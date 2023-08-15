原神4.0楓丹版本新手入坑攻略 必知10件事免走冤枉路開荒更順暢｜《原神》即將更新4.0大改版推出全新地區楓丹，遊戲也快將迎來三周年；如果有興趣趁4.0版本入坑，《香港01》科技玩物頻道以下提供《原神》完全入坑教學，包括新手必知10件事，讓新手可以少走冤枉路、更有效率運用資源以脫離開荒期。



原神到底玩什麼

《原神》是一款跨平台開放世界動作角色扮演（ARPG）手機遊戲。雖說是手遊，也設有育成系手遊中常見的體力系統（原萃樹脂），但是《原神》基本上是一個以劇情和角色為主的單機遊戲：主要內容為主線/支線劇情、大世界探索及解謎、限定角色蛋池以及版本活動等。絕大部份的遊戲內容都可以一個人完成，連線主要是和其他玩家協力刷素材、打boss等，以及和朋友一起遊玩。

雖說《原神》遊戲內容量龐大，但對大部份玩家來說最重要的始終還是老婆 / 老公。

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《原神》沒有任何玩家對抗玩法：沒有PVP、沒有排名榜、沒有天梯、沒有古戰場、沒有公會和公會戰等等（偶然會在活動中有捉迷藏等小遊戲型式的玩家對戰，但不論嬴輸都可拿滿所有獎勵）。除了部份地區需要完成特定主線或支線任務才能開放之外，遊戲並不強逼玩家參加特定玩法或是一定要打通某個關卡，完全可以當成純單機遊戲按自己的步調來遊玩。事實上記者自己也往往是每隔兩三個版本才清一次主線任務；以至於有一定數量的玩家根本完全不打主線、不推進度、不探索地圖，每天就是登入解日任領原石然後下線，等新老婆推出就去抽蛋。

例如玩家必須推主線才能前往稻妻，就算自己有方法游過大海都會被強制送走。

但注意如果想認真玩《原神》，其開荒期比一般卡牌育成類手遊更長，而且全程都需要手動操作、沒有自動戰鬥或掃蕩功能；如果你是很懶不喜歡手動操作的玩家就要自己衡量遊戲是否適合你。

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新手必知10件事免走冤枉路：

1. 超超超重要 - 遊戲平台和伺服器相關

《原神》目前有手機（Android / iOS）、PC（官方PC版及Epic Game Store）、PS4及PS5版本。遊戲支援跨平台共用進度及跨平台連線，玩家需要以hoyoverse帳號來登入遊戲，以hoyoverse帳號可於任一平台登入遊戲及共用進度；而位於同一伺服器的玩家均可以跨平台連線遊玩。

遊戲目前分中國服及國際版，相信香港玩家沒特別理由不會跑去玩國服；而國際版現時有美服（America）、歐服（Europe）、亞服（Asia）及台港澳服（TW,HK,MO）4個伺服器，這裡強烈建議一定要選「亞服」（Asia），因為「亞服」才能和PlayStation平台共用進度及跨平台連線，台港澳服尚未能支援PSN（相信可見的將來都無法支援）。因此亞服玩家的人數遠比台港澳服多，又可以和PS4/5版共用進度，只有好處沒有壞處。

強烈建議一定要選「亞服」

另外是強烈建議即使打算在PS4/5上玩原神，也應先在手機/PC上開始遊戲創建好hoyoverse帳號，然後才在PSN上登入遊戲進行綁定；若是倒過來先在PS版原神開始遊戲的話，可能是技術問題又或是條款所限，這些帳號將會只能於PS Store進行課金，頗為不便。

2. 用不用刷首抽？初行者推薦祈願（新手20抽）抽不抽？

嚴格地說《原神》是可以刷首抽，不過並不建議這麼做：一來刷一次時間相當長十分精神污染，二來《原神》並非一般卡牌育成類遊戲，不存在「首抽不刷出人權角色就連開荒都會很吃力」等情況，用系統送的免費角色以及在遊戲中累積資源再抽回來的四星角色/武器（遊戲保底每10抽必出四星角色或武器）已經足夠玩到後期。

初行者推薦祈願

新遊戲帳號會有初行者推薦祈願（一般稱「新手20抽」），能兩次十連八折（有機會抽到5星角色），而第一次十連必出4星角色「諾艾爾」。這裡會建議將初行者推薦祈願抽完，但不要用原石來抽，而是用能在遊戲中獲得的「相遇之緣」（藍波）來抽即可。

