題均已被隱藏。此外還有人討論出現了能複製金幣的bug，導致現在Diablo 4金幣價格暴跌，人民幣可以買到Diablo 4遊戲內3千萬的金幣。

https://www.bilibili.com/video/BV1214y1i7Jm

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網傳裝備複製法簡單流程人人做到 輕鬆複製出億兆金幣

最近甚至在網上有流傳完整的裝備複製流程教學，而且方法非常簡單，不需任何外部工具或「金手指」，只需要另一個玩家（或者自己買兩份遊戲雙開）來幫忙在遊戲中交易即可。教學指出首先玩家需要找到電腦中角色存檔的位置，然後將裡面的檔案都複製出來放在另一位置。

接下來在遊戲中和另一玩家進行交易，將所有裝備都錢都交易給該玩家；交易後退出遊戲，將角色存檔位置下的所有文件都刪除。最後將之前複製的角色存檔檔案放回去原本的位置，就會發現剛才交易出去的裝備道具都在自己身上，這樣就複製一次裝備了，重覆以上流程即可無限複製裝備道具金錢；該玩家還貼出複製出9999999999999999999999999999金幣的截圖。

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記者自己沒有實測此道具複製方法，不過據報在撰文的時點官方尚未修正此複製bug，當然使用複製bug的玩家已經陸續被ban；也有玩家回報此流傳的方法錯誤、無法以之複製道具，不過亦強調複製Bug是確實存在。

https://www.bilibili.com/video/BV1LV411V79s/

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作為打寶類線上多人遊戲，裝備複製bug可說是最為致命；本來遊戲中最重要的就是稀有的強力裝備；一旦可以複製的話便馬上令遊戲失去大半的樂趣及可持續性。網上也有不少玩家對Diablo 4推出以來頻頻出現惡性bug，以及第一額季的更新內容及平衡修正感到失望，慨嘆明明暗黑4原本可以是一個令暴雪再創高峰的機會，卻沒有好好把握。

https://bbs.nga.cn/read.php?tid=37302741

最後再提醒一次使用裝備/道具複製bug會導致官方封鎖遊戲帳號甚至凍結整個暴雪帳號，玩家請勿以身試法，複製裝備道具導致的一切後果由玩家自負。