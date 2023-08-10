《幻塔》PS5版推出卻遭玩家負評 網民嘆：幾時先真係打倒原神｜由中國完美世界旗下Hotta Studio工作室開發的開放世界MMO手遊《幻塔》的中文PS版在8月8日正式推出，但卻因設計不善和缺少重要功能而被玩家負評。



《幻塔》PS4/5版正式推出 玩家反應卻一般

由中國完美世界旗下Hotta Studio工作室開發的開放世界MMO手遊《幻塔》的中文PS版在8月8日正式推出；和既有平台版本一樣採用免費遊玩模式，玩家只要在PS4/5下載《幻塔》即可進行遊戲。在PlayStation blog的公告中提到《幻塔》針對PS5移植作出許多優化，亦加入了對應Dual Sense的觸覺震等追加功能。

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網上玩家回報遊戲的移植並不太完善，在巴哈姆特討論區中就有玩家反映遊戲PS版存在不少問題，首先是遊戲操作不友善，許多按鍵及界面選擇都沒有指示，根本不知道要按哪個鍵才能選到想要欄位，令人覺得遊戲作為移植作，並未有貼身為主機版設計操作系統。

https://forum.gamer.com.tw/B.php?page=2&bsn=71040

玩家也提到遊戲PS4版本的效能表現是慘不忍睹，指雖然PS4效能已跟不上時代、玩大作會Lag是正常，但《幻塔》的情況不是掉幀而是直接凍結住不能移動，達到「行三步就卡一卡」、「打怪必卡」的程度。

https://forum.gamer.com.tw/B.php?page=2&bsn=71040

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不過以上這些都還不是最重要的，《幻塔》PS版最大的問題是將採用獨立伺服器，既無法和現有手機/PC版共用進度，也不能和手機/PC版用戶一同連線遊玩。換言之已經有進度的人根本不會考慮在PS版上重新開始遊玩；除非是想要全新開始的玩家才會加入PS版《幻塔》。

https://www.toweroffantasy-global.com/news-detail.html?content_id=ac9ac2d6a249da455daae9bac094a79cd19a

打倒原神 我要自選5星

由於《幻塔》是在《原神》大熱之後才推出的作品，作為後來者除了被譏諷「跟風」想要模仿原神的成功模式之外，也有許多原神玩家對《幻塔》寄以厚望：因為對比起其他手機遊戲，《原神》頭一兩年營運的玩家福利並不多，因此原神玩家都希望《幻塔》能對原神作出有力的挑戰、甚至吸走一些原神玩家，如此一來《原神》可能就會在感受到威脅之下加推更多福利來留住玩家。

其中一個最流行的梗就是「自選5星」：許多玩家都期待《原神》能在周年慶祝活動時送出自選5星角色，就算不是限角而是選普池5星也已十分足夠；不過可能是《幻塔》帶來的威脅並不足夠，到現時為止《原神》也沒有任何自選5星角色活動，充其量就是周年慶祝時額外派個10抽。

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其實自選普池5星並不過份吧。（網路圖片）

注意雖然同為卡通渲染風格開放世界遊戲，《幻塔》和《原神》的機制並不相同，前者為真正MMO線上遊戲，玩家在遊戲中會即時見到其他玩家並可與之互動甚至進行PVP；而《原神》則是設有連線模式的單機遊戲，

到目前為止《幻塔》已是做出了不錯的成績，營收和玩家人數都在手遊中屬上游水準；但要說能否對《原神》造成威脅或有力的挑戰則怕是算不上，大概連對手都不是。

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