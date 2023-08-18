高達模型產量回升，但熱門款式仍然被搶購炒賣；沙田新城市廣場一期接下來2星期會有高達模型期間限定店，大熱款式如MGEX突擊自由、MGSD自由高達、MG「肥仔」德天使都是正價發售，記得不要錯過。



雖然MGEX突擊自由、MGSD自由高達已經是去年年尾至23年初舊貨，但半年來一直都是一件難求，不上網買炒貨是完全沒可能買到的。好在7月尾開始BANDAI在無預告下突發再版舊貨，終於可以用建議售價買到$999的MEGX突自和300元左右的MGSD自由高達。而場內的HG《水星魔女》、《SEED》、《W》系列、KA版白盒MG模型都好齊款。

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沙田新城市廣場BANDAI HOBBY Pop Up Store 現場直擊

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場內還有巨型的風靈高達以及MGSD自由高達畀你打卡影相。

日期:18 Aug - 3 Sep



時間:11:00 -21:00



地點:沙田新城市廣場一期Food Parc



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同場去埋：《新次元!蠟筆小新大電影》期間限定店

以3DCG製作的《新次元!蠟筆小新大電影》動畫電影已經在香港上映，片商剛好也在香港沙田新城市廣場1期1樓東翼開設主題活動及限定店，睇高達之餘仲可以搵野原一家。8月19日下午2時至6時，仲有最後一場見面會！

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《新次元!蠟筆小新大電影》期間限定店



地點: 沙田新城市廣場1期1樓東翼(近蘇媽.蘇媽) 日期: 8月4日(五) 至 8月31日(四)



時間: 每日 中午12時正至晚上8時正



入場費用: 免費



【蠟筆小新】見面會詳情



日期: 2023年8月5、12及19日



時間: 下午2時至6時



地點: 新城市廣場1期LB及UB樓層及3期3樓

