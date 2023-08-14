《柏德之門III》獲全球激讚 評分超越《王國之淚》成年度遊戲大熱｜柏德之門3（Baldur's Gate III，內地譯作「博德之門3」）正式推出後於全球爆紅，Steam同時遊玩人數更是屢創新高，聲勢甚至超越早前大熱的《薩爾達傳說 王國之淚》。



《柏德之門III》評分超越《王國之淚》成年度遊戲大熱

現時在遊戲評分網站「metacritic」上，《柏德之門III》的評論家評分已被推高至97分；超越了今年較早時份推出的任天堂超重磅作《薩爾達傳說 王國之淚》的96分。至於玩家評分方面，《柏德之門III》目前有五千五百多個玩家評分，平均分為9.1分，比《王國之淚》的8.3分（來自八千七百多個評分）高出不少。當然可能也有《柏德之門III》正處於蜜月期的關係所以得分較高，但至少在現階段，說《柏德之門III》的口碑已全面超過《王國之淚》並不過份。

https://www.metacritic.com/game/pc/baldurs-gate-3

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龍與地下城DnD規則 極高自由度玩法

《柏德之門III》採用經典桌上角色扮演遊戲「龍與地下城」（Dungeons & Dragons / DnD）規則，很大程度上《柏德之門III》是一款電子化的TRPG遊戲，讓玩家不用煩惱找劇本、DM和其他玩家來開團的問題，打開遊戲就可體驗DnD系統的樂趣。

遊戲畫面也非常精緻

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DnD（以及柏德之門III）系統的一大特色是幾乎所有事情的成功失敗判定都以擲骰子來決定，最常見的情況是擲20面骰子，當擲出來的結果大於某個數字（視乎玩家能力和場景而定）便算成功，反之就是失敗。可能大家上網時會見過「1D20」、「2D10」等謎之數字，其實就是DnD中關於擲骰子的術語。

某程度上也可說BG3就是數字人生...

除了經典的擲骰子定成敗之外，《柏德之門III》也以極高自由度見稱，不單捏人系統極為仔細，更因為沒有受到近年歐美「政治正確」風氣影響，在遊戲中可以大膽露出性器官，以至於可以和人類以外的生物進行交配等而受到玩家激讚。官方早前展示變身為熊的德魯伊和人類交配的遊玩影片，此片一出令遊戲在網上爆紅，不少玩家都表示單是為了和熊仁交配已值得遊玩。

https://twitter.com/memeslich/status/1677437611672043520?s=20

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遊戲在玩法上自由度也非常高，類似《王國之淚》一般沒有做不到、只有你想不到；例如早前就有玩家示範疊起45個箱子，再對牆上的守衛使用傳送術直接到達城牆頂，跳過了潛入城牆的玩法，在推特上獲得數萬讚好和轉發。

除了設計和遊戲性極出色之外，《柏德之門III》因為經過3年early access調整打磨的關係，遊戲在PC上的效能表現極好，不像現時不少跨平台主機遊戲的PC般效能差常常Lag機跌frame，更不像《王國之淚》只能以30FPS運行，對不少玩家來說也是一大加分位。

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外國不少玩家以至香港連登討論區都有網民表示比起《王國之淚》，更希望《柏德之門III》能取得今年的年度遊戲大獎。現時在Steamdb網站上觀看數據，《柏德之門III》的遊玩人數長期都在頭3位；現時遊戲的史上最高同時在線人數為87萬人，如果遊戲熱度能維持的話很有希望衝破百萬大萬。