3. 新手第一件事：盡快做主線 衝冒險等階

雖然剛剛才說過《原神》玩法自由，但如果想以最高效率來遊玩，新手最重要的第一件就是盡快衝主線和冒險等階。因為當玩家升到冒險等階14級時就會開放「每日任務」系統，是玩家最主要的免費原石來源；而做主線任務就可獲得大量冒險閱歷來提升冒險等階，而因此建議開始遊玩之後要盡快升上14等，開了日任之後的事都可以從長計議。

第一件事是盡快開日任

而當玩家的主線去到冒險等階達到28級，並完成魔神任務（主線任務）「迫近的客星」第一章 第三幕後，會出現世界任務「翠石砌玉壺」，完成該任務即可解鎖「塵歌壺」功能；是類似一般手遊中的「家園系統」，為玩家另一重要被動收入來源，因此也是建議越快完成越好，是玩家在開放日任系統之後的下一個主要目標。

塵歌壺 = 被動收入

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4. 盡快收集風神瞳碎片 / 岩神瞳碎片

雖然現時已有所改善，但若只解主線的話應該仍是會卡冒險等階（等級不夠開啟下一段主線）；這時除了用樹脂來刷地脈以獲得冒險閱歷之外，亦可以開始探索地圖、收集風神瞳及岩神瞳碎片。

在遊戲中探索大世界進行各種活動，例如解鎖傳送點及開啟寶箱等都可獲得冒險閱歷；當卡冒險等階時就是靠支線任務（世界任務）、日任和大世界收集來提升冒險等階。其中以風神瞳及岩神瞳碎片最為重要，因為收集風神瞳及岩神瞳碎片再在蒙德/璃月的七天神像供奉後可提升神像等級，除了能獲得原石等獎勵外最重要是能提升體力（跑步、閃避、爬山、游水、滑翔都要用到體力）上限，全部收集之後體力上限會由100升至240，是每個玩家都必須要做一次的事情。

加體力上限超重要

這裡會建議先自己找一遍，找得差不多時再利用線上地圖補完；記得善用遊戲內地圖的標記功能、將拾取過的神瞳碎片位置標起來，之後看地圖回收神瞳碎片時就不會走冤枉路。

5. 撿起你見到的每一件東西

當你在遊戲中冒險時，記得撿起你見到的每一件東西，不論是樹莓、薄荷還是其他東西；每件東西都有它的用途，食材可以用來製作料理，礦石則可用來製作武器、小道具或精鍊礦。以大劍或岩屬性攻擊礦石能更快擊碎以收集。

尤其是「晶蝶」，相當重要，見到時盡量撿起來

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6. 城市聲望系統 優先拿取「濃縮樹脂」配方

在遊戲中每個城市都有「聲望」任務，完成該地區的地圖探索、支線任務（世界任務）、以及完成該城市的委託（有每周次數限制）都可提升該地區的聲望，提升聲望等級後獲得合成配方等各種報酬。強烈建議優先將「璃月」的聲望升到第3級，取得「濃縮樹脂」的配方，這個是所有玩家每一天都要用的道具，越快拿取越好。

濃縮樹脂要用捕捉晶蝶獲得的晶核製作，所以才說抓晶蝶重要。

7. 早期武器、聖遺物相關

在早期武器先用寶箱開出來的三星武器便可，一開始先升上20級，之後冒險等級突破後再上40級，或者已經有好用的四星武器可直接換掉。三星好用的武器用飛天御劍、黎明神劍、甲級寶鈺、白纓槍、神射手之誓等。開箱寶開到重覆的三星武器時建議精鍊（提升效果強度），有一把滿精之後就可不用留。

記者在開荒期很長時間都在用飛天御劍

四星武器則建議優先使用「西風」系列，其他則要視乎效果來分配給不同角色。另外是早期提升冒險等階時送的四星武器「試作斬岩」基本沒用，不用升。

聖遺物方面，早期先用寶箱開出來2星/3星聖遺物，到有一定進度之後用（主要還是從寶箱開出來的）4星遺物如戰狂、武者、勇士、教官、流放者、角鬥士、流浪大地的樂團等。優先升級主力輸出角色的羽毛（攻擊力）和花（生命值），但是不用升到滿等，早期升到+4、經濟稍好一點就上到+8已經很夠用了。

戰狂、教官等都是開荒期好朋友

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8. 必練強力免費角色

遊戲一開始會有4個免費角色：主角、安柏、麗莎和凱亞。其中凱亞是相當強勁的角色，在早期可以多投資當成主力培養。在3.0版本後玩家可以將主角轉換成草屬性（草主），草主本身性能很強，配合雷屬的麗莎打激化反應更加強力，足以carry玩家到中後期；但是玩家就需要自力跑到任何一個須彌地區的七天神像，與之互動後才能開放草屬性主角。

草主強無敵；4.0版之後會有水主，但強度就未知

另外打通深境螺旋第三層送的香菱是非常強勁的角色，直到遊戲最後期都能活躍在第一線，可以放心投資。而玩家升到冒險等階20時會送芭芭拉，是十分好用的補師角色，直到玩家抽到更強的5星補師角色如珊瑚宮心海之前都會一直活躍。

如果你已經／準備課金了，抽到不少四星角色，以下是一些強力又泛用的4星角色，在許多隊伍中都能發揮：班尼特、行秋、久崎忍、菲謝爾、綺良良、迪奧娜。其中又以班尼特和行秋是必練角色，這兩位由開服以來就被玩家稱為「6星戰神」，是極為泛用又強勁的角色，練了一定不虧。

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9: 別盲目聽信強度黨的「攻略」

《原神》有一個很奇怪的現像，就是遊戲明明對強度的要求非常低，無課金全四星角色都可以打穿整個遊戲；但是「強度黨」的數量卻非常多，許多人都熱衷於研究如何將角色和組隊的戰力最大化。

有興趣研究遊戲機制、找出最強組合絕對是一件好事；但一牽涉到強度就自然會提到「命之座」（角色重覆突破）系統，而網上常常會見到鼓吹抽取角色命座的攻略/言論，像是某某角色「二命變質」、「四命完全體」甚至「滿命才能上場」之類。

不要聽別人說什麼「草神要2命」，0命草神已足以打穿整個提瓦特。

這裡希望給新手灌輸一個正確觀念，就是本作雖然設有命之座系統，但是沒有角色是需要命之座才能運作，所有角色0命都可以用，也都有足夠的強度。五星角色的命之座全部都是奢侈品；至於四星角色的命之座固然有會更好，但0命一樣可用，而且四星角色（及其命之座）是只要持續玩下去、累積原石和抽數之後（每10抽保底4星角色/武器）就總會有，不用心急。

記者的5星限角幾乎都沒有命之座（普池5星則是玩久了歪出不少）；也一樣玩得好好的毫無壓力。

而且《原神》是個強度要求很低的遊戲，並不會出現「必須要有某個角色的幾命才能打通的關卡」或是「必須要某角色的幾命才能打倒的敵人」。課金抽角色、武器可以提高戰力和隊伍組合、令帳號更快成型，但並不會剛須5星限角的幾多命座才能通關。

《原神》的育成及戰鬥系統，比起命之座更著重是武器、聖遺物、組隊及輸出手法的配合，懂得運用一隻角色時即使0命都很強；相反只是課金抽命座、但不懂得如何育成和運用的話也是完全不會變強。個人會建議玩《原神》以自身喜好為先，優先抽取自己喜歡或感興趣的角色，預算/資源有多時才來談命之座。

玩原神最重要就是老婆/老公，其他都是次要

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10. 課金及原石使用相關

手機遊戲總離不開課金這個話題；《原神》作為F2P遊戲當然也有課金元素，但如文章最初所言，《原神》沒有玩家對抗沒需要課金進戰力，而且即使0課都可以體驗到遊戲所有的內容（除了抽不到的角色本身）；課金主要是令進程更順滑或是自我滿足。

如果會認真遊玩一兩個月的話，建議課齊「大小月卡」（紀行和空月祝福）；前者可獲得大量資源大大加快開荒進度，後者每日可得90原石，可用來每日買體力加快開荒或是屯起來抽蛋，是性價比極高的月卡。

小月卡十分抵買

如果你準備於4.0入坑，建議將所有原石都投資在「夜蘭」的限池：因為夜蘭是本作最強力、最泛用的角色之一，不論戰鬥能力還是功能性都是超一流，有夜蘭之後整個遊戲體驗會大為提升。當然如果你很喜歡黑絲小男孩的話也可抽同期另一限定角色「林尼」；又或是已有心儀的目標，就可以儲石以抽她/他。