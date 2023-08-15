Diablo 4 暗黑破壞神4玩家發現防畢業機制 一個操作提升2倍掉落率｜玩刷寶類或是Monster Hunter之類機率掉落稀有素材的遊戲時，可能都會遇到過總是打不到想要的裝備或素材的情況，坊間也常以「讀心晶片」來半開笑玩地形容此現像。但原來「讀心晶片」並非空穴來風的都市傳說，而可以是遊戲開發商為了強行拉長遊戲時間而做出的機制；最近就有內地玩家指控《Diablo 4》暗黑破壞神4中有「防畢業機制」，當玩家裝備越好時，掉寶率就越低。



玩家疑Diablo 4存在讀心晶片 讀取倉庫數據以之調整掉落率

不少玩家都分享自己玩《暗黑破壞神 4》Diablo 4時有過類似經驗，就是剛升上世界難度4時，很快就掉落了第一件暗金裝備（獨特裝備）以至可能是物品強度800以上的高端物品；但當多掉一兩件暗金/高強度裝時，掉落率就好像突然大為下降，用力刷也刷不到什麼好寶。

再加上許多玩家要求官方增加倉庫容量時，暴雪團隊承認系統會互相載入畫面內所有玩家的倉庫資料，而此想要擴充倉庫等同裝備總數增加，會對檢測系統及伺服器造成龐大負擔。以上兩個線索結合起來之後，就有玩家推測遊戲可能設有掉落偵測機制；系統會檢測玩家身上和倉庫內的裝備，如果玩家已有較多裝備時，裝備掉落率就會隨之減少。

👉PS5 Slim實物影片流出？插口排位有改動 此傳聞設計成真機會極高

而既然有了假設接下來就有人嘗試求證；近日在內地大型遊戲論壇「NGA」（艾澤拉斯國家地理）上就有網友發帖表示，他從遊戲推出到現在賽季練了3隻角色，每次都是剛到世界難度4時很快就獲得一件強度800以上的武器，但之後就很長時間都不再掉落過800以上的武器。

於是他決定自己進行測試，他把倉庫中全部獨特裝備放在一隻新角色身上；然後發現遊戲掉寶率明顯提升，原本一天只能刷到兩至三件800+武器，在轉移物品之後刷2小時就已掉落四五件，差距極大。

👉《鈴蘭之劍》首抽攻略｜刷首抽方法 開局最強角色推薦｜手遊新作

該玩家後來進一步測試了黃裝（神聖/遠古）對掉落率的影響，他將倉庫和身上的物品都轉移到分身上，武器也只使用750強度的物品，結果僅3小時就刷出7件800+的裝備，掉寶率提升數倍之多，像是在玩另一款遊戲一樣。該玩家認為遊戲毫無疑問設有「反畢業機制」，當玩家全身裝備越好、掉寶率就會越低，以之強行拉長玩家在終局刷裝的時間，並提出「反畢業機制」可能的三個檢測準則：

「檢測你身上所有的裝備，以800為分界」

「檢測你身上所有的裝備，以遠古和神聖為分界線」

「檢測相同類別的裝備（武器，帽子，衣服等），以遠古神聖/800為分界線」



👉 Diablo 4 暗黑破壞神4驚現裝備複製Bug刷出無限金錢 網民：沒救了

為了收集數據之後也有更多人加入測試；原po也後來再追加了一份掉落記錄，他先將倉庫內所有強度為800或以上的物品轉移到分身上，武器也只使用782強度，然後打10個隨機的70層惡夢地城。結果10場一共出了9件暗金裝和12把強度800以上的武器。原po表示在此之前，他3個95級角色加起來都沒有十把強度800以上的武器，今次更是他首次打到820強度的武器。因而他堅定認為遊戲內肯定存在某種因應玩家身上及倉庫內的物品而調整裝備掉落率的機制。

https://bbs.nga.cn/read.php?tid=37333142&rand=345

👉Monster Hunter Now突發上架即日可玩｜兩個必用設定提升遊玩效率

反過來利用防畢業機制提升掉寶率

雖然看起來「證據確鑿」，但畢竟只是玩家自己統計、樣本數不大的數據；也不能就此完全判定《Diablo 4》真的有所謂「防畢業機制」。但是假設此機制真的存在，那玩家便可以反過來利用此機制，像是上面做統計的玩家一樣，將所有裝備先轉移到分身角色上再去刷寶，就可以大大提高暗金裝以及強度800以上物品的掉落率。

將所有裝備先轉移到分身角色上再去刷寶

反正實際做起來也沒有什麼成本可言，開一個新角色然後將東西全部轉移過去就是了；如果換了裝備之後自己的戰鬥力不足難以單刷，也可以找朋友合作，大家輪流不帶裝備由另一方帶刷副本，輪流提高掉落。

👉柏德之門III｜評分超越王國之淚｜激讚自由度高、成年度遊戲熱門