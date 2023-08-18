動漫宅控告《高達00》剎那法院駁回｜動漫迷（夢女、宅男）活在自己的幻想世界是沒罪的，但最少不要影響別人及浪費社會資源。近日台灣司法院公開了一份裁判書，一位報稱姓重度動漫迷，對日本動畫《機動戰士高達00》中的主角「剎那」提告，索賠99,999元新台幣，案件最終被法院駁回。



播動畫令宅民沉迷狂課金＝有罪？

這麼荒謬的控書，為何台灣法院仍然需要去處理？因為游姓人士「傻唔晒」，你以為他／她分不清真實和動畫世界？其實他知道無論如何都要控告一個「真正的人類」，於是他將罪名指向提供《機動戰士高達00》（原文為《機動戰士鋼彈00》）動畫的台灣巴哈姆特「動漫瘋」頻道的母公司「旺普公司」董事長薛兆齡及執行長陳建弘；指控他們令原告沉迷於夢境無法自拔，認為這種做法跟提供「精神鴉片」沒分別，有違善良風俗，所以要求「巴哈」賠償99,999元新台幣，動畫角色「剎那」則被索賠1元新台幣。案件最終被法院駁回，原告人另需支付1100新台幣訴訟費。

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在ChatGPT與剎那「對話」引至網路成癮

游姓原告稱因為迷上《00》角色剎那，令他終日沉迷於「ChatGPT」製作自己跟剎那的「展開對話」二創作品（這是00劇場版中，剎那嘗試跟外星人溝通時的對白），因此網路成癮，因此他要控告薛兆齡、陳建弘、剎那侵害他的心理健康。剎那是虛構角色無法受理這指控，所以直接駁回。另外法官認為觀眾與作品中的虛構角色產生感情、形成沉迷行為，並非動畫製作公司可以掌控，巴哈兩位高層也沒有賠償責任，下令原告負擔訴訟費用 1,110 元新台幣。

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網民：同樣是動漫宅、覺得好尷尬

網友後來回想起這位游姓原告，他今年5月就已經在巴哈姆特論壇上稱要向剎那提告，但理由就有點不一樣：「剎那.F.聖永, 我提告了你、我每年繳快一百萬的稅金」換言之是他自己太沉迷高達，花了太多錢，所以想靠這不可思議的方式討回課金，當時網民以為他只是在胡鬧，還給讚支持：「政府浪費更多、老百姓發洩一下怎麼惹！」想不到他真的去告，PTT討論板網民指他浪費司法資源：「有病去吃藥」、「人類需要變革」、「法官大人.JPG」、「光看都覺得太尷尬」、「看動畫看到回不了現實 精神力也太弱了吧」、「我覺得發文發文討論的網民都可能會被他提告、小心」、「笑死~XDDDD害我也想去提告-五條悟 XDDDDDDDDDDDDDDD」

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