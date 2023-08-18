Steam 4款免費遊戲推薦 HoloCure虛擬桌寵模擬器大熱 AOE3免費玩｜PC遊戲平台Steam主要販售數位版遊戲，但在Steam上玩遊戲不一定要付錢，因為有人會選擇在Steam上發布免費遊戲當成是發表自己的作品；同時近年也多了MMO遊戲及Free-2-play免費遊玩遊戲登陸Steam平台，以下就介紹幾款近期較為熱門的Steam免費遊戲。



HoloCure - Save the Fans!

HoloCure是外國一位hololive粉絲「Kay Yu」自製的Roguelike清版遊戲，玩法類似《Vampire Survivor》：玩家要一邊抵抗入侵的敵人一邊升級，以應付一波比一波更強的敵人，而角色和世界觀當然就換成了hololive一眾成員相關的設定。

HoloCure

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遊戲試玩版其實在去年已推出，正式版則在8月17日發布，除了增加更加holoive成員為可操作角色之外還增加了許多有釣魚、家園小屋等玩法的「Holo house」模式。遊戲發布一天已收獲逾5000條評價，其中99%為好評，好評率綜觀所有Steam遊戲也是最頂尖之列，不論你是《Vampire Survivor》還是hololive fans都一定要玩玩。

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HoloCure steam商店頁面

VPet Simulator 虛擬桌寵模擬器

很多年前流行過一段時間的電子寵物 / 桌面寵物的「文藝復興」（最經典就是當年的QQ寵物），團隊將其作為其更大的作品「 虛擬主播模擬器」而獨立免費公開出來作宣傳之用，這個遊戲中Q版人物亦是虛擬主播模擬器的主人公。

虛擬桌寵模擬器

遊戲在公開之後受到不少關注，Steam同時在線人數更是一度衝上數萬人之多。主要是作者設計的虛擬造型實在很cute，各種動畫如爬牆、摔倒、摸摸頭等全都非常可愛生動，作為免費遊戲是無可挑剔。

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虛擬桌寵模擬器

遊戲目前的功能並不多（也就摸頭餵食等），但團隊已給出預定的更新路線圖，在未來數月將會追加小動物、更多動畫和事件以至城鎮系統。而團隊亦表明為此作為完全開源，也將開放創意工坊讓玩家製作其他造型及mod等，玩家可以製作自己的虛擬寵物以至添加程式碼來增加更多功能。如果人氣能夠維持、玩家創作內容量持續增多的話會很有看頭。

VPet Simulator 虛擬桌寵模擬器 steam商店頁面

Age of Empires III: Definitive Edition 世紀帝國3：決定版

Microsoft的經典即時戰略遊戲，原本是買斷制遊戲但最近改為免費遊玩模式，免費版中可選擇的文明有限，每周將會在16個文明中抽出3種讓免費玩家使用，可於8張連線對戰地圖中遊玩。不過免費版玩家將無法參加天梯（排位賽），想要打ranking就得乖乖買game了。而付費解鎖完整版的話當然就不會再有任何限制，是次改動亦不會對已購買了遊戲的玩家構成影響。

世紀帝國3：決定版

世紀帝國3：決定版 steam商店頁面

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Brawlhalla

Ubisoft開發的大亂鬥類遊戲（Smash Bros），基本玩法和任天堂明星大亂鬥十分相似，也是以橫向平台模式、將敵方玩家擊飛出場外就算勝利。當然遊戲也有自己的特色玩法、美術和角色設計，亦支援繁體中文，沒有Switch但又想試試大亂鬥玩法的話可試玩這款。

